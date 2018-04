Namísto vyhraného melounu vás zřejmě čeká vysoký účet za mobil…

Denní losování o statisícové ceny a týdenní o miliony je jedním z největších předvánočních taháků sítě T-Mobile a jejím hlavním předvánočním reklamním námětem. Jak by řekl RadioMobil, melouny se na nás valí jeden za druhým. Jenže nyní to vypadá, že by se tíha melounů mohla RadioMobil i zavalit. Vánoční soutěži se totiž podívalo na zoubek Sdružení ochrany spotřebitelů a RadioMobilu vytýká, že nedostatečně informuje zákazníky.

Princip soutěže je jednoduchý – každý den odešlete textovou zprávou heslo, které zjistíte na internetu, v adventním kalendáři, kterým RadioMobil obdaroval statisíce svých zákazníků, nebo prostřednictvím speciálního SMS info kanálu. Když máte štěstí a budete vylosováni, získáte některou z cen (více na www.melounysevali.cz). RadioMobil přímo avizuje v reklamní kampani, že čím více textových zpráv pošlete, tím větší máte šanci na výhru. Jenže už nikde se v reklamních spotech či inzerátech nedozvíte, že odeslaná textová zpráva vás nestojí standardní cenu podle vašeho tarifu, ale 5 korun bez DPH. S většinou tarifních programů přitom posíláte textovku za jednu korunu bez DPH.

„Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se na základě dostupných podkladů domnívá, že Radiomobil zde nedostatečnými informacemi uvedl řadu spotřebitelů v omyl a způsobil jim tím škodu v nemalé výši,“ říká Karel Pavlík, místopředseda republikového výboru Sdružené obrany spotřebitelů. „Informace musejí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a ochraně osob, což znamená, že spotřebitel účastnící se soutěže si může v dobré víře myslet zcela automaticky, že do hry sází svou cenu za sms, ale ve skutečnosti bude mít účtováno více,“ prohlásil pro Večerník Praha ze 14. 12. advokát Tomáš Sokol.

„Nesouhlasím s tím, že bychom poškozovali zákazníky nebo je nedostatečně informovali,“ řekl deníku Mobil.cz tiskový mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. Připustil ale, že se RadioMobil zamyslí nad informováním o této soutěži a vyhodnotí, zda by nemohl něco zlepšit. „Zřídili jsme pro účastníky soutěže speciální infolinku, webové i wapové stránky a všechny informace jsou dostupné i v prodejnách,“ informoval nás Hájek. Největší výtky Sdružení spotřebitelů se týkají adventního kalendáře, kde o ceně za textovou zprávu není ani zmínka. Hájek to vysvětluje tím, že v době výroby ještě nebyla známá cena za textovou zprávu. Kalendáře ve stotisícovém nákladu prý měly dlouho výrobní lhůty.

Namátkou jsme při psaní článku shlédli několik televizních reklam RadioMobilu a nikde jsem informaci o ceně za odeslanou zprávu nezaznamenali. Cena není uvedena ani ve třech variantách tiskových inzerátů RadioMobilu, které jsme náhodně vybrali a které jsou zaměřeny přímo na soutěž, nebo je na nich soutěži věnována podstatná část. Je vskutku zarážející, že cena není ani u celostránkových inzerátů, kde jsou poměrně obšírně vysvětlována pravidla a principy fungování soutěže. Přitom by stačilo uvést do závorky informaci cena za odeslanou SMS je 5 Kč bez DPH.

Možná si říkáte, že když chce někdo soutěžit, tak by si měl přečíst přesné znění pravidel. Jenže ruku na srdce, neudělalo to velké množství z vás a mnozí si až do přečtení tohoto článku myslelo, že platí standardní cenu. Je totiž pravda, že RadioMobil i na svých webových stránkách věnovaných soutěži o ceně neinformuje, přestože se stránky jeví jako obsahující všechny podstatné informace. A to by se tam informace o ceně vešla několikrát. Protože nepředpokládáme, že tyto stránky v této podobě přežijí pondělí, pro jistotu jsme si je uložili (aktuální originál je zde).

Nedomníváme se, že by RadioMobil neinformoval o ceně neinformoval schválně. I když je zřejmé, že prostoru ve svých reklamních materiálech a spotech měl více než dost. Spíše se domníváme, že jenom někdo nemyslel v souvislostech a až do konce. Teď se s tím bude RadioMobil vypořádat. Podle některých lidí z RadioMobilu je proti němu v současnosti vedena informační kampaň. Nikoliv ovšem ze strany konkurenčních operátorů, ale třeba Sazky.

Rozhodně se nechceme pouštět do spekulací ohledně toho, čeho jsou schopní lidé okolo šéfa Sazky Aleše Hušáka schopní, tím se ostatně v minulosti zabývalo dost jiných médií. Nicméně se domníváme, že za problémy si RadioMobil může svým postupem sám. Konkurenční Eurotel totiž v podobné esemeskové hře chce jenom cenu podle tarifu uživatele. Nikdo mu tak nemůže nic vytýkat a nehrozí mu ani statisíce nespokojených uživatelů, kteří o vyšší ceně neměli ani ponětí a vedle zklamání z toho, že nevyhráli, budou navíc oprávněně naštvaní.