Náš seriál o programování - odpovědi na dotazy

Pravidelná errata

Předchozí týden, krátce po uveřejnění prvních dvou kapitol knihy (nebo opravdu velmi dlouhého článku) o programování počítačů Palm Pilot a kompatibilních, jsem od vás dostal mnoho dopisů s otázkami. Nejprve jsem je všechny smazal, protože jsem měl příliš mnoho jiné práce a nestihl bych na ně na všechny odpovědět. Pak mi ale došlo, že mne vlastně upozorňujete na mé chyby a že vám odpovědi dlužím a rozhodl jsem se v pravidelných intervalech odpovídat na vaše dotazy.

Pokud vám od této chvíle bude cokoliv v kterémkoliv z mých článků nejasné, nezoufejte. Napište mi na adresu lesny@cesnet.cz a já jednou za čas odpovím na všechny vaše dotazy, na které budu umět odpovědět, najednou.

Pokud se budete na něco ptát, zkuste položit otázku tak, aby odpověď na ní mohla být zajímavá i pro někoho jiného než pro vás osobně. Nebudu odpovídat individuálně, pouze prostřednictvím pravidelných článků na Palmare.

Po spuštění programu m68k-palmos-gcc -v se mi zobrazí jiná verze než ta, která je uvedena v článku

To vůbec nevadí. Distribuce kompilátorů je čas od času upravována a číslo verze se občas mění. Důležité je že je možné program m68k-palmos-gcc spustit napsáním jeho jména na příkazové řádce. Pokud by v tomto případě vypsaly Windows chybovou hlášku, bylo by potřeba opravit nastavení proměnné PATH.

V archivu pilrc_w32.zip chybi soubor pilrcui.exe

Program pilrcui.exe slouží k zobrazení formuláře, který byl definován v souboru prostředků aplikace. Pro vlastní překlad není nezbytný a jeho funkci mnohem elegantněji program pilrcedit , který navíc umožňuje přímo na obrazovce formulář upravovat.

O této změně v distribuci programu pilrc jsem nevěděl ;-).

Nemohu na internetu najít program pilot-xfer

Program pilot-xfer je šířen v licenci GPL. Proto jej - místo uvádění adresy - mohu přímo přiložit. Program stáhnete zde.

Obecně - pro shánění programů na internetu doporučuji použít některý z vyhledávačů. Mně se osvědčila AltaVista.com. Zkuste do okénka zadat +pilot-xfer a uvidíte, kolik webových stránek pojednávajících o tomto programu se vám zobrazí.

Pokud jste tady nenalezli odpověď na otázku, kterou jste mi už posílali, pošlete mi ji prosím znova. Těším se na vaše dopisy - představují pro mne cennou zpětnou vazbu.