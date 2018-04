Napoleonix - prožijte napoleonské války na svém kapesním počítači

Úvod

Novinka z dílny Inscenic vás přenese na počátek 19. století, kdy většinu starého kontinentu okupuje francouzský císař Napoleon. A právě zde na vlastní kůži prožijete řadu bitev v několika místech Evropy, ať už v roli samostatného Napoleona či jeho válečných oponentů. Hned zprvu si však musíme říct, že ten, kdo čekal vizuální strategii v reálném čase s renderovanou grafikou, bude asi zklamán. Napoleonix se hraje na tahy a svým provedením může tak trochu připomínat šachovou partii. Ovšem rozdíly mezi hrou šachy a Napoleonixem jsou podstatné:

A - Každý voják (vyjma zvědů) se může pohybovat jen o jedno políčko ve třech směrech (nelze se přesunout na místo, odkud jste vyšli v minulém tahu).

B - Pokud se střetnou dva vojáci na stejném poli, vyhrává jen ten, kdo má vyšší hodnost (nebo nižší číslo).

C - Protihráč neví o hodnostech protivníkova vojáka do té doby, než tento voják zaútočí, či je napaden.

Před bitvou

Ještě než se pustíte do hry, musíte se nejprve proklikat několika nabídkami. V prvé řadě si nastavíte počet hráčů. Hra podporuje multiplayer v několika režimech, o nichž si povíme později. Pokud hrajete sami, zvolte Human vs. CPU. Dále si vyberete, za jakou zemi budete hrát. Zde ale musíme poukázat na první nedostatek hry, a to, že každý evropský stát má úplně ty samé „vlastnosti“, takže výběr strany nehraje žádnou roli. Generála Kutuzova si tedy zvolíte asi jen tehdy, pokud nemáte z jakéhokoli důvodu rádi Francouze.

Co ale ovlivní průběh hry, je volba bitevního pole. Ta jsou dvě a určují velikost hrací plochy, a tím i počet vojenských jednotek. Jestli si chcete hru vychutnat naplno, zvolte si mapu Borodino (velikost 15x10). Pakliže chcete rychlou hru, doporučujeme vybrat bitvu u Waterloo (10x10). Po výběru mapy lze ještě nastavit způsob vítězství (přinést nepřátelskou vlajku na své území), rychlost jednotek typu "Scout" (zvěd) a sílu špiónů (viz. popis jednotek).

Nakonec už jen stačí zvolit obtížnost, první tah a handicap (omezení armády soupeřovy strany).

Popis jednotek

Po startu hry se ocitáte na izometrickém bojišti, kde je zobrazena tabulka zvaná Disposition. Pomocí ní si můžete libovolně rozestavit své vojáky a speciální jednotky po svém území. Jestli se tím nechcete zdržovat, klikněte na ikonku otazníku a pokud budete spokojeni, můžete začít hrát. Nyní si popíšeme vlastnosti a funkce jednotlivých vojáků.

Scout (=zvěd) - značen číslem 9. Je schopen pohybovat se o neomezené množství políček, nemůže ovšem přes vodu. Bez problémů ho dostane každá jednotka, proto je dobrý na průzkum, či na bránění vlajky.

Miner (=pyrotechnik) - značen číslem 8. Má jako jediný schopnost zničit minu.

Sergeant - značen číslem 7. Postavte je za miny, aby účinně zneškodnili pyrotechniky.

Lieutenant (=poručík) - značen číslem 6. Ideální umístit je před vodu, aby mohli provádět boční útok na zvědy.

Captain (=kapitán) - značen číslem 5. Hodí se jako ochránce maršála při útoku na první linii.

Major - značen číslem 4. Používejte na záložní útok.

Colonel (=plukovník) - značen číslem 3. Patří do 2. a 3. linie jako účinná obrana.

General - značen číslem 2. Spolu s maršálem provádějí drtivý útok. Opravdu vás namíchne, pokud s ním narazíte na minu.

Marshal - značen číslem 1. Nejsilnější jednotka ve hře, která rozdrtí každého vojáka vyjma miny.

Spy (=spy) - značen písmenem S. Jedná se o jednoúčelovou speciální jednotku s cílem zabít maršála. Používejte ho v případě, pokud víte, kde se maršál nachází. Každý souboj s kýmkoli jiným prohrává. Pokud před hrou aktivujete sílu špióna, maršál při útoku na něj prohrává (mnohem zajímavější je tuto vlastnost neaktivovat).

Brave (=hrdina) - značen hvězdičkou. Tato užitečná jednotka je schopna při útoku zničit kohokoli, ale přitom se sama zničí. Pokud je na ni proveden útok, automaticky prohrává. Proto buďte obezřetní a zbytečně ji neztraťte.

