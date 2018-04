Náramkové PDA v konečně prodeji, Windows na Palmu, Tungsten E2 a další (Palmare 1. týden)

období pondělí, 3. ledna 2005 – pátek, 7. ledna 2005

pondělí

Windows na Palmu, pohodlné taktování či volání zdarma (PalmareFreeware 110)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o aplikaci PDACOPY, se kterou se kopírování mezi PDA a PC stane hračkou. S PXA Clockerem lze jednoduše taktovat Palm a Cigarette Count vás třeba odnaučí kouřit, pokud budete chtít.

úterý

Programování PocketPC naruby (8/12)

Patříte mezi uživatele PocketPC, kteří by si rádi také něco naprogramovali, řadíte se však k tzv. falešným začátečníkům? Pak právě vám je určen náš seriál věnovaný programování pro kapesní počítače s Windows Mobile. Dnešní díl věnujeme instalaci a spuštění programu.

středa

Jaký bude PDA rok 2005 - Tungsten|M - CES 2005 začíná - Wi-Fi zdraví neškodí (Palmareport)

V tomto roce bychom se měli dočkat OS Cobalt, Windows Mobile 2005 či zlevnění VGA modelů; Dnes začíná veletrh CES 2005, můžete být při tom; Tungsten|M - oč se jedná?; Wi-Fi signál je kardiakům zdraví neškodný, tvrdí průzkum.

Solio - solární nabíječka, co se vejde do kapsy

Elegantní solární nabíječka pro přenosná zařízení, to je Solio. Nabíječka nejvíce svým tvarem připomíná lasturu a skládá se ze tří částí. Zajímá vás více informací?

Paměťová karta s kapacitou 2 048 GB

Tchajwanský Industrial Technology Research Institute (ITRI) dokončuje vývoj nového druhu paměťové flash karty, která by měla být schopna pojmout až 2 Terabyty (TB) informací. Novinka s označením μcard by se na trh měla dostat patrně již v tomto roce.

čtvrtek

Wrist PDA - náramkový kapesní počítač konečně k dostání!

Fossil Wrist PDA je miniaturní kapesní počítač, který s trochou nadsázky ještě nikdo neviděl. A to přesto, že je znám již přes dva roky. Nyní jej hodinářská firma Fossil začala konečně prodávat - jaké tedy náramkové PDA je?

PocketPC s GPS a Bluetooth iQue M5 a SDIO GPS pro PocketPC a Palmy (CES 2005 střípky)

Společnost Garmin začne prodávat PocketPC kombinované s GPS iQue M5; Stellus System dokončil zařízení StarNet GPS - tento GPS přijímač je schopný pracovat jak s PocketPC, tak s Palmy podporujícími SDIO.

Asus P505 - nový komunikátor s Windows Mobile

Blíží se oficiální premiéra nového komunikátoru s Windows Mobile for PocketPC. Asus P505 svou konstrukcí vzdáleně připomíná Sony Ericsson P910. Novinka má velký dotykový displej a joystick na boku. Výbavu doplňuje také 1,3MPx fotoaparát s bleskem a SD/MMC slot.

pátek

Tungsten E2 - první informace a fotografie

Jsou známy první detaily o následovníku nejprodávanějšího zařízení palmOne, Tungstenu E. Model E2 má mít Bluetooth, lepší displej a konektor známý z Tungstenu T5 či Trea 650. Zajímá vás více?

Zapřemýšlejte si s Cube3D či nad dámou PPcCheckers nebo skládejte kostky v Super Block (Hry do kapsy 125)

Další přísun herních novinek a aktualizací pro PDA míří jako každý pátek opět k vám. Fanoušci Curlingu si přijdou na své s GX Curling Deluxe - nyní i pro Palm OS. Fantastický RPG dungeon Legacy si mohou zahrát i majitelé Nokií a MS Smartphonů.