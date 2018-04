Náměstek z ČTÚ se hájí: pokrytí jsem spletl, nic jiného ale ne

Ebert v pořadu uvedl, že Česká republika je pokryta 3G signálem na 60 procentech území. Odborný redaktor, který byl hostem pořadu, jej upozornil na záměnu pokrytí území a populace a sdělil mu správné číslo, týkající se pokrytí území, tedy pod 10 procent. Ebert trval na svém. Na přímý dotaz Mobilu.cz chybu připustil. "Ano, máte pravdu, byla to moje chybná informace, kdy jsem zaměnil pokrytí obyvatel za pokrytí území," uvedl.

Druhý dotaz se týkal lhůty na přenos čísel. Z vystoupení pana Eberta vyplývalo, že zákazník si ze své vůle může určit, že chce mít číslo přeneseno již čtvrtý den. Tak tomu ale není, přejímající operátor má na přenos 14 dní a zákazník musí akceptovat volné termíny. Rovněž víme z neoficiálních informací i z praxe, že reálná lhůta je nejdříve pátý den. Ebert v odpovědi své tvrzení z pořadu zpřesnil a naznačil, že mu nebylo dobře porozuměno.

"... (po uvolnění čísla prvním operátorem) následuje doba na vlastní přenesení, kterou si může zákazník již dohodnout s novým operátorem. Tato lhůta pro faktické přenesení čísla může být v ideálním případě dohodnuta již 4 den. To, že pro faktický přenos, který závisí již na dohodě nového (přebírajícího) operátora s účastníkem, je stanovena lhůta max. 14 dnů, nebrání dohodě přenést číslo dříve," napsal nám. Toto vyjádření je již samozřejmě přesnější, ale obrat o tom, že si zákazník něco může dohodnout, stále poměrně málo koresponduje s reálným stavem věci, kde se zákazník většinou musí bez debat přizpůsobit.

Zeptali jsme se rovněž na to, kde vzal Ebert podklady k informaci, že snížení terminačních poplatků ze strany ČTÚ se reálně projevilo na snížení cen pro koncové uživatele, a to v řádech haléřů, jak bylo v pořadu Ebertem uvedeno. "Moje informace o určitém vlivu snížení velkoobchodních cen za terminaci souvisela s tím, že tato velkoobchodní cena je součástí nákladů vstupujících do maloobchodních cen, a s informací o meziročním poklesu maloobchodních cen pro koncového spotřebitele. Tento vliv Úřad konstatoval i v poslední analýze velkoobchodního trhu mobilní terminace," hájil se Ebert.