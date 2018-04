Naše expedice na CeBIT je významně ohrožena - důvodem je moje lajdáctví při vyřizování pasů. Rozhodl jsem se totiž nechat si konečně vyměnit pas vydaný mi v mých patnácti letech a podle toho také vypadající a mimo jiné i propadající. Jsa rakouským občanem, vyrazil jsem na ambasádu svého domovského státu v ulici Viktora Huga. Na ambasádě bohužel úřadníky nejdříve napadlo přetřásat číslování stránek mého pasu - udivilo je, že po stránce 28 následuje stránka 33. Objasnil jsem, že došlo k nenadálému uvolnění stránek a dostalo se mi ponaučení, že pas dostanu za tři týdny, tedy těsně před plánovaným odjezdem na CeBIT. Optal jsem se, co že ta prodleva, že zdejší stát dělá pasy i do druhého dne. Pracovnice mi odvětila, že pasy se musí dělat v Rakousku, neboť jsou to pasy občana Europaische Gemainschaft. Pak se paní na chvíli zamyslela, zrak jí zabloudil na noviny položené na stole, kde nápis hlásal, že "Jorg Heider sestavil vládu" a pak jen potichu dodala "... tedy, zatím jsou to ještě pasy Evropské unie...". Doufám, drahý Jorgu (vážně jsem tě nevolil!), že Mobil serveru zrovna tvoje vláda nepokazí letošní výjezd na CeBIT. Že bych si ještě na stará kolena zařídil české cestovní dokumenty?