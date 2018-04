Náš seriál - TealLaunch

Tento launcher TealPointu už je za peníze (11,95$), ale umí toho zase nepoměrně víc než minulý týden představený EasyLaunch.

TealLaunch má dva základní způsoby používání:

- umí nadefinovat spouštění aplikací a další akce na různé kombinace tahů pera a zmáčknutí hardwarových tlačítek.

- je schopen vyvolat na definovaný tah Popup okno na urychlené spouštění zvolených programů a určitých operací.

Usnadnění spouštění aplikací

Konfigurace programu se odehrává v základní obrazovce (je dostupná přes správce rozšíření - hacků).

Podstatná, ba přímo esenciální (z mého úhlu pohledu) je horní polovina konfigurační obrazovky. Ta totiž umožňuje přiřadit nejrůznějším tahům pera a kombinacím stisku hardwarových tlačítek nejrůznější akce a spouštění programů. Každý "spouštěč" má navíc dva režimy (to jsou ty dva sloupce vpravo) - jednu akci lze nastavit pro zavřené Popup okno a druhou pro otevřené Popup okno.

Spouštěčů lze nadefinovat takto celkem 156 (2x78), a to takto:

(1) čtyři jako jednoduché zmáčknutí tlačítka (DateB, AddresB, ToDo, Memo)

(2) další čtyři jako delší stisk těchto tlačítek

(3) u modelů s contrast tlačítkem to samé, tedy dvě další kombinace

(4) čtyři varianty - klik na tlačítka Apps, Menu, Calc a Find

(5) dvanáct - kombinace HW tlačítka spolu s Up, Down, či Contrast

(6) dalších dvanáct jako delší stisk těchto kombinací

(7) dvanáct variant jako kombinace dvou spodních hardwarových tlačítek a jejich delších stisků

(8) dvanáct jako tahy perem mezi horními tlačítky Apps, Menu, Calc a Find

(9) šestnáct dalších jako tahy perem mezi horními tlačítky a různými oblastmi v Graffiti plošce.

Je jasné, že v praxi asi nevyužijete všech těchto kombinací. Ideální na používání jsou 1-4 a 7 a 8, ostatní je na vyzkoušení. Každému uživateli bude určitě vyhovovat něco jiného, program je v tomto směru velmi variabilní.

Spouštět lze nejen aplikace

Bylo by chybou se domnívat, že TealLaunch umožní takto nadefinovat pouze spouštění programů. V akcích, které můžete přiřadit, se objevuje celá řada jiných operací:

- otevření Popup okna TealLauncheru (viz dále)

- uzavření Poup okna TealLauncheru

- jít na vybranou aplikaci v Poup okně

- ukázat Menu

- spustit virtuální klávesnici

- spustit Graffiti help

- zapnout/vypnout podsvětlení

- uzamčení Palmu

- spustit TealGlance

- editační povely Cut, Copy, Paste, Select All a Undo - spustit HotSync

- spustit HotSync po modemu

- vložit poznámku TealNote

- vypnutí Palmu

- nastavení digitizeru

- "grabnout" obrazovku do aplikace TealPaint

Vynikající jsou zejména editační povely, které můžete přiřadit třeba různým tahům pera. Velmi to urychlí vaši práci.

Popup okno - další způsob práce s TealLaunch

Uživatelům, kteří rádi vybírají z menu, nabízí Teal Launch ještě jeden způsob práce - prostřednictvím Popup okna.

Okno má dvě poloviny - v levé si můžete předdefinovat programy, které nejčastěji spouštíte. V pravé polovině máte k dispozici další tlačítka s nejběžnějšími akcemi:

- přepnout na standardní launcher

- virtuální klávesnice

- graffiti help

- podsvětlení

- Cut, Copy, Paste

- uzamčení

- jít do aplikace



Toto okno je doplňkové a vůbec je nemusíte používat. Nemusíte. Prostě můžete :-)

Závěr

TealLaunch je vynikající program. Kdo hledá vysoce přizpůsobitelný nástroj pro odstranění velkého počtu klikání přes různá menu, kategorie a obrazovky, je zde na správné adrese. Vytknul bych mu snad jen to, že neumí spouštět DA programy a přepnout na poslední program (což je nutno řešit jinými hacky).

+

Vynikající konfigurační schopnosti

Pro svůj účel takřka dokonalý

-

Neumí spouštět DA aplikace a vracet poslední aplikaci

Není zdarma

Závěrečné hodnocení (1-nejhorší, 5-nejlepší) :