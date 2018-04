Nápad roku: Živá kytka pro váš mobil

Blikající nálepky na mobil, hrající přívěšky, nebo ty nejdivočejší výměnné kryty. To vše najdeme na trhu již mnoho let a svůj mobil si takto vylepší jen málokdo. Je to prostě okoukané. Příliš nezaujmou ani nalepovací kamínky, kožená pouzdra, nebo šňůrky na krk. Zákazníci chtějí něco nového a originálního.

Vstříc všem domácím tunnerům mobilních telefonů vyšla německá firma Busse & Pelikan, která pod obchodní značkou Handyblume připravila opravdovou bombu. Povinně si jí pořídí každý volič zelených, velký odbyt lze očekávat u milovníků přírody a stranou jistě nezůstanou excentrici, pro které jsou běžné doplňky k mobilům nudnými cetkami.

Řeč je o přívěšcích k mobilům s živou květinou. Květina je umístěna v elegantním květníku a překrývá jí průhledný kryt. Na horní části je šňůrka pro připojení k mobilnímu telefonu. A nebo pro ty, co mobil nemají, či vlastní přístroj bez očka na poutko, lze minikvětinku připnout třeba ke klíčům.

Přívěšek je velmi malý. Na výšku měří přibližně 43 až 47 milimetrů, na šířku asi 17 milimetrů. Hmotnost výrobce neudává, bude minimální. Jedna varianta má kryt s kruhovým průřezem, druhá se čtvercovým. Nabídka květin je poměrně široká, zájemci si mohou vybírat z několika druhů sukulentů. Každý má vlastní název: Láska, přátelství, štěstí a podobně.

Zcela originální přívěšek není ani příliš drahý, na tomto internetovém obchodě každý kousek pořídíte za 6 Eur, tedy v přepočtu asi za 170 korun. Cena obsahuje lokální DPH.

Péče o rostlinu není složitá. Jednou za čtrnáct dnů je jí třeba dopřát krátké ponoření do vody a samozřejmě se očekává, že rostlinka bude dostávat pravidelnou dávku světla. Pro dlouhodobé nošení v kapse se tedy tento mobilní doplněk nehodí. Naopak rostlinka nepotřebuje žádné hnojivo, i tak roste poměrně rychle a za 3 až 12 měsíců přeroste svůj skleníček. Pak nezbude než zakoupit novou.