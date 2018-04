Nalijme si čistého vína o GPRS

Poslední dobou se s fundovanými i méně fundovanými názory a komentáři týkajícími se GPRS a jeho vztahu k životnosti či úmrtnosti WAPu roztrhl pytel. Mé původní přesvědčení nekazit radost všem nadšencům pro nové technologie vzalo za své, když jsem v jednom časopise viděl impresivní graf, jak rychle stáhnete trailer ke StarWars. Podle toho grafu mělo stahování přes dnešní GSM rychlosti trvat několik hodin, zatímco pomocí GPRS si tento trailer stáhnete za dvě minuty. Přišla ta správná chvíle nalít si čistého vína: pokud čekáte na GPRS, abyste si stáhli trailer ke StarWars, mám pro vás jednu zprávu. Když vyrazíte do obchodu s videokazetami, dostane se vám téhož a podstatně laciněji!

S GPRS to totiž nebude ze začátku vůbec tak jednoduché. Přenosové rychlosti uváděné v dnešních tabulkách jsou rychlosti teoretické a jejich dosažení bude prací na nejbližší pětiletku. Doporučuji vám ihned zapomenout na přenosy rychlostí 2Mbps a pro klid vaší duše, oželte i cokoliv, co se houpe přes 100 kbps. Proč?

Problematika GPRS přenosů má dvě strany mince. Tou jednou je síť, tou druhou pak mobilní terminály (či též telefony). Má-li GPRS fungovat, musí být podporováno jak skrze síť, tak skrze terminál - limitem funkčnosti je pak průnik funkčnosti sítě a terminálu. Již dnes je ale jisté, že do konce roku nelze žádné závratné rychlosti očekávat a to zejména ze strany mobilních terminálů. Ohlášená Motorola Timeport 7389i, zřejmě první komerčně dostupný GPRS terminál, bude poskytovat rychlost cca. 26,8 kbps, stejně tak Trium Geo. Jak je to prosté: první terminály dokážou pro GPRS spřáhnout pouze dva kanály.

Ostatní výrobci se svými úspěchy dělají tajnosti. Nokia temně hučí jako Niagára, že nebude první na trhu s GPRS telefonem jen proto, že chce spojit více, než dva timesloty a dosáhnout tím solidní rychlosti. Ericsson naznačuje něco podobného. Na jednu stranu mají pravdu - rychlost 26,8 kbps je zklamáním oproti slibovaným stovkám kilobitů, na druhou stranu je to něco podobného, čeho jsme s horšími modemy dosahovali ze stolních počítačů.

Ostatně, spojení dvou timeslotů, tedy dvou logických kanálů do jedné transportní cesty pro data je to, co bude německá D1-Telekom spouštět do komerčního provozu v září, stejně tak konkurenční Mannesmann D2-Privat. Na rychlost 40 Kbps se můžeme podle všeho těšit na podzim a z kraje příštího roku budou sítě podporovat 107 Kbps. Pokud ovšem všechno půjde podle plánu a s GPRS zatím nikdy nešlo nic podle plánu.

Kdy budou 107 Kbps (solidní rychlost, nad kterou má smysl uvažovat) podporovat mobilní terminály? V lepším případě příští rok, v horším a reálnějším za dva roky. Vývoj GPRS terminálů narazil na určité problémy: čím více timeslotů spojujete, tím kontinuálněji musí vysílací část terminálu vysílat, tím více se hřeje a tím více čerpá energie. GPRS terminály vydrží být online hodně pod jednu hