Náš včerejší článek o propagaci značky Nokia v České televizi podnítil celkem obsáhlou diskusi. Někteří diskutéři se divili, čím se to zabýváme. Je tedy na místě podat vysvětlení. Chtěli jsme přispět k debatě okolo České televize. Ovšem chtěli jsme tak učinit v oblasti, kterou známe. Výskyt telefonu Nokia 7110 na obrazovce spadá právě do takové oblasti. Je přitom úplně jedno, zda jméno výrobce je či není vyretušované, protože tento typ telefonu je prakticky nezaměnitelný. Tolik k problému Nokia 7110.Samotný problém České televize má dvě roviny. První je odborná. K té si dovolím poznamenat jen to, že je vážně podivné, když kandidáti dokáží připravit kvalitní projekt pro řízení celé televize v několika dnech a v dalších několika dnech dovede Rada ČT vybrat z 33 návrhů ten nejlepší. Domnívám se, že v tak krátké době není možné tyto práce udělat dobře a odpovědně.Druhá rovina je lidská a rozumová. Ano, ředitel Hodač byl jmenován podle platných zákonů. Pokud však jednání, byť v mezích zákona, vyvolává pochyby, je potřeba na to poukazovat. Platným zákonem se totiž oháněli i komunisté v listopadu 1989, když nechali zmlátit poklidné demonstranty. A lidé na to poukazovali. Velmi bouřlivě. Situace okolo ČT je principiálně srovnatelná a proto je potřeba protestovat. Samozřejmě nenásilně.Komunisté tehdy i Rada ČT dnes se totiž drží pouze litery zákona, ne jeho ducha.Nebo je vám vážně jedno, že zpravodajství, o které především jde, může být poplatné politickým stranám?