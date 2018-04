NASA úspěšně mění mobily v dokonalé chemické senzory

Nové zařízení vyvinuté agenturou NASA není o nic větší než klasická poštovní známka. V terénu dokáže podle dostupných informací detekovat například chlor, čpavek či metan, a to díky čtyřiašedesáti nanosenzorům. Projekt je veden vědci v kalifornském Ames Research Center.

Systém by mohl nalézt uplatnění v nejrůznějších situacích. Pokud by detekoval jednu z nebezpečných látek, mohla by být díky GPS ihned lokalizována poloha, což by značně usnadnilo práci například záchranným složkám.

Čip není vyrobený pouze pro mobilní telefon Apple iPhone, na kterém byl nedávno úspěšně vyzkoušen. Může být připojen takřka k jakémukoliv modelu. Je ovšem nutné, aby telefon disponoval příslušnými aplikacemi pro jeho ovládání. Data, která chemický senzor zaznamená, následně mohou být odeslaná prostřednictvím technologie wi-fi či e-mailových zpráv do jiného počítače.

Projekt je v současnosti v pilotní fázi. Uvedení mobilních chemických senzorů na běžný trh tedy prozatím zůstává otázkou. Nápad vědců z NASA však má velký potenciál.