Nápověda k Panelu způsobu psaní

Změna způsobu psaní klepněte na šipku Způsob psaní a vyberte nový způsob psaní, například Klávesnici nebo Rozpoznávání písma Jot.

Změna voleb způsobu psaní Klepněte na Start > Nastavení > Panel způsobu psaní. Vyberte způsob psaní, který chcete změnit. Klepněte na Volby. Vyberte požadované volby. Viz kontextová nápověda pro detaily.

Zobrazení a skrytí panelu způsobu psaní K zobrazení vybrané metody psaní klepněte na tlačítko Způsob psaní .



Ke skrytí metody psaní klepněte znova na tlačítko Způsob psaní.

Psaní s klávesnicí K psaní malých písmen klepněte na klávesy s perem.

K psaní velkých písmen nebo symbolů klepněte na klávesu SHIFT. Klepněte na klávesu SHIFT jednou k napsání jednoho znaku nebo dvakrát k uzamčení klávesy SHIFT a psaní více znaků.

K rychlému přidání mezery táhněte perem vpravo přes nejméně přes dvě klávesy.

K smazání jedno znaku zpět táhněte perem vlevo přes nejméně dvě klávesy.

K rychlému vložení nového řádku klepněte a držte pero kdekoliv na klávesnici a táhněte jím dolů.

K rychlému zadání velkého písmena klepněte a držte pero na písmeně a táhněte jím nahoru. Tip: Jestliže chcete používat větší klávesy, vyberte Velké klávesy ve volbách způsobu psaní pomocí klávesnice.

Psaní s rozpoznáváním písma Jot Znakový rozpoznávací software CIC® Jot (TM) umožňuje rychle a snadno zadávat informace v programech na vašem Palm-size PC. Písmena a číslice jsou během psaní rozpoznávačem písma Jot překládány do psaného (jako na klávesnici) textu. Pro více informací viz Dodatek A (Appendix A) v Uživatelské příručce (Palm-size PC User's Guide) nebo klepněte na tlačítko Nápověda na Panelu způsob psaní během používání Rozpoznávače písma Jot. Pro informace o Jot upgradech nebo jiných CIC produktech viz jejich Web na adrese http://www.cic.com.

Nastavení doplňování slov Klepněte na Start > Nastavení > Panel způsobu psaní > Doplňování slov. Vyberte požadované volby. Viz kontextová nápověda pro detaily.

