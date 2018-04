Napájení Palmu – jak je to doopravdy?

V poslední době se opět rozrostl počet dotazů s jedním společným jmenovatelem a tím je napájení (nabíjení) Palmu z různých zdrojů. Pokusím se v dnešním článku shrnout veškeré informace týkající se tohoto tématu.Všechny PDA od PalmOne, které obsahují Palm Universal konektor (což je konektor který má 16 pinů a dva aretovací kolíky po stranách), je možné napájet a nabíjet skrze tento konektor. Setkáte se také s PDA, které mají mini USB konektor. Tam je napájení řešeno buď samostatným napájecím JACKem, nebo skrz patřičné piny USB rozhraní.Napájecí napětí, které nám sděluje technická dokumentace je. Proudový odběr je závislý na vestavěných akumulátorech, jejich kapacitě a nabíjecím okruhu. Průměrná hodnota se pohybuje něco mezi. Na tento proud musí být napájecí / nabíjecí obvod přizpůsoben. Pozn.: nabíjení přes USB port, resp. USB kabel je specifická záležitost. Proudový odběr tam určuje základní deska, notebook, prostě zařízení z kterého energii čerpáme. Pokud je port schopen dodat menší proud, nabíjení Palmu se úměrně tomu prodlužuje.Způsobů jaký zdroj použijeme je několik. Buď si pořídíme originální Travel charger a není co řešit. Nebo si zakoupíme patřičný set, který obsahuje cigaretový napáječ s vestavěným USB rozhraním, a pak si vystačíme s USB synchronizačním kabelem.Nebo si zdroj (síťový) můžeme vyrobit. Zde jsou opět dvě hladiny. Tou jednou je možnost zakoupit spínaný zdroj např. k mobilnímu telefonu, který bude mít specifikaci, viz. výše. A předěláme si pouze koncovku na univerzální konektor Palmu. Nebo si zdroj / adaptér můžeme vytvořit. Bude nám stačit transformátor se sekundárním napětím kolem 8 Voltů. Za něj připojíme Graetzův můstek, nebo-li usměrňovač. Ten převede střídavé napětí na stejnosměrné. To je potŕeba následně vyfiltrovat. To provedeme elektrolytem (elektrolytický kondenzátor) o kapacitě alespoň 4m7 na 25V.Tímto způsobem je řešena většina adaptérů, na kterých je i přepínač napětí. Přepínačem se přepínají pouze sekundární vinutí (odbočky na trafu).Napětí naprázdno, které je na svorkách se rovná hodnotě cirka odmocnina dvou krát napětí sekundárního vinutí (mínus pokles na diodách v Graetzu). Takže pokud má adaptér přepínač a na něm je ocejchováno 5V, ve skutečnosti tam může být klidně až 10V. A to Palm jistě nebude mít rád.Musíme proto použít stabilizátor. Ten je velice jednoduchý. Použijeme obvod 7805, který zapojíme za adaptér. Vstupní i výstupní svorku ještě zablokujeme kondenzátorem 100 nF proti zákmitům. Nezapomeneme stabilizátor opatřit příslušným chladičem. Plně postačí ty co se prodávají pro pouzdra TO220.V kostce jsem shrnul technické parametry a nutnost stabilizace napájecího / nabíjecího napětí pro PDA od firmy PalmOne. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k tématu, obracejte se na můj email.