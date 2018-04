Nápověda k aplikaci Kalkulačka

$1#work_with_memory">Práce s pamětí

Práce s pamětí V Kalkulačce můžete využívat paměťové funkce k zapamatování čísel. K uložení čísla do paměti klepněte na M+ . Písmeno M se objeví v políčku vedle zadávacího políčka. Jestliže je v paměti jiné číslo, bude toto přičteno k číslu uloženému v paměti.

K přičtení zobrazeného čísla k číslu uloženého v paměti klepněte znova na M+ .

. K zobrazení čísla v paměti klepněte na MR .

. Ke smazaní paměti klepněte na MC.

Klávesové zkratky Pro tyto klávesové zkratky použijte hardwarová tlačítka. Akce Stiskněte Vymazat vstupní pole Exit Vykonat operaci Akce

Pro tyto klávesové zkratky použijte klávesnici. Příkaz Klepněte Dělit / Násobit x Odečíst - Odmocnina Q nebo @ Převrácená hodnota I Přičíst + Přičíst vstup k paměti (suma s pamětí) P Smazat ESC Smazat paměť L Smazat poslední znak BACKSPACE Smazat vstup C Uložit vstup do paměti (přepsat existující paměť) M Vykonat operaci = nebo ENTER Vyvolat paměť R Změna znaménka S

