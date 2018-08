Top smartphony dlouhodobě zdražují, některé jsou dražší až o 75 procent

Aktuálně nikoho nepřekvapí, že nejlepší modely mnoha výrobců smartphonů stojí přes 20 000 korun a mnohé atakují třicetitisícovou hranici. Ale kdysi tomu tak nebývalo. Třeba první v Česku prodávaný iPhone stál 11 990 Kč, první Samsung Note 15 500 korun a nebo první Samsung Galaxy S vyšel na 13 200 korun.

Aktuálně základní modely nástupců těchto přístrojů vyjdou na 20 990 Kč, za který pořídíte iPhone 8, Samsung S9 vyjde na 21 990 Kč a Samsung Note 9 pak dokonce na 25 990 korun.

To ale počítáme jen s cenami základních modelů a u iPhonu jsme vynechali model X, který stojí dokonce 29 990 Kč. Vynechali jsme dražší verze Plus u iPhonů nebo + u Samsungů, v případě Notu 9 jsme nepočítali s cenou varianty s obří 512GB pamětí. Pak by nárůsty cen byly ještě vyšší.

Úplně první iPhone se v Česku neprodával, druhé vydání označené 3G se začalo prodávat v roce 2008 za 11 990 Kč. To byla ve své době sice vyšší cena, ale nikoliv závratná, jako je tomu u současného top modelu iPhone X. Ceny následně rostly spíš skokově, další iPhone 3GS už vyšel na 15 900 korun a s každou další generací si Apple vždy něco přisadil. S jednou výjimkou, model 4S v roce 2011 prodával ve svém vlastním obchodě překvapivě výhodně. Mezigenerační růst cen se zastavil u základních iPhonů až loni, kdy se model 8 se začal prodávat za nižší cenu než předloňská sedmička. To má ale svůj důvod, který zmíníme za chvíli.

U Samsungů je situace obdobná ceny řady Galaxy S a Galaxy Note rostou s každou generací, s výjimkou posledního Notu, který je oproti loňské osmičce o tisíc korun levnější a u řady Galaxy S poslední rok cena zůstala mezigeneračně stejná.

V tabulkách uváděné ceny odpovídají těm, za které se telefony začaly prodávat při příchodu na trh. S postupem doby obvykle klesaly. Takový Samsung S9, dnes starý půl roku, lze v kombinaci různých slev a akcí pořídit i za 12 990 korun. Naopak Apple obvykle zlevňuje až za rok s nástupem nové generace.

Jednou došlo i ke skokovému zdražení. V roce 2015 Apple zdražil iPhony skoro o 3 000 korun. Důvodem bylo držení kurzu koruny Českou národní bankou nad úrovní 27 Kč za euro. Intervence banka ukončila loni na jaře, následně koruna posílila a to mělo pravděpodobně vliv na to, že poslední modely buď nezdražily, nebo jsou dokonce mezigeneračně levnější.

Taktéž musíme dodat, že schopnosti současných top modelů jsou mnohem širší než u jejich předchůdců před mnoha lety. To samozřejmě také mělo vliv na postupné zvyšování cen. A lze předpokládat, že výjimečné přístroje budou v tomto trendu pokračovat.

Ale na druhou stranu je dnes velmi silná konkurence a ta tlačí ceny dolů. Nejvíce to bude bolet základní varianty top modelů, třeba Samsung S9. Dražší varianty to budou mít snazší, ale ne o moc. Otázkou ale je, jestli třeba Samsung půjde do otevřené cenové války a nebo pojede v režimu rychlých a výrazných akčních slev tak, jak to už několik let dělá.