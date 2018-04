Nápaditá a pěkná Motorola C330 (recenze)

Minulý týden představila Motorola deset nových mobilů. Je mezi nimi také Motorola C350 s barevným displejem. Dnes vám představíme jejího přímého předchůdce: Motorolu C330.

Vzhled

Pokud se týče vzhledu, je Motorola C330, lépe řečeno či spíše označeno C33x, velmi zvláštní mobil. Již v preview jsme vás informovali o tom, že tento přístroj má několik vyměnitelných krytů – zvláštní na nich je, že každý má jiný tvar, liší se dokonce i v detailech, např. v tvaru a umístění tlačítek. Designéři s konstruktéry museli vzorově spolupracovat: hlavním upevňovacím mechanismem jsou umělohmotné úchytky po stranách krytů, které se zacvakávají na boky kompaktního jádra mobilu (je skutečně celistvé, tvoří jeden celek i s baterií). V horní a dolní části těla telefonu jsou další čtyři výstupky, do nichž kryt zapadne. Housingy jsou různě velké – u největšího mezi vlastním přístrojem a krytem vznikají dutiny. Přesto všechny kryty drží perfektně, jejich první výměna je obtížná, nejsou ochozené. Ale asi těžko budete kryty měnit denně. Zajímavě jsou řešeny i strany telefonu: každý kryt má pro zakrytí prostoru mezi předním a zadním krytem jinak tvarované plastové postranice.

A nyní k vlastním krytům. (Jejich prezentaci si můžete prohlédnout na firemních stránkách věnovaných tomuto telefonu.) Existují čtyři typy (Hourglass, Peanut, Mini a Metalbox), u nás se budou prodávat tři z nich za cenu do 10€ (kolem tří set korun), my jsme měli k dispozici pouze dva. Jsou z odolného plastu stříbrné barvy (kryty jsme měnili několikrát – přestály všechno ohýbání).

Nejvíce se nám líbil „Hourglass“ čili C331 – není sice nejmenší (101 x 48 x 21mm, váha s mobilem 83 g), ale telefon díky němu získává atypický hranatý tvar, je jakoby vertikálně zmáčknutý. Postranice na povrchu hrubého plastu jsou příjemné na omak, celý „hranatý“ mobil se dobře drží. Tento kryt je druhý nejmenší – zbylo pro relativně málo místa pro klávesnici a oválná tlačítka jsou těsně u sebe (vadit to bude ovšem jen mužským prstům). Maličká jsou i kontextová tlačítka pod displejem a tlačítka pro příjem a odmítnutí hovoru pod nimi (poznáte je po hmatu – jsou vypouklé a vyduté). Už teď je třeba pochválit dvě věci: klávesnice mají u všech typů krytu dobrý zdvih i sílu stisku, ergonomicky povedené je i kulaté čtyřsměrové tlačítko s prostředním tlačítkem pro vyvolání menu (nejedná se o joystick, tedy nepotvrzuje volbu).

Kryt s názvem „Peanut“ (C332) měří 107 x 46 x 22mm, váží 84 g. Jeho oblost je přímým protikladem pravých úhlů předchozího Hourglasse. Křivky tohoto krytu jsou samozřejmě „méně úsporné“ než přímky – je o málo větší. Kontextová tlačítka jsou ale také větší a díky jinému upořádání klávesnice se mobil lépe ovládá a lépe se na něm píšou textovky.

Další typy krytů známe jen z obrázků: nejmenší „Mini“ (C 333, 101 x 42 x 19mm, 75 g) se bude prodávat pouze v Británii a bude ho prodávat pouze Vodafone (že by další způsob, jak zákazníkovi předvést výjimečnost operátora?).

Zato „Metalbox“ ( C336, 102 x 46 x 19 mm, 80 g) by se měl prodávat i u nás – příliš se od „Mini“ neodlišuje.

Ovládání

Hlavními ovládacími prvky jsou střed čtyřsměrového tlačítka „menu“ (vsup do hlavního menu a kontextových menu např. v telefonním seznamu) a samotné čtyřsměrové tlačítko. V pohotovostním stavu slouží šipka dolu a nahoru pro vstup do seznamu, šipky vlevo a vpravo regulují hlasitost zvonění. Volbu pro vstup do položky či zpět o úroveň výš naleznete pod kontextovou klávesou – je trochu škoda, že čtyřsměrové tlačítko se jako čtyřsměrové nechová, šipky do stran by mohly suplovat funkci kontextových kláves, v menu bychom se pak pohybovali rychleji (podobně jako u telefonů Siemens). V některých podmenu tomu tak je, šipky tak fungují např. i ve wapovém prohlížeči.

Motorola C33x je svižná, v menu se pohybujete bez zbytečných prodlev. První úroveň má obdobu vertikálního pásu s ikonami funkcí, další úrovně jsou již textové (klasické „motorolácké schéma). Z poslední položky menu se přetočením dostanete na první, vypnutím animovaného přetáčení pohyb v menu urychlíte.

Je nevýhodné, že v hlavním menu vidíte pouze jednu ikonu. Mobil však nabízí dost prostoru pro personalizaci ovládání, takže nebudete mít s věčným putováním hlavní nabídkou žádné problémy. Pořadí položek hlavního menu si totiž můžete uspořádat podle libosti. Dalším šikovným nástrojem – u Motoroly obvyklým – je systém zkratek. Definovat lze zkratky pro téměř jakoukoliv funkci – jednoduše najedete na položku, pro niž chcete vytvořit zkratku, a podržíte dlouze tlačítko menu. Telefon vás vyzve, abyste zkratce přiřadili numerickou klávesu. (Tedy najedete např. na psaní zpráv, podržíte menu a stiskněte „1“). Zkratku vyvoláte krátkým stisknutím menu a příslušné klávesy. (Tedy po stisknutí menu a „1“ se dostanete do editoru zpráv.) Libovolnou funkci můžete přiřadit také dvěma kontextovým klávesám – zastupují ji pak, když je mobil v pohotovostním stavu. A pokud pro jednu z kontextových kláves zvolíte funkci zkratky (jejím stisknutím se dostanete do seznamu zkratek), máte velmi snadno přístupnou kteroukoliv položku v kterékoliv úrovni menu telefonu.

Poznamenejme, že v menu mobilu také narazíte na složku podrobných technických informací o mobilu (verze firmwaru a jiné).

Displej

Displej o rozměrech 23 x 18 mm je výrazně bíle podsvícen, telefon opravdu září. Podsvícení zlepšuje čitelnost drobných písmen na nevelkém displeji. Čtyři stupně šedi, kterými disponuje, jsou plně využity např. ve spořičích displeje či při aktivaci tapety displeje (obrázek pod na pozadí displeje). Úroveň kontrastu je nastavitelná.

Telefonování

Mobil je při přihlašování do sítě svižný. Číslice vytáčeného čísla jsou opravdu výrazné, psané „tučným fontem“. Na rozdíl od písmen jména konkrétního kontaktu při příchozím hovoru...

Telefonní seznam spravuje současně kontakty na kartě i v telefonu, kam se jich vejde 100. Je škoda, že tak málo – seznam je totiž docela dobrý. Mezi interním a SIM seznamem můžete položky volně přesouvat, volíte, na které pozice se kontakty přesunou či zkopírují. K jednomu kontaktu přiřadíte sedm položek (???? 4 čísla, e-mail, vyzváněcí melodii, symbol pro volajícího – některé jsou docela vtipné). Kontakty lze třídit do čtyř kategorií (General, Vip, Bussines, Personal). V seznamu lze vyhledávat pouze podle prvního písmene kontaktu, pak se musíte přibližovat rolováním. I když je seznam rychlý, není to moc praktické.

Můžete vybrat, které z čísel je primární, tj. pro tento kontakt nejčastěji volané. Proč to: lze zvolit, zda se v seznamu budou objevovat všechna čísla pro každý kontakt či jen číslo, lépe řečeno záznam zvolený jako primární. Jako primární může být zvolena třeba i položka e-mail. Mobil samozřejmě umí vytáčet čísla prostřednictvím rychlé volby. Pokud se na dané pozici vyskytuje e-mailová adresa, ať jako primární či nikoliv, dostanete se stiskem příslušné numerické klávesy pro tuto položku přímo do e-mailového klienta s předvyplněnou adresou kontaktu.

Registr hovorů je podrobný a přehledný, najdete v něm také datovou sekci, která informuje o datovém provozu.

SMS

Psaní je pohodlné, ale přece jen se jeho komfortnost lehce liší v závislosti na použitém krytu (prostor kolem jednotlivých kláves). Při psaní se v editoru zpráv zobrazují dvě řádky (jedna vyhrazena pro obsluhu prediktivního psaní), při čtení tři; písmo je proporční (individuální šířka znaků). Při psaní můžete přecházet z řádku na řádek také vertikálně, nejen přeskakováním po znacích. Zprávu lze odeslat více příjemcům najednou, dlouhá zpráva se automaticky dělí do několika kratších (mobil o tom informuje až před odesláním, nikoliv při psaní).

V psaní SMS je Motorola C330 výjimečná v několika ohledech. Používá odlišný systém prediktivního psaní – iTap. Je to první český iTap a věnovali jsme se mu v samostatném článku. Tento iTap umí také českou diakritiku. Tento systém kódování nepodporují všechny telefony (viz zmíněný článek) a má také další nevýhodu: zpráva s použitím háčků a čárek může být dlouhá pouze 70 znaků. Máte dvě možnosti: iTap buď nepoužívat, nebo vybírat varianty slov, v nichž se diakritika nevykytuje (iTap nabízí „řeka“ i „reka“).

Námi testovaný přístroj neměl interní paměť na textovky - je to ovšem jenom otázka firmwaru. Kolik se jich při změně programového vybavení do telefonu vejde se nám zjistit nepodařilo. Byla to škoda – některé funkce (např. „zamykání zpráv“ – zamknutá zpráva se při hromadném mazání nesmaže) si skutečně zaslouží větší rozlet…

Mobil umí chatovat (ne na Sázavě…) – poslední seance zůstává v paměti. Umí odesílání vylepšených zpráv EMS (5.0) s obrázky a melodiemi.

Media poprvé čili Personalizace melodií

Položka Média v hlavním menu vás zavede k úpravě vlastních melodií a k úpravě vzhledu displeje. Věnujme se nejprve tomu prvnímu.

Motorola vyhrává polyfonicky a nápaditě, v paměti je na melodie dost místa (35 integrovaných, 35 vlastních). Telefon disponuje několika typy vibrací, umí i inteligentní vibrace (nejprve vibruje, pak zvoní).

Mobil nemá skladatel – jeho plnohodnotnou náhradou je „MotoMixer“, jakýsi malý mixážní pultík, který umožňuje úpravu melodií. Jak to funguje? Vyberete si nejprve jednu z pěti kompletních melodií, s níž budete pracovat. Nemůžete míchat jakoukoliv melodii z telefonu, pouze jednu z oněch pěti vestavěných nebo je třeba wapem stáhnout speciální melodie formátu Groovetune (.bas), který lze v aplikaci MotoMixer upravovat. Po výběru základní stopy vstoupíte do samotné aplikace. V levém sloupci vidíte název stopy, ve druhém indikaci, zde nástroje právě hraje, ve třetím se zapíná efekt pro nástroj a konečně ve čtvrtém je symbol pro zapnutí blíže nespecifikované „změny stylu“ – znamená to, že např. v případě bicích se obrátí sudá a lichá doba apod.

A „mícháme“. Ovládání je jednoduché, sloupce odpovídají numerickým klávesám. Nejprve si poslechněte, jak zní melodie, kterou budeme upravovat, v originálu (se všemi nástroji). V našem případě to byl „pop“. V editoru pak stisknete „Přehrávej“ – neslyšíte nic, protože všechny nástroje jsou defaultně vypnuty. Postupně jednotlivé stopy zapínáte, při přidávání stop měníte jejich zvukovou kvalitu. „Změny stylu“ mění charakter melodie, s nimi opatrně. Mobil vaše volby v reálném čase zaznamenává. Melodii nemusíte namíchat na první pokus. Pokud nejste po přehrání s výsledkem spokojeni, lze špatnou stopu smazat a namíchat ji znovu. Nám se podařilo z oné čtyřhlasé melodie „pop“ vytvořit docela slušné „reggae“. Věřte nevěřte. MotoMixer je nejlepší hra, kterou v tomto mobilu najdete.

Media podruhé čili Personalizace vzhledu

V prohlížeči obrázků v položce Media najdete dost nápadů pro úpravu displeje. Najdete zde motivy vložené výrobcem, obrázky můžete do telefonu stahovat prostřednictvím wapu. Tapeta displeje pracuje se zesvětlenými obrázky, některé stažené motivy přesto nejsou vhodné (přes tapetu nejsou informace na displeji vidět). V prohlížeči obrázků najdete i animované spořiče - na wap.mobilezone.com, wap.mymobilesoft.com či wap.motofun.com je ke stažení dost hezkých motivů (od slečny laškovně pohupující nožičkou přes Jamese Bonda po Matrix). Obrázky spořičů se rozpohybují vždy po určitém čase – nevýhodou je, že jakmile se tak stane, rozsvítí se podsvícení displeje. Spořič nejenže nespoří displej (to je obvyklé), ale navíc vybíjí baterii. Nicméně jsou screensavery docela efektní, asi jim to odpustíte.

Hry

Každá ze tří her společnost THQ je pro odlišný typ uživatele. Astromash – pustá střílečka, vybíjíte družice a padající satelity nad sebou. Dokonce si můžete pustit automatickou střelbu, což hru ještě zjednodušuje, a používat „hyperposun“ – náhlé úskoky do jiné části displeje. Ano, není to náročná hra.

MotoGP jsou graficky docela podařené závody na motorkách. Ovšem co znamená „podařené“ na displeji o rozměrech několika centimetrů? Ve hře můžete volit typ závodu. Pokud si připlatíte, můžete si wapem stáhnout i další tratě a typy motorek. Nevím, zda jsou pokusy imitovat počítačové hry na mobilech, konkrétně jízdní simulátory, smysluplné.

Snood 21 je nejzábavnější. Je to jednoduchá karetní hra připomínající „oko bere“. Na paklíky karet přihazujete hodnoty tak, aby součet dosáhl 21. Máte na to 1 minutu, můžete volit obtížnost (celkový počet karet v paklu), občas přijde do ruky „žolík“ (nahrazuje libovolnou hodnotu). Proč ne. My ale stejně víme, že nejlepší hra je MotoMixer.

Baterie

Li-Ion baterie (600 mAh) je integrována v těle mobilu – její výměna bude znamenat návštěvu firemního servisu, to není příjemné. V běžném provozu nám vydržela v průměru 4 až 5 dní, nabíjela se relativně dlouho (4 hodiny). Nejsou to hodnoty rekordní, ale zcela jistě uspokojující.

Wap a data

Tento mobil je připraven pro datové přenosy prostřednictvím běžného GSM CSD (14.4 kbps) i GPRS třídy 8 (4+1 timeslot). Telefon umí rychle komunikovat s počítačem prostřednictvím USB kabelu – pro low-end nevídaná možnost.

Wapový prohlížeč (verze 1.2 .1) by potřeboval větší displej – text se nečte příliš dobře. Dobře je zde ovšem využito směrové klávesy – šipka doprava nahrazuje kontextovou klávesu „vstup do položky“, takže se po wapových stránkách pohybujete velmi rychle. Záložky se ukládají do seznamu zkratek definovaných uživatelem, mezi zkratkami pro funkce mobilu pak máte i bookmarky pro wapové stránky – trochu zmatek. Na druhou stranu: pokud rádi surfujete, dostanete se dvěma stisky tlačítka na svou oblíbenou wapovou stránku. Mobil nemá paměť na uložení stránek. To už bychom od něj chtěli trochu moc.

Diář, budík

I když displej mobilu není velký, lze diář v týdenním zobrazení používat. Rozhodně pro opakující se události (týdenní porady, měsíční výplaty, narozeniny). Budík se bohužel neaktivuje při vypnutém mobilu, ale až po jeho zapnutí. To ho činí v podstatě nepoužitelným.

Doporučujeme

Z textu recenze je určitě patrné, že se nám tento přístroj velmi líbil. Je totiž nápaditý a tvořivý uživatel si jej skutečně přizpůsobí k obrazu svému. Hranatý či kulatý tvar mobilu (podle nálady…), vlastní namixovaná melodie (podle hudebních vloh uživatele…), o pozadí a spořiči na displeji o čtyřech úrovních šedi nemluvě. Přizpůsobit si lze ovšem i ovládání mobilu, a to podstatně. Telefonní seznam má výhody (primární a sekundární čísla), ale i nevýhody (hlavně malá kapacita a vyhledávání pouze podle prvního písmene). Body ubereme za psaní zpráv – bylo by dobré, kdyby v iTapu šlo vypnout diakritiku. Uživatel totiž asi dá přednost delším textovkám bez háčků a čárek.

Minulý týden představila Motorola nové mobily. Model C350 je následovníkem recenzovaného přístroje, již podle fotek displejů je zřejmé, že software bude podobný. Ale vše v barvě. Kolik si asi za tuto „drobnost“ připlatíme? Těžko říct, dnes už známe přibližnou cenu Motoroly C330 - měla by se pohybovat okolo 4 000 Kč. A když připočtete kryty kolem tří stovek, které mění vzhled mobilu... To je slušné, ne?