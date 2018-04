Nápadité MMS zprávy, export kontaktů, SMS připomínač

SmartVCard

SmartVCard vám usnadní zálohování kontaktů. Jistě si mobil synchronizujete s Outlookem, ale pro jistotu: proč si neudělat export všech kontaktů či jednotlivých skupin v univerzálním formátu Vcard?

Ovládání je velmi jednoduché - po výběru kontaktů (určité, všechny, jen některé skupiny) dané položky vyexportujete, nezapomeňte, kam jste je v mobilu uložili. Tento soubor pak jednoduše, třeba infraportem, odešlete do počítače. Kontakty ve formátu VCard naimportujete třeba do Outlooku (proč jednoduše - synchronizací - když to jde složitě…), ale především: "spolkne" je i jiné přenosné zařízení, které VCard podporuje. Spolehlivě je natáhnete do Palm Desktopu. Utilitka od SymbianWare zabírá v paměti telefonu 70 kB, je kompatibilní s Nokiemi 36/7650, stojí 6,95€, trial verzi stahujte zde.

Cool MMS



Proč posílat jednoduché MMS zprávy? Prográmek Cool MMS v1.01 vám umožní odesílat "ememesky", jejichž objekty (obrázky a texty) jsou zformátované do různých velikostí a na různá místa. V některých kategoriích (narozeniny) najdete zprávy doplněné i vkusnými obrázky…

Praktické jsou ty vzory MMS zpráv, které kombinují na jednu plochu více obrázků. Můžete tak v jedné zprávě poslat až 4 obrázky - pravda, zvící velikosti nehtu. Určitě jsou praktické Business karty, na nichž jsou informace o odesílateli seřazeny přehledně. Blíží se doby, kdy si mutimediálními zprávami budeme předávat vizitky? Mnoho dalších vzorů MMS zpráv můžete stáhnout z internetu.

Nadstavbovou funkcí je plánované odesílání zpráv - jednorázově či s plánovanou periodicitou (denně až ročně) program odešle připravenou zprávu. Nabízí se jednoduché použití: ememesky k narozeninám. Škoda jen, že program neumí automaticky přičítat roky v textu zprávy…

Cool MMS společnosti Wireless Central zabírá v paměti telefonu 320 kB - je to paměťově náročná aplikace. Jednou se na stránkách výrobce tvrdí, že je kompatibilní i s Nokií 7650, Nokia na svých stránkách uvádí pouze Nokii 3650. Vyzkoušejte sami. Plně funkční program stojí 14,95€, zkušební verzi - již s označením 1.02 - stahujte zde. Čím je zkušební? MMS zprávu vytvoříte, ale neodešlete ji.

SmsReminder

SmsReminder je užitečný nástroj pro zapomnětlivce, kteří "neudrží" v krátkodobé paměti fakt, že právě přišla nová SMS či MMS zpráva. Aplikace ve stanovených periodách připomíná, že v telefonu čeká nepřečtená zpráva. Můžete si zvolit tón, který vás na příchozí zprávu bude upozorňovat. Aplikace běží "na pozadí", a pokud je aktivní, aktivuje se i po restartu telefonu, nemusíte se tedy o ni více starat. Lze určit dobu, kdy nemá na příchozí zprávy upozorňovat - tedy řešení pro ty, kteří si na noc mobil nevypínají. Po zobrazení upozornění můžete pravou klávesou okno skrýt, "uspat" - naskočí po zvolené periodě znovu, nebo vstoupit levou klávesou přímo do Inboxu. Pokud máte nastavený tichý profil, aplikace to respektuje a upozorňuje pouze graficky. Je to další drobná, ale užitečná aplikace od SymbianWaru. Její trial verzi stahujte zde, plná verze stojí 9,95 €, program v paměti mobilu zabírá 53 kB.