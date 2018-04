Náš seriál o programování - odpovědi na dotazy (2)

Pravidelná errata

Dopisů od vás se mi nahromadilo opravdu hodně a problémy, které řešíte, jsou dost podobné. Nezvládnu bohužel odpovídat častěji než jednou za měsíc. Další zdržení je způsobené sérií článků, které jsem poslal dříve a které čekají na uveřejnění na PALMARE.CZ. Proto se omlouvám všem, kteří musí na mé odpovědi čekat.

Problémy s CYGWIN1.DLL

Knihovna cygwin1.dll se standardně instaluje do adresáře c:\cygnus\cygwin-b20\H-i586-cygwin32\bin . Ostatní programy, zejména ty, které jsou součástí PRC-Tools, musí mít k této knihovně přístup. Proto musí být adresář, ve kterém se tato knihovna nalézá, uveden v proměnné prostředí PATH (je nutné nastavit v souboru AUTOEXEC.BAT). Na některých počítačích s Windows 98 je potřeba zadat do proměnné PATH cestu k souboru cygwin1.dll, která je vytvořena z DOSovských (osmipísmenných) názvů adresářů, například takto:

SET PATH=c:\CYGNUS\CYGWIN~1\H-I586~1\BIN;%PATH%

Další možností je zkopírovat knihovnu cygwin1.dll do adresáře c:\windows\system . Pokud nemohou programy PRC-Tools knihovnu cygwin1.dll nalézt, zkontrolujte hlavně nastavení proměnné PATH. Viz též následující poznámka.

Problémy ve Windows 98

V některých konfiguracích Windows 98 se objevují záhadné chyby, které vedou k "zatuhnutí" počítače po spuštění překladačů. Například je-li spuštěn antivirový program AVAST, není možné žádnou součást PRC-Tools spustit. Řešením je - v tomto případě - experimentovat s tím, který program při překladu vadí, a ten posléze na dobu překladu vypnout. Podobné problémy se také objevují, je-li ve Windows 98 na pomalejším počítači (Pentium 100) komprimován disk programem DoubleSpace/DriveSpace. Proč? Vážně nevím a nemyslím, že by mi na to Microsoft někdy odpověděl.

Pokud tyto problémy trvají, zkuste instalovat vývojové prostředí GNU, které distribuuje (zdarma) společnost Handspring. Toto prostředí je v základě totožné s popisovaným prostředím GNU a je jej možné používat obdobně.

Získání ROM image počítačů Visor

Během měsíce vyjde samostatný článek, popisující metodu zkopírování obsahu paměti ROM počítačů Handspring Visor do stolního počítače.

Kniha v tištěné podobě

Tento seriál na pokračování je jakousi předehrou ke knize, jejíž obrysy si zatím pouze představuji a pokouším se je pomalu naplňovat. Časem z toho jistě vázaná kniha bude - dříve než za rok však k tomu určitě nedojde. Zatím nezbývá než sledovat PALMARE.CZ, kde bude kniha vycházet na pokračování.

Instalace na Macintosh

Pokud vím, tak prostředí vývojových nástrojů GNU bohužel není přenositelné na počítače Macintosh. Pro tyto počítače je zapotřebí použít vývojový nástroj Code Warrior, který je pravděpodobně nutné zakoupit. V programování ani používání "Maců" se ale moc nevyznám, a proto ocením vaše zkušenosti.

Instalace v Linuxu

V Linuxu je možné přímo instalovat PRC-Tools 2.0, které získáme z domácí stránky společnosti Palm, Inc. nebo přímo ze stránek www.sourceforge.net.

Instalace je distribuována jako soubory *.rpm (RedHat Package Manager) připravené k okamžité instalaci. Většina nových distribucí Linuxu, postavených na základě glibc 2.1, pro které je instalace určena, umí se soubory *.rpm pracovat.

PRC-Tools-2.0 se instalují do /usr/local - spustitelné programy jsou v podadresáři bin , vlastní překladač je uložen v /usr/local/m68k-palmos . Hlavičkové soubory Palm OS SDK jsou uloženy v adresáři /usr/local/palmdev . V tomto adresáři musí existovat podadresář se jménem sdk-3.5 a symbolické propojení na tento adresář se jménem sdk . Kontrola: soubor /usr/local/palmdev/sdk/include/PalmOS.h je základní hlavičkový soubor pro PalmOS a musí být přítomen.

Dokumentaci k PalmOS doporučuji instalovat jako HTML soubory (dostupné opět ze stránek společnosti Palm, Inc.. Program pilrc uložte do kteréhokoliv adresáře pro spustitelné soubory, nejlépe /usr/local/bin . Program pro grafickou editaci uživatelského rozhraní v souborech prostředků aplikace pilrcedit, který je napsán v jazyce Java, by měl v X-Windows fungovat zcela bez problémů, podobně jako emulátor xcopilot.

Jak získat konektory pro Palm III a V

Nevím. Když jsem mluvil se zástupcem firmy AXON, tak jsem se před rokem a půl dozvěděl, že by bylo možné si nechat tyto konektory individuálně dovézt. Cena by byla ale jen o málo menší než cena celého Travel Kitu. Pokud se dozvím víc, dám vám vědět.

Omezení délky kódu v PalmOS

V PalmOS je jedno velmi důležité omezení. Vzhledem k typu procesoru, který umí dělat relativní odskoky jen na adresy vzdálené nejvýše 32767 bytů, je zde vážné omezení délky programu (resp. segmentu obsahujícího strojový kód). Toto je možné obejít třemi způsoby - oba z nich časem popíšu podrobněji; zatím se můžete podívat na internetu, kde je k dispozici řada návodů, jak to udělat.

Použitím knihoven

Použitím aplikace sestávající se z více segmentů

Vhodným přeskupením funkcí tak, aby se nevyskytovala volání vzdálenější než 32 k

Nejde stáhnout soubor Palm OS SDK 3.5 for PRC-Tools Installer

Jediné místo, ze kterého lze tento soubor stáhnout, je na stránkách společnosti Palm, Inc.. Umístění tohoto souboru na PALMARE.CZ by pravděpodobně porušilo licenční podmínky společnosti Palm, Inc.. Zatím se mi tento soubor vždy podařilo z jejich stránek zkopírovat, takže myslím, že chyba mohla být v internetovém připojení.