Napište textovku perem s modrým zubem!

Společnost VIP DATA, která je součástí skupiny IST (Information Society Technologies), vyvíjí speciální pero určené k zadávání ASCII znaků do přístrojů s podporou bezdrátové technologie Bluetooth.

Snaží se tak o implementaci co nejvíce vstupních periferií do jednoho jednoduchého a velice kompaktního zařízení. Projekt nazvaný VPEN nebo též HOO dokáže při své mobilitě nahradit klávesnici mobilního telefonu či počítače, jediným stiskem tlačítka ho přepnete do funkce polohovacího zařízení (myši či tabletu).

VIP DATA se ve svém projektu zaměřuje na co nejpřirozenější způsob psaní textu, tudíž nepoužívá žádné grafitti a podobné speciální znaky. Po chvíli učení se dokáže HOO přizpůsobit vašemu písmu a můžete začít psát tak, jak jste zvyklí již ze základní školy.

VPENu nedělá problém ani podpora různých jazyků, otázkou zůstává, zda si porozumí s českou diakritikou. Pokud ano, můžete se v budoucnu těšit na přirozené zadávání ASCII znaků do svého telefonu, PDA či plnohodnotného PC, u kterého nahradí i dnes nepostradatelnou myš. Především pro uživatele PDA je tento způsob zadávání znaků doslova revolucí.

Tělo VPENu je sice větší než klasické psací pera, implementuje ale v sobě kvalitní OLED displej, na němž vidíte napsané znaky. Po dokončení slova či věty stačí provést speciální tah pro odeslání textu do připojeného zařízení.

V místech, kde se přirozeně nachází při psaní váš ukazováček je pak speciální tlačítko k přepnutí z módu zadávání znaků do módu polohovacího zařízení. Textu se do zařízení vejde celých 4 MB, po odeslání do zařízení se paměť vyprázdní. Díky jeho malým rozměrům ho lze pohodlně nosit stále s sebou.