Chytrý náramek Skyn určí hladinu alkoholu v krvi z potu

Náramek s názvem Skyn vyvinula společnost BACtrack se sídlem v San Francisku a již v minulosti uvedla řadu jiných pomůcek ke stanovení alkoholu v krvi. Jsou to přitom chytrá zařízení, jež se dovedou spojit se smartphonem a naměřená data podrobně zpracovat v doprovodné aplikaci.

Dosud vyráběné testery značky BACtrack zjišťovaly alkohol z dechu, naproti tomu nový náramek Skyn k tomu využívá elektrochemické čidlo, které umí zachytit molekuly etanolu v lidském potu. Zjištěná data jsou pak využita k výpočtu konkrétní hodnoty hladiny alkoholu v krvi.

Takové zařízení je rozhodně zajímavé a využití by našlo v mnoha nejrůznějších odvětvích. Mírnou vadou na kráse je fakt, že pro spolehlivé zjištění hodnoty alkoholu je nutné náramek připnout na zápěstí na dobu alespoň 45 minut. Z tohoto pohledu tak mají tradiční testery podstatnou výhodu. Přece jen čekat téměř hodinu na ověření, zda po vypití dvou piv už je možno usednout za volant, není úplně ideální.

Na druhou stranu v situaci, kdy by měl uživatel náramek na ruce během popíjení alkoholu a ten jej upozornil, že právě překročil v daném regionu tolerovanou hladinu, se Skyn jeví jako ideální pomocník. Náramek umí měřit každou sekundu a z hodnot pak v aplikaci ve smartphonu vykreslí graf hladiny alkoholu v závislosti na čase.

Díky tomu by náramek mohl sloužit také u pacientů se závislostí na alkoholu. Jejich lékaři by z naměřených údajů mohli snadno poznat, zda skutečně abstinují. Pacient by v tomto případě samozřejmě musel náramek skutečně nosit třeba jako klasické náramkové hodinky, tedy po celý den.

Další vývoj může algoritmus vylepšit

Nutno podotknout, že vítězství náramku v soutěži a zisk nezanedbatelné finanční injekce bude nepochybně firmu motivovat k dalšímu vývoji, na jehož konci může být systém, který by alkohol v krvi spolehlivě změřil v kratším čase.

BACtrack Skyn zatím nebyl předložen ke schválení příslušnému úřadu, ale již dnes je možné si náramek předobjednat. Podle výrobce bude v omezeném množství dostupný koncem letošního roku.

Velkou výhodou oproti tradičním alkoholtesterům jsou kompaktní rozměry a atraktivní má být také pořizovací cena. Zatímco profesionální testery, používané ve zdravotnictví nebo u policejních složek, stojí nejméně tisíc dolarů, náramek Skyn má stát jen zlomek této sumy. Přesnou cenu ovšem zatím neznáme.

Zakladatel a šéf společnosti Keith Nothacker vysvětluje použití náramku: