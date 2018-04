Náš seriál - Easy Launch

První díl našeho seriálu o programech na usnadnění spouštění aplikací začneme "domácím" produktem. EasyLaunch vytvořil Hynek Syrovátka (ano, je to duchovní otec adaptéru EasyType, jehož anabázi jsme nedávno popsali).

EasyLaunch je věrný svému jménu - je to velmi jednoduchý hack o velikosti 4,5 kB a je zdarma. Spouští aplikace jedním tahem pera, který si můžete nadefinovat v jediné obrazovce programu. Prostě zvolíte odkud ("pen stroke from") kam ("to") povedete tah perem a co má tento tah vyvolat.

K dispozici jsou tři možnosti :

- neudělat nic

- spustit aplikaci (v rozbalovacím menu vyberete příslušný program, EasyLaunch vám umožní spustit i DA aplikaci)

- jiná akce - k dispozici je :

- zapnutí podsvětlení

- vypnutí Palmu

- vypnutí a zamčení Plamu

- vyvolání virtuální klávesnice

- vyvolání Graffiti helpu

- beaming dat

- spuštění HotSyncu.

Zmíněné možnosti definice tahu pera vytvářejí dohromady celkem 30 možných kombinací, programem tudíž můžete spouštět třicet různých programů (či jiných akcí). Jen si je všechny pamatovat...



Přednost a síla programu je v jeho jednoduchosti. Díky ní a díky své ceně je EasyLaunch mezi uživateli velmi oblíben, v dosavadním hodnocení čtenářů PalmGearu HQ má zatím desetkrát plných pět hvězdiček...

+

program je zdarma

velikost

jednoduché použití

-

některé funkce je třeba doplnit jinými hacky (editační, přepínání do poslední aplikace, spouštění tlačítky)

V dalším pokračování seriálu nás čeká program podobný a přece zcela jiný - TealLaunch.