Nápověda k aplikaci Poznámky

Vytvoření poznámky Klepněte na tlačítko Nová nebo klepněte na šipku Šablony a vyberte šablonu.

Napište nebo použijte Rozpoznávání písma Jot, klepněte na šipku Způsob psaní a vyberte způsob psaní.



Táhněte nebo pište perem, klepněte na tlačítko Způsob psaní ke skrytí panelu Způsob psaní a použijte pera ke psaní. Když dokončíte psaní, stiskněte tlačítko Akce.

Název poznámky bude převzat z napsaných znaků (do 21) na první nalezené řádce. Když poznámka neobsahuje žádné napsané znaky, objeví se v seznamu poznámek pod jménem Poznámkax nebo se jménem složky vybrané v době, kdy jste poznámku vytvořili. Tipy: K vložení data a času klepněte na tlačítko Úpravy a klepněte na Vložit datum , když se otevře vstupní panel.

a klepněte na , když se otevře vstupní panel. K specifikování názvu poznámky, složky a umístění, když ukládáte, klepněte na Soubor > Uložit jako .

Vytvoření šablony Klepněte na tlačítko Nová.

Zadejte text do šablony a zformátujte ho dle přání.

Klepněte na Soubor > Uložit jako. V poli Jméno souboru zadejte jméno pro šablonu. Klepněte na Umístění a uložte šablonu do složky Šablony (Templates).

Nastavení voleb uložení Klepněte na Nástroje > Volby > Uložit. Vyberte požadované volby. Viz kontextová nápověda pro detaily. Viz též

Přejmenování poznámky Vyberte požadovanou poznámku. Klepněte na Soubor > Přejmenovat.

Modifikace vlastnosti poznámky Vyberte požadovanou poznámku. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.

Vyberte požadované volby. Viz kontextová nápověda pro detaily.

Úpravy a formátování poznámek $1#DocSelect">Výběr textu a kresby

$1#DocFont">Nastavení voleb aplikace

$1#FindText">Hledání textu v poznámce

$1#DocSearch">Hledání a záměna textu

$1#ZoomV">Zvětšení/zmenšení textu nebo grafiky

$1#Wrap">Zalamování řádek

$1#Full">Celoobrazovkové zobrazení

$1#Style">Změna formátu textu a kreseb

$1#TextSpac">Vložení/odstranění mezery



Výběr textu a kresby Stiskněte a držte tlačítko Akce a táhněte perem přes text a/nebo kresby. Tipy: K výběru slova během psaní proveďte dvojklik na kdekoliv na slově.

K výběru odstavce během psaní proveďte trojklik kdekoliv na odstavci.

Nastavení voleb aplikace Klepněte na Nástroje > Volby > Obecné. Vyberte požadované volby. Viz kontextová nápověda pro detaily.

Hledání textu v poznámce Klepněte na Nástroje > Hledat. Zadejte text, který se má hledat. Vyberte požadované hledací volby a klepněte na Hledat další. Viz též

Hledání a záměna textu Klepněte na Nástroje > Nahradit. V poli Co hledat napište hledaný text. V poli Nahradit za napište nahrazující text. Klepněte na Hledat další. Klepněte na Nahradit k nahrazení jednotlivých případů nebo Nahradit vše k nahrazení všech případů. Viz též

Zvětšení/zmenšení textu nebo grafiky Klepněte na tlačítko Zobrazení a vyberte procenta.

Zalamování řádek

Ujistěte se, že je zaškrtnuta volba Pohled > Lámání řádek. Poznámka: Poznámky budou zalamovány po 6-ti palcové šířce, když Lámání řádek není zaškrtnuto.

Celoobrazovkové zobrazení Klepněte na Pohled > Celá obrazovka .

. K návratu zpět klepněte na Obnovit.

Změna formátu textu a kreseb Stiskněte tlačítko Akce a táhněte perem přes text a/nebo kresby. Klepněte na tlačítko Úpravy k vykonání různých akcí.



Poznámky: K vrácení úpravy zpět klepněte na tlačítko Zpět .



. K opakování úpravy klepněte na tlačítko Úpravy a pak klepněte na Opakovat. Můžete vrátit a opakovat až pět akcí.

Vložení/odstranění mezery Stiskněte a držte tlačítko Exit a táhněte perem k přidání nebo odstranění mezery.

Klávesové zkratky Pro tyto klávesové zkratky použijte hardwarová tlačítka. Akce Stiskněte Přidání/odstranění mezery Exit+táhni Posun nahoru/dolů Výběr textu Akce+táhni Specifikace vkládacího bodu Akce+klepni

Pro tyto klávesové zkratky použijte klávesnici. Příkaz Klepněte Celá obrazovka CTRL+E Hledat CTRL+F Kopírovat CTRL+C Kurzíva CTRL+I Nahradit CTRL+H Nový CTRL+N Opakovat CTRL+Y Otevřít CTRL+O Podtržení CTRL+U Přeškrtnutí CTRL+K Složky CTRL+J Smazat DEL Tučné CTRL+B Uložit CTRL+S Vložit CTRL+V Volby CTRL+T Vybrat vše CTRL+A Vyjmout CTRL+X Zpět CTRL+Z