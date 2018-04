Naše databáze registruje 194 Wi-Fi sítí. Co bude dál?

V současné době naše databáze obsahuje 194 bezdrátových sítí a do konce roku celkem překročí počet sítí i dvoustovku. Zatímco na zkompletování informací o prvních 100 sítích potřebovali správci databáze téměř rok, těch zbylých 94 se jim podařilo přidat za necelé dva měsíce.

Velikou zásluhu na tomto pokroku mělo zavedení on-line registrace sítí prostřednictvím tohoto formuláře a rovněž spolupráce se serverem Mobil.cz, kde se podařilo před dvěma měsíci zprovoznit upravenou verzi databáze.

Co trápí provozovatele databáze

Stále se obejvují problémy s vyplňováním registračního formuláře. "Většina uživatelů vkládá do kolonky pro výpis z ceníku různé, málo podstatné věci jako je počet e-mail adres a velikost prostoru pro webovou prezentaci, namísto toho, aby své potenciální zákazníky informovali v několika jasně formulovaných větách o rychlosti, ceně, agregaci a datovém nebo časovém omezení jejich služby," říká Miloslav SOva z Internet pro všechny.

Rovněž úvodní popis sítě je pro vaší prezentaci v databázi velmi důležitý. Je to totiž první věc, kterou si čtenář o síti přečte a která ho má přesvědčit, že jeho budoucí poskytovatel internetu je solidní a důvěryhodná společnost. Úvodní popis je důležitý i pro komunitní sítě nebo občanská sdružení, ti zde mají unikátní možnost vysvětlit proč jejich síť vznikla a v čem se liší od oficiálních poskytovatelů Internetu.

Jak vidí správci databáze provozovatele sítí?

Ačkoliv na Wi-Fi uživatelé stále nahlíží trochu s nedůvěrou, je pravdou, že za poslední dva roky odvětví bezdrátových technologií zaznamenalo obrovský rozmach.

Musíme ale upozornit na velmi závažnou chybu, které se většina provozovatelů bezdrátů dopouští. Riskujeme tím rozpoutání vášnivé diskuze, ale cítíme potřebu všechny komerční a komunitní sítě na tuto věc upozornit.

Velká část komerčních i komunitních sítí se hned na úvodní stránce z radostí pochválí tím, že nejsou jako Český Telecom a nabízejí mnohem levnější a dostatečně kvalitní připojení. S tímto tvrzením se sice nechá souhlasit (mnoho sítí nabízí skutečně levnější a dostatečně kvalitní alternativu k službám ČTc a velkých providerů), ale „Nebýt jako Český Telecom“ znamená i něco jiného. Většina z těch zhruba 200 sítí, které jsme již měli tu čest zařadit do databáze totiž velmi zanedbává svojí webovou prezentaci.

Čím to tedy je?

Velmi často jsme se totiž na stránkách lokálních provozovatelů Internetu setkali s tím, že v jejich prezentacích chybí základní informace o nabízených službách případně, že tyto informace jsou uvedeny v odlehlé části webu a čtenář se k nim propracuje až po jeho velmi podrobné prohlídce.

U komunitních sítí je toto „informační embargo“ někdy možná záměrné, protože již samo členství v komunitní síti vyžaduje jistou dávku samostatnosti (angažovanosti) a provozovatelé těchto nekomerčních sítí se tak možná snaží odradit potenciální zájemce, kteří by chtěli sedět doma v teple a čekat až je přijde někdo připojit.

Komerční poskytovatelé Internetu by si však takovou nedůslednost měli odpustit a dbát na to, aby potenciální zájemce dostal o nabízeném produktu co nejvíce informací hned při první návštěvě jejich stránek.

Nepřehledný nebo neúplný ceník je ten pravý důvod, proč by potenciální zákazník měl být ve vztahu ke svému budoucímu poskytovateli opatrný. Zákazníka totiž zajímá nejen cena, ale i všechny ostatní parametry nabízené služby. Zajímá ho jestli je linka garantovaná nebo sdílená. V případě sdílené linky ho zajímá hodnota agregace. Také informace o datových limitech a případných poplatcích za nadlimitní data jsou při rozhodování důležité.

Informace o použitých technologiích, počtech přípojných bodů a celkové konektivitě celé sítě jsou pro uživatele velmi důležité. Dozví se z nich například to, že si neobjednává připojení od nějaké „pochybné“ firmičky, která předprodává ADSL linku nebo disponuje nedostatečnou konektivitou, ale že uzavírá partnerství se společností, která to myslí s provozováním Internetu vážně a patří v daném regionu k těm nejlepším. Výmluvy na utajování těchto informací před konkurencí jsou většinou velmi průhledné, protože většina lokálních providerů má tyto informace o své konkurenci již dávno zjištěné.

Podle našeho názoru by měla vždy být standardní součástí webové prezentace mapa pokrytí.

Žádná síť se nerozvíjí tak dynamicky, aby si nemohla jednou za čtvrt roku dovolit aktualizovat mapu pokrytých lokalit. Naopak uživatel se z jednoho obrázku velmi rychle zorientuje, zda je, či není v dosahu této sítě.

Zcela zvláštní kapitolou je komunikace se zákazníkem a tento problém by si možná zasloužil samostatný článek. Při našich telefonických i e-mailových kontaktech s jednotlivými provozovateli jsme se často setkali se skutečností, že nám provozovatel sítě velmi ochotně přislíbil doplnit chybějící informace a dodnes jsme se nedočkali odpovědi. Pokud stejným způsobem „vázne“ také komunikace se skutečným zákazníkem, tak se nelze divit, když takový uživatel začne mít k bezdrátovému poskytovateli nedůvěru.

