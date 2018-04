Nápověda aplikace Úkoly

$1#adding_and_working_with_tasks">Základní úkony s aplikací Úkoly

$1#adding_handwritten_or_typed_notes">Přidání poznámky

$1#adjusting_the_tasks_display">Úprava zobrazení

$1#changing_tasks_settings">Změna nastavení

$1#tasks_keyboard_shortcuts">Klávesové zkratky



Základní úkony s aplikací Úkoly $1#add_a_task_to_your_list">Vytvoření úkolu

$1#change_a_task_card">Změna úkolu

$1#mark_a_task_complete">Označení splněného úkolu

$1#remove_all_completed_tasks_from_the_list">Smazání všech splněných úkolů

$1#find_information_in_pocket_outlook">Hledání úkolu



Vytvoření úkolu Zadej jméno úkolu v dialogu Klepněte zde pro přidání nového úkolu .

. K vytvoření úkolu s více detaily klepněte na Nový. Viz $1#view_toolbar_button">kontextová nápověda pro detaily. Poznámka: Jestliže máte instalovanou aplikaci Microsoft Team Manager na vašem desktop počítači, můžete vybrat Team Manager k identifikaci úkolu jako úkol Team Manageru. Tento úkol je přidán do vašeho Team Manageru, když budete provádět synchronizaci s vaším desktop počítačem.

Změna úkolu Otevřete úkol. Proveďte žádané změny. Viz též

$1#mark_a_task_complete">Označení splněného úkolu

$1#open">Otevření souboru nebo položky



Označení splněného úkolu V seznamu úkolů klepněte na zatrhávací políčko v sloupci Stav. Viz též

$1#remove_all_completed_tasks_from_the_list">Smazání všech splněných úkolů



Smazání všech splněných úkolů Klepněte na Úpravy > Smazat splněné úkoly. Viz též

$1#mark_a_task_complete">Označení splněného úkolu



Hledání úkolu Klepněte na Nástroje > Hledat. V poli Hledat, zadej jméno úkolu. Jestliže jste úkol hledali již dříve, vyberte jej ze seznamu. V poli Typ vyberte Úkoly (všechny).

Přidání poznámky Na kartě úkolu klepněte na tlačítko Poznámky a pak klepněte do prostoru Poznámek.

Zadej svou poznámku. Poznámka: V Poznámkách úkolů můžete používat formátování a klávesové zkratky stejné jako v aplikaci Poznámky. Viz $1#inkwrite_help">Nápověda k aplikaci Poznámky.

Úprava zobrazení $1#sort_tasks">Třídění úkolů

$1#change_the_information_displayed_in_the_list">Úprava sloupců

$1#change_the_categories">Změna kategorií

$1#display_a_subset_of_tasks_in_the_list">Zobrazení podskupiny úkolů



Třídění úkolů Klepněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete provádět řazení.

Trojúhelník v záhlaví sloupce indikuje vzestupné nebo sestupné řazení. K obrácení řazení klepněte na záhlaví.

Úprava sloupců Klepněte na Nástroje > Úpravy sloupců. Vyberte požadované volby. Viz $1#view_toolbar_button">kontextová nápověda pro detaily. Poznámka: K změně velikosti sloupců v seznamu úkolů, táhněte příčku mezi záhlavími sloupců. Viz též

$1#sort_tasks">Třídění úkolů



Změna kategorií Klepněte na Úpravy > Seznam kategorií. K přidání kategorie, zadejte název do pole Nová kategorie a klepněte na Přidat. Ke smazání kategorie ji vyberte v seznamu a klepněte na Smazat.

Položky přiřazené kategoriím, které byly smazány, si zachovají původní přiřazení. K obnovení standardních kategorií klepněte na Obnovit.

Zobrazení podskupiny úkolů Klepněte na tlačítko Filtrování kategorií.

Klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit. Poznámka: Jestliže se v seznamu neobjeví žádná kategorie, nemají kategorie přiděleny úkoly. Proveďte dvojklik na úkolu, klepněte na tlačítko Kategorie a vyberte žádanou kategorii.



Změna nastavení klepněte na Nástroje > Volby. Vyberte požadované volby. Viz $1#view_toolbar_button">kontextová nápověda pro detaily. Viz též

$1#add_a_task_to_your_list">Vytvoření úkolu



Klávesové zkratky Pro tyto klávesové zkratky použijte hardwarová tlačítka. Akce Stiskněte Posun Nahoru/Dolů Výběr Akce

Pro tyto klávesové zkratky použijte klávesnici. Příkaz Klepněte Hledat CTRL+F Kopírovat CTRL+C Smazat CTRL+D Upravit CTRL+E Vložit CTRL+V Vybrat vše CTRL+A Vyjmout CTRL+X Vytvořit CTRL+N