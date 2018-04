Naprosto bombastický fotoaparát – exkluzivní preview Samsungu i8510 Innov8

Fotomobilům dlouho vládl švédsko-japonský Sony Ericsson a v poslední době se na výslunní vyhřívá Nokia. Jenže se zdá, že těmto časům odzvonilo. Již v minulé generaci pětimegapixelových fotomobilů se totiž na absolutní špičku dotáhl korejský Samsung a zdá se, že s příchodem telefonů s osmimegapixelovým čipem se Samsung chce stát králem mezi výrobci fotomobilů – co se kvality snímků týče.

Do rukou se nám nedávno dostal jeden z předsériových vzorků prvního "osmimegáče" od Samsungu – ten by měl být u nás uveden do prodeje v horizontu několika týdnů a velmi pravděpodobně tak předběhne i Sony Ericsson C905, který si svou premiéru odbyl před Samsungem. Model Innov8 ale nebude primárně soupeřit s tímto přístrojem, ačkoli zájemci o telefon s co nejlepším fotoaparátem jistě budou tyto dva modely srovnávat. Hlavním cílem i8510 (což je typové označení Samsungu) je Nokia N96.





Ostatně, Samsung na ni útočí její vlastní zbraní – operačním systémem Symbian. Pokud se podíváme do specifikací obou telefonů, tak zjistíme, že k sobě mají opravdu hodně blízko. Vysouvací Samsung používá, stejně jako Nokia, poslední verzi Symbianu S60 3rd Edition – Feature Pack 2. Jeho displej má tradiční rozlišení 320 x 240 pixelů a úhlopříčka je 2,8 palce – opět stejné hodnoty jako u N96. Samsung dále používá k připojení k počítači konektor microUSB, který rovněž začala prosazovat Nokia u svých symbianových modelů. Na rozdíl od Nokie jej korejský výrobce používá i k nabíjení telefonu. Tolik podobnosti řekněme na systémové úrovni.





Samsung Innov8 ale Nokii N96 konkuruje i další výbavou – disponuje 16 GB vestavěné paměti, slotem pro karty microSD, vestavěným GPS modulem, wi-fi, Bluetooth 2.0 a dalšími vymoženostmi. Oproti N96 sice ve specifikacích nenajdeme DVB-H tuner, nicméně tento nedostatek Samsung kompenzuje přítomností osmimegapixelového fotoaparátu, zatímco N96 nabídne klasický pětimegáč. Jistě, honba za megapixely u fotomobilů dosahuje v poslední době až neuvěřitelných rozměrů. A i naše vlastní testy prokázaly, že megapixely nejsou u fotomobilů zárukou kvality. Jenže u nového Samsungu je vše trochu jinak. Vezměme to ale popořádku, a ještě než se rozpovídáme o fotoaparátu, řekněme si něco o modelu Innov8 jako takovém.





Premiérový osmimegový přístroj z dílen Samsungu rozhodně není žádný drobeček. Na výšku měří dokonce o něco více než Nokia N96, šířka a tloušťka jsou však o něco menší. Konkrétní rozměry jsou 106,5 x 53,9 x 17,2 mm a hmotnost činí 140 gramů. Rozměrově je to oproti N96 pár milimetrů sem, pár milimetrů tam, díky svému tvarování však padne Innov8 lépe do ruky. Vyčítat bychom Samsungu mohli podstatně vyšší hmotnost, než jakou se může pochlubit Nokia (125 gramů).





Jenže ve skutečnosti musíme říci: Zaplať pánbůh za těch patnáct gramů navíc – v nich se totiž odrazilo použití kvalitních materiálů. Na těle a v konstrukci modelu Innov8 je hojně použito kovu a zpracování telefonu je opravdu příkladné. Použité materiály působí daleko hodnotněji než u N96 – ta je ve společnosti Innov8 degradována na ošklivou plastovou hračku. A to musíme uznat, že ačkoli je i8510 telefon decentně elegantní, žádný designový švihák to rozhodně není. Jeho vzhled nenadchne, ale také neurazí.





Na funkční úrovni nebude mezi samsungem a prakticky jakoukoli lepší symbianovou nokií prakticky žádný rozdíl – telefon je vybaven standardními aplikacemi poplatnými operačnímu systému a dané výbavě. Příjemně překvapí opravdu velmi svižné reakce na uživatelské pokyny – musíte však mít na paměti fakt, že telefon má verzi systému s Feature Packem 2 a v nastavení schémat vypnuté animace. Ty totiž jinak zbytečně zdržují, na to jsme si stěžovali třeba již v recenzi Nokie 6220 Classic. Oproti nokiím se tak prostředí v i8510 liší v zásadě pouze použitým grafickým schématem – zatímco finský výrobce si zakládá především na detailně vyvedených ikonkách, Samsung sází na jednoduchost a prostou eleganci. A dle našeho názoru se tato sázka vyplácí.









