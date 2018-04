Nápověda k aplikaci Kontakty

$1#adding_and_working_with_contacts">Přidání a práce s kontakty

$1#adding_handwritten_or_typed_notes">Přidání poznámky

$1#adjusting_the_contacts_display">Úprava zobrazení

$1#changing_contacts_settings">Změna nastavení

$1#contacts_keyboard_shortcuts">Klávesové zkratky



Přidání a práce s kontakty $1#create_a_new_contact_card">Vytvoření karty kontaktu

$1#change_contact_information">Změna informací o kontaktu

$1#duplicate_a_contact_card">Duplikace karty kontaktu

$1#send_a_message_to_a_contact">Poslání zprávy kontaktu

$1#find_a_contact">Hledání kontaktu



Vytvoření karty kontaktu Klepněte na Nový. Klepněte na tlačítko Obchodní nebo Osobní.

Zadejte informace do příslušných polí. K přidání poznámky klepněte na pole Stiskem přidejte poznámku. Jestliže pole není vidět, skryjte panel Způsob psaní. K přiřazení kategorie ke kontaktu klepněte na tlačítko Kategorie.

K přidání pole klepněte na <Jiné> a vyberte pole.

Opakujte k přidání dalšího pole. Tip: K modifikaci informací o kontaktu proveďte dvojklik na kontaktu v seznamu kontaktů a udělejte potřebné změny. Viz též

$1#change_contact_information">Změna informací o kontaktu

Zobrazení a skrytí panelu způsobu psaní



Změna informací o kontaktu Otevřete kontakt. Proveďte potřebné změny na kartě kontaktu. Viz též

$1#create_a_new_contact_card">Vytvoření karty kontaktu

Otevření souboru nebo položky



Duplikace karty kontaktu V seznamu kontaktů klepněte na zadávací pole. Klepněte na Uprav > Vytvořit kopii. Viz též

$1#create_a_new_contact_card">Vytvoření karty kontaktu



Poslání zprávy kontaktu Vyberte jeden nebo více kontaktů, kterým chcete poslat zprávu.

Délka všech e-mailových jmen je omezena na 255 znaků. Některé extra znaky budou odstraněny. Klepněte na Nástroje > Poslat zprávu této osobě. V Poště (Inbox) napište svoji zprávu. Klepněte na tlačítku Poslat.

Viz též



Hledání kontaktu Klepněte na záhlaví sloupce k specifikaci sloupce, ve kterém chcete hledat. Ve vybraném sloupci se objeví trojúhelník. Klepněte na pole Rychlé hledání a zadejte informaci, kterou chcete nalézt.

Přidání poznámky V kartě kontaktu klepněte na pole Stiskem přidejte poznámku. Zadejte svoji poznámku. Poznámka: Můžete formátovat a používat klávesové zkratky v poznámkách kontaktů stejně jako v aplikaci Poznámky. Viz Nápověda k aplikaci Poznámky. Úprava zobrazení $1#view_details_about_a_contact">Prohlížení detailů o kontaktu

$1#sort_the_contacts_list">Řazení seznamu kontaktů

$1#change_the_information_displayed_in_the_list">Modifikace seznamu kontaktů

$1#change_the_categories">Změna kategorií

$1#display_a_subset_of_contacts">Zobrazení vybraných kontaktů



Prohlížení detailů o kontaktu Otevřete kontakt. Klepněte na tlačítko Obchodní, Osobní nebo Kategorie v závislosti na tom, jaké detaily chcete zobrazit.

Viz též

Otevření souboru nebo položky

$1#sort_the_contacts_list">Řazení seznamu kontaktů



Řazení seznamu kontaktů Klepněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete provést řazení.

Trojúhelník v záhlaví sloupce indikuje vzestupné nebo sestupné řazení. Klepněte na záhlaví znovu k otočení řazení. Modifikace seznamu kontaktů Klepněte na Nástroje > Nastavení sloupců. K přidání pole jej vyberte ze seznamu Dostupná pole a klepněte na Přidat.

Přidat můžete až 10 sloupců. K odstranění pole jej vyberte a klepněte na Odstranit. K přesunutí pole jej vyberte a klepněte na Nahoru nebo Dolů.

Opakujte dle potřeby. K obnovení standardních polí klepněte na Obnovit. Viz též

$1#sort_the_contacts_list">Řazení seznamu kontaktů



Změna kategorií Klepněte na Uprav > Seznam kategorií. K přidání kategorie ji zadejte do pole Nová kategorie a klepněte na Přidat. K smazaní kategorie ji vyberte v seznamu a klepněte na Smazat.

Položky přidělené ke smazané kategorii si podrží svoje přiřazení. K obnovení standardních kategorií klepněte na Obnovit.

Zobrazení vybraných kontaktů Klepněte na tlačítko Filtr.

Klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit. Poznámka:jestliže není kategorie zobrazena v seznamu, není této kategorii přiřazen kontakt. Dvojklikněte na kontaktu, pak klepněte na tlačítko Kategorie a vyberte žádanou kategorii.



Změna nastavení klepněte na Nástroje > Volby. Změňte volby jak potřebujete. Viz kontextová nápověda pro detaily.

Klávesové zkratky Pro tyto klávesové zkratky použijte hardwarová tlačítka. Akce Stiskněte Posun nahoru/dolů Otevřít Akce

Pro tyto klávesové zkratky použijte klávesnici. Příkaz Klepněte Hledat CTRL+F Kopírovat CTRL+C Nový CTRL+N Poslat CTRL+S Přijmout CTRL+R Smazat CTRL+D Upravit CTRL+E Vložit CTRL+V Vybrat vše CTRL+A Vyjmout CTRL+X