Několik rad pro zájemce o bezdrátové připojení

V případě, že už se vám podařilo najít toho správného poskytovatele bezdrátového internetu doporučujeme dobře prozkoumat jeho webovou prezentaci. Velká část solidních lokálních poskytovatelů má na webu složku „reference“, kde najdete kontakty na firmy nebo instituce, kterým společnost poskytuje připojení k Internetu.

Doporučujeme je navštívit a trochu se informovat, případně na vlastní pěst vyhledat nějakého jiného zákazníka a pozeptat se na rychlosti připojení, případné výpadky a především na to, jaký má firma přístup k zákazníkům.

Ačkoliv pro většinu uživatelů je rozhodující cena připojení, neměly by vám uniknout ani jiné parametry nabízených služeb jako rychlost, agregace, časové nebo datové omezení. Může se stát, že najdete ve svém okolí dvě bezdrátové sítě a budete porovnávat jejich ceníky. To, že jedna nabízí rychlost 64 kb/s za 400 Kč a druhá za 750 Kč by vás nemělo splést. Důležité je podívat se na detailní parametry služby. Je dost dobře možné, že nabídka s nižší cenou je zatížena podstatně vyšší agregací.

I sdílené připojení může mít více podob, a proto sledujte hodnoty agregace, která je u

bezdrátů obvykle 1:3, 1:5 nebo 1:10. Navíc část poskytovatelů uvádí u každého tarifu 2 rychlosti. Jednu maximální, ta určuje maximální reálnou rychlost kterou můžete dosáhnout a druhou garantovanou, která by zas měla představovat rychlost pod kterou by nemělo vaše připojen nikdy spadnout.

Nenechte se ošálit častými polopravdami o rychlosti 11 Mbit a podobně. Zajímejte se, jakou má kapacitu linka, přivedená k přístupovému bodu na nějž se budete napojovat, s kolika se sdílí lidmi i jakou kapacitu má celá síť vašeho poskytovatele.

Vzhledem k technologii bezdrátového Internetu však nelze garantovat téměř nic (vliv na kvalitu mají i povětrnostní podmínky, rušení signálu od nějaké jiné sítě a pod.). Pravdou však je, že solidní poskytovatel dokáže tyto vlivy maximálně eliminovat a vy se můžete spolehnout, že 99% času budete dosahovat skutečně rychlostí které uvádí.

Proto bychom doporučovali pokud možno nabídku nejdříve nezávazně vyzkoušet, než se k

něčemu zavážete, a nebo alespoň prověřit spolehlivost u jiných zákazníků poskytovatele.

Další důležitou věcí jsou časové nebo datové limity. V nabídkách jednotlivých operátorů najdete tarify u kterých se rychlost připojení mění podle toho, jestli se připojujete ve špičce nebo mimo špičku (ve dne je obvykle nižší). Někde si zase můžete předplatit určitý počet hodin. Podobně jako u ADSL pozor na datové limity. Měsíční limity začínají na hranici 100 MB a končí na 10 GB. Poplatky za nadlimitní data jsou také u všech sítí velmi podobné a pohybují se někde mezi 2-5 Kč za 1MB přenesených dat.

Některé sítě nabízejí kromě pravidelného měsíčního poplatku také čtvrtletní, pololetní nebo roční platbu předem, kdy uživatel může uspořit až 10% nákladů oproti měsíční platbě. Většina poskytovatelů bezdrátů je v tomto ohledu velmi pružná a vynalézavá, takže zákazník si může opravdu vybrat. Zejména pro firmy se vyplatí s budoucím poskytovatelem trochu smlouvat a vyjednat si mnohem lepší podmínky za rozumnou cenu, než by jim byla schopna poskytnout jakákoliv jiná společnost zabezpečující připojení k Internetu.

Velkou výhodou některých bezdrátových sítí (především se jedná o komunitní sítě nebo sítě, které provozují občanská sdružení) je možnost kromě připojení do Internetu také sdílet data s ostatními účastníky sítě. Uživatelé si tak můžou mezi sebou vyměňovat různé soubory, programy, hudbu nebo hrát hry.

Co bude dál?

Trh s bezdrátovým Internetem se neustále vyvíjí. Bezdrátové připojení je plnohodnotným konkurentem ostatních druhů připojení, navíc dosáhne i tam, kam se ostatní poskytovatelé příliš nehrnou.

Na úplný závěr máme zajímavou informaci pro čtenáře ze Slovenska. Server Internet pro všechny ve spolupráci s naším partnerským sdružením Internet pre všetkých, připravuje slovenskou verzi databáze.

Slovenská verze je již plně funkční a obsahuje prvních několik nejznámějších bezdrátových sítí. Podobně jako pro české uživatele jsme i pro naše slovenské přátele připravili on-line formulář prostřednictvím kterého můžou sítě vkládat již dnes do naší databáze. Oficiálně bude ale představena až v okamžiku, kdy bude obsahovat alespoň 15 bezdrátových sítí. Takže záleží také na vás, jestli to stihneme ještě do letošních Vánoc.



Autoři Miloslav Sova a Pavel Sviták jsou iniciátory Výzvy k rozšíření Internetu v ČR