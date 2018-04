HDC One jen za 3 200 korun. V plastovém těle je čtyřjádrový procesor

Je známo, že čínské firmy jsou schopné v rekordním čase napodobit téměř cokoliv. A v jejich hledáčku se často objevují i aktuální top modely chytrých telefonů. Zájmu neunikl ani HTC One, a do služby se tak hlásí jeho levná kopie HDC One.