Drobnou změnou v systému je možnost namapovat si na kontextové klávesy libovolné funkce a totéž lze provést se dvěma funkčními tlačítky v horní řadě numerické klávesnice. Ta je mimochodem velmi kvalitní a nabízí při psaní velké pohodlí – v tomto případě to ale považujeme za samozřejmost.





Pojďme se vrhnout na již slibovaný rozbor fotoaparátu. Jelikož je námi zkoušený Samsung i8510 Innov8 teprve předsériovým vzorkem (nemá ani češtinu), neočekávali jsme od fotoaparátu kdovíjaké výkony – ostatně, náš nedávný test prototypu Sony Ericssonu C905 ukázal, že "osmimegáče" sice mají jistý potenciál, ale bude dobré si počkat na finální kusy.





Jenže jaké bylo naše překvapení, když jsme s Innov8 pořídili pár zkušebních snímků a stáhli je do počítače. Doslova jsme se nestačili divit, co fotoaparát v telefonu dovede. Okolní snímky ani nepotřebují extrémní komentář, a tak asi postačí, když konstatujeme, že takhle kvalitní fotografie pořízené mobilním telefonem jsme ještě nikdy neviděli. Za dobrých světelných podmínek nemá opravdu model Innov8 mezi fotomobily naprosto žádnou konkurenci a všechny rivaly poráží ne rozdílem třídy, ale možná dvou tříd.





Trochu horší je situace v nepříznivých světelných podmínkách – tady samsungu chybí xenonový blesk a přisvětlovací dioda, ačkoli je vcelku silná, jej opravdu nemůže nahradit. Nicméně pokud není světla opravdu kritický nedostatek, můžete si ručně zvolit hodnotu citlivosti ISO a to až do výše 800. Pak bude sice snímek dost zašuměný, ale scénu na něm zachytíte. V takových případech ale potřebujete poměrně pevnou ruku, i na vyšší citlivost nastavuje telefon relativně dlouhé expoziční časy.





Jsme zvědaví, zda se do finálního provedení Innov8 ještě něco na firmwaru fotoaparátu změní, či nikoli. Mnoho důvodů ke změnám však není. Ještě dodejme, že telefonem lze také natáčet video, a to v rozlišení 640 x 480 pixelů. Je velmi plynulé a kvalita opět dosahuje vynikající úrovně.









Samsung Innov8 ale není telefon zcela bez chyby. Pravda, podnětů ke kritice tu ale příliš není. Trochu nás zaráží třeba 3,5mm jack konektor umístěný na boku telefonu – pokud nemáte sluchátka se zahnutým konektorem, pak bude opravdu nepříjemné vytahovat telefon z kapsy. A i se zahnutou koncovkou to nebude taková legrace. Výrobce také u modelu Innov8 sliboval pohybový senzor, ale u námi testovaného kusu nefungoval. Uvidíme, jak tomu bude ve finálních vzorcích.





Naše první zkušenosti se Samsungem i8510 Innov8 jsou ale veskrze pozitivní. Zatím jsme třeba také velmi příjemně překvapeni výdrží na baterie – telefon zvládl více než tři dny provozu, během kterých jsme jej rozhodně nešetřili. Pravda, spíše než jeho datové schopnosti jsme využívali fotoaparát a videokameru a telefonovali jsme, ale po více než třech dnech má telefon stále dost energie. Občas se sice trochu dobil, když jsme z něj kopírovali data do počítače, ale i taková drobnost se počítá – nokie tohle neumí.





Více informací o Samsungu Innov8 vám přineseme v plnohodnotné recenzi, kde zohledníme naše zkušenosti jak s tímto předsériovým vzorkem, tak samozřejmě s telefonem ve finální verzi. Zatím to však vypadá, že Samsung opravdu připravil špičkový mobil, kterému budeme máloco vytýkat. A Nokia N96 dostala ohromně silného soupeře – telefon Innov8 má prakticky identickou výbavu, stejný systém, nabídne však lepší fotoaparát, kvalitnější konstrukci a elegantnější vzhled. A s ohledem na cenu samsungu, která by se měla při startu prodeje pohybovat na 14 500 korunách (pravděpodobně včetně navigačního softwaru), vypadá úvaha nad koupí Nokie N96 za 18 500 Kč jako docela špatný nápad.