Náš zákazník, náš pán ?!

Hned po uveřejnění předchozího článku se mi začal plnit mail zprávami od Vás, našich čtenářů, obsahujících stížnosti na toho či onho operátora. Vzhledem k tomu, že tento konkrétní problém již byl několikrát proklepaný v konferenci gsm@bajt.cz tudíž není důvodu autorovi nevěřit ho zde uveřejňujeme v původním znění jak mi přišel. Samozřejmě i v tomto případě zašleme odpovědným osobám v EuroTelu mail s žádostí o vyjádření. Pokud se tedy i vám stalo něco podobného nebojte se a pošlete své mi své stížnosti (pouze podložené).

Jakub Olexa

Zdravim,

jiz pred casem jsem popisoval v konferenci GSM situaci, ktera vznikla kolem potraby odblokovat dva kousky Dancallu a jejich odhlaseni jako takove. Jen ve strucnosti. 19.9.97 davam vypoved na dvanact telefonu (z toho 3 dotovane) primo v prodejne Eurotelu, nikoli u dealera, kde by to snad ani neslo. V polovine dalsiho mesice, anzto se celou dobu nikdo neozval, jsem volal na OSZ (oddeleni sluzeb zakaznikum), abych se optal co a jak. O nicem tam nikdo nevedel. Cely mesic!!!! Pohodicka. Pravda ujistili me, ze se vse v dobre obrati. Jenze sliby chyby. Asi jsem tusil, ze to nebude tak jednoduche a zadal jsem je, aby mi poslali predem rozdilove faktury za dotovane telefony, ze je hned uhradime a na tomhle zaklade budeme zadat odblokovani telefonu. Byla to spousta presvedcovani, boj s byrokratickymi narizenimi atd. Nicmene jsme se dohodli, ze faktury vystavi a poslou. Faxem pry poslat kopii nemohou, musime pockat, az to prijde postou.

Cekali jsme. Dlouho nic. Pak prisla jedna faktura na Dancalla a jedna na Motorolu 8700. Druhy dancal nic. Dobra, rikam si, asi ten treti dopis nekde bloudi. Cekal jsem dva dny. Predchozi faktury jsem dal zaplatit. Pak jsem volal. Rikam, ze nemame treti fakturu. Pry to posilali, dokonce mi rekli i datum jejiho vystaveni, mam byt trpelivy. I byl jsem trpelivy. Jen jsem se ptal na odblokovaci kody. "A poslal jste nam pisemnou zadost? Ne, no to musite, jinak Vam to nikdo neudela". A neudelal. Teprve fax a nekolikero telefonatu prineslo prvni uspech.

Mezitim bylo 1.11. a telefony mely byt odhlaseny. Nebyly. Az asi 4.11. jsem uz rozezlen volal OSZ a pry na to zapomeli, ale ze to daji dohromady. Do dvou hodin nefungoval ani jeden telefon. Mezitim jsem konecne dosahl toho, ze mi sdelili jeden odblokovaci kod, o kterem rikali, ze mi ho zaslou za dva az tri tydny postou. Nedal jsem se a zacinal jsem zvedat hlas, ptat se na jmena. Odpoledne mi ho zavolali.

Opet jsem volal ohledne rozdilove faktury. Najednou jsem se dozvedel, ze tato faktura nikdy neexistovala!!!! To snad ani nejde ne? Nebo mi snad nekdo lhal? Nicmene mi v prvnim tydnu byla slibena faktura nova. Cekal jsem, pak me po dalsim tydnu nekdo ujistoval, ze tu fakturu uz zase mame, ale na castku polovicni, na ktere ani nebylo nic o tom, ze by to mel byt doplatek. Urguji, urguji, urguji. Koncem listopadu konecne faktura prichazi, platime ji, ale poprve fax nekam zapadl a nikdo jej nemuze najit. Posilam jej znovu. Ono totiz to udajne jde nekam jinam (asi nemaji na to poridit si vice faxu) a tak to nemuzou kontrolovat. Chudaci. Nyni oproti predchozimu neni mozne kod zavolat!!! Pry zase postou do dvou tydnu!!! NE! NE! NE! Za tri dny dosel hned dvakrat faxem.

Ten fax zacinal slovy:

Dekujeme, ze jste projevil zajem o nas (chybelo tam uzasny) pristroj Dancall XL 110.

Na obou z nich (jak by ne byly stejne) byl na konci drobny text: Pokud tato informace neni urcena pro vas, nectete ji, nekopirujte a tento dopis okamzite predejte tomu, komu je urcen. Ftipalci. Kod jsem natukal a kupodivu take fungoval. Nicmene dalsi sok prisel s tim, ze jsem se ptal, kdy uz nam konecne vrati zalohy na mesicni pausaly. Pry az po te, co zaplatime faktury za telefony samotne. Tedy za rijen, ktere posilaly i v prosinci. Proc neni mozne odecist tyto castky ze zaloh, ktere jsou vyssi, nebot se stejne nevolalo nevim. Taky takova forma pujcky...

Tak co je to radost jednat s Eurotelem, nebo ne?

Mimochodem, nemluvim o tom, kolik casu jsem ztratil postavanim v prodejne na Hybesove v Brne. Jak v prodejne tak na servise. Reklamovat Nokii 8110 je tragedie. Vypina se a technici neustale tvrdi, ze je v poradku a nic ji nechybi. Jenze vysvetlete to generalnimu, ktery ten telefon prakticky nepusti z ruky a ma na nem navolano pomalu vice nez je jeho stari (telefonu)!

Telefonovani zdar a pohodovemu zvlaste!!!

Marek Pár