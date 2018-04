Naprogramujte si vlastní 3D objekty do mobilních her

Sony Ericsson vydal nový dokument určený všem, kteří mají zájem o tvorbu 3D aplikací v javě, pro mobilní telefony této značky. Java mobile 3D, známé pod označením JSR 184, je objektově orientované rozhraní, které umožňuje vývojářům vytvářet 3D objekty, umisťovat je do prostoru a renderovat. Na displeji mobilního telefonu je tak možné vykreslovat prostorové animace v reálném čase, což je velká zbraň především pro tvůrce nových trojrozměrných her.

Další pomocnou ruku mají tvůrci v nejnovějším programu 3D studio MAX verze 7. Ten zvládá export vymodelované scény do formátu M3G, který odpovídá specifikaci JSR 184. Časově omezenou demoverzi si můžete stáhnout na stránkách firmy Discreet a jednoduchý tutoriál jak si vytvořit 3D model pro mobilní telefon najdete zde.

JBenchmark připravuje novou verzi svého velmi známého programu, který bude testovat výkon mobilních telefonů právě v oblasti zobrazování 3D. Na stránkách jbenchmark.com si zatím můžete stáhnout alespoň krátkou videoukázku toho, jak bude nová verze testovacího midletu vypadat.

Hrajeme si do zbláznění

ELSPA (the Entertainment & Leisure Software Publishers Association) vydala žebříček nejstahovanějších her za uplynulý měsíc. Informace pro sestavení pořadí poskytli operátoři O2, Vodafone, T-Mobile a Orange.

1. Tetris - Ifone

2. Pub Pool – Iomo

3. Pacman - Namco

4. Bomberman - Living Mobile

5. Splinter Cell: Pandora Tomorrow - Gameloft

6. Street Soccer - Sumea

7. Crash Nito Kart - Wonderphone

8. Trivial Pursuit - MR Goodliving

9. Golf Club - Iomo

10. Racing Feaver 2 – AMS

Co je nového v herní branži?

Her zdarma není nikdy dost. Proto pokud máte chuť, mám tu pro vás jednoduchou novinku, kterou najdete na stránkách g4mes.net. Jedná se o hru s názvem Free Fall, ve které máte za úkol dostat se volným pádem co nejníž. Rychlost pádu se postupně zvětšuje, ale získat lze také různé bonusy. Dosažené skóre pak můžete nahrát na server g4ames.net, kde je uveden celkový žebříček. Hra by měla fungovat na většině barevných telefonů s Javou.

Další ohlášenou novinku představili Celador International a Macrospace. Jedná se o hru Chcete být milionářem pro mobilní telefony. Hra se bude držet osvědčeného televizního formátu a po Velké Británii by v Evropě měla být uvedena někdy kolem letošních vánoc. Postupně bude k dispozici v patnácti jazykových verzích.



Breakpoint vydal novou válečnou hru Delta Corps. V ní máte za úkol, jako pilot helikoptéry Blackhawk UH-60 či jako člen elitního komanda, splnit deset různorodých misí. Hra je částečně interaktivní v tom smyslu, že pokud nesplníte všechny úkoly jedné mise, budete pak mít větší problémy v misi následující.



Poslední novinkou je zajímavě vypadající RPG Dark Horde od Plastic Cow Games. Jedná se o takzvanou first person hru, což znamená že svět vidíte očima postavy, za kterou hrajete. Budete mít za úkol dostat se ven ze spletitých chodeb tajemného podzemí a samozřejmě vám v tom budou bránit nejrůznější obludy. Hra je zatím k dispozici pouze pro telefony Nokia.