Mine - past značená minou. Nelze s ní pohybovat, ale pokud na ni vstoupí soupeř, automaticky ztrácí svoji jednotku (za předpokladu, že se nejedná o pyrotechnika).

Fake flag (=falešná vlajka) - vlajka značená bílou barvou. Nepřítel ji vidí jako pravou a podaří-li se mu ji donést do zadní linie, může si zlostí vlasy vyškubat, protože se jedná o napodobeninu.

Flag - vlajka značená černou barvou. Ten, kdo protivníkovu vlajku dopraví do své zadní linie, vyhrává.

Průběh hry

Jak už jsme si řekli, Napoleonix se hraje na tahy. Celý smysl hry spočívá v tom, že neznáte hodnosti soupeřových vojáků a on nezná ty vaše. Můžete tedy jako v pokeru "blufovat" se slabými vojáky, se kterými vyrážíte proti nepřátelské linii a oponent se neodváží na ně zaútočit v domnění, že se jedná o maršála a dva generály. Teprve po útoku se číslo vítězného vojáka odkryje. Ten, který prohrál, zmizí z hracího pole. V tomto momentě opět poukazujeme na herní nedostatek - vaše jednotka, jejíž hodnost soupeř zná, není pro vás jakkoli označena.

Pokud vám nesvědčí izometrický pohled, který je navíc ochuzen o absenci tlačítkového scrollování, můžete se přepnout do mnohem lepšího a přehlednějšího režimu šachovnice. Vojáci jsou označeni čísly, takže se už nemusíte proklikávat figurkami, abyste zjistili, o koho se jedná. Jsme si naprosto jisti, že u tohoto pohledu zůstanete.

Cíl hry

Bitva může končit dvěma způsoby. Ten nejefektivnější postup je donést nepřítelovu vlajku do vlastní linie. Pokud na ni najedete se svoji jednotkou, můžete s ní pohybovat o jedno políčko, ovšem nesmí být obsazena nepřátelskou jednotkou (zde si dejte velký pozor na zvědy, kteří mají neomezený pohyb). Jakmile dopravíte vlajku do své zadní linie, hra okamžitě končí.

Další možností je postupná likvidace celého nepřátelského vojska (miny a vlajky ničit nemusíte). Tento způsob vítězství lze jako jediný nastavit před samotnou hrou.

Multiplayer

Několikanásobná zábava nastává teprve při multiplayeru. Ten si nastavíte před hrou a podporuje režimy hotseat (dva hráči na jednom zařízení) a TCP/IP (hra přes Wi-Fi nebo Bluetooth). Velkým zklamáním pro nás byla absence právě technologie TCP/IP na palmech. Snad se dočkáme v příští verzi.

Naopak zaujal režim hotseat, který je koncipován tak, aby hráč ani okem nezahlédl rozestavení soupeřových jednotek.

Herní tipy

1) Nevyužívejte zvědy jen na průzkum, ale i na bránění vlajky. Jejich rychlost pro zpětné obsazení je nepostradatelná.

2) Pokud soupeř obsadí vaši falešnou vlajku, nezdráhejte se ji získat zpět, abyste mu nenapověděli tím, že o ni vůbec nejevíte zájem.

3) Neútočte s maršálem na jednotky, které se ještě nepohnuly. Případný skok na minu může být osudový.

4) Stane-li se, že nepřítel ovládaný palmem objeví minu, lehce prozradí, kde má umístěného pyrotechnika, protože s ním k objevené mině rychle směřuje. Proto učiňte defensivní postavení se svým seržantem.

5) Nerozestavujte miny v zadní linii, aby jen strážily vlajky. Nechte si jich pár na prostředek či okraje přední linie.

6) Poté, co lokalizujete maršála, ať vás ani nenapadne přesunout hrdinu či špióna na jeho sousední políčko, jinak na vás 100% zaútočí a souboj prohrajete. Nejlepší metodou je vlákat jej do pasti a zamezit tak jeho pohybu.

Omezení demoverze

I když je Napoleonix placená hra, k dispozici je demoverze. Ta je omezena nemožností uložit si rozehranou hru, zvolit si nejtěžší obtížnost a tou nejpodstatnější - počítač používá stále to samé rozestavení svých jednotek.

Závěrečné shrnutí

Napoleonix přináší do PDA strategií nový impuls a díky tolika možnostem strategie, taktiky a "blufů" se také skvěle hraje. Kdyby nebylo funkčních a technických nedostatků, mezi něž zatím rovněž patří nestabilita systému PalmOS 5, pokud je hra nainstalovaná na paměťové kartě (testovací Treo 650 se vždy resetovalo), jednalo by se snad o nejlepší strategii roku 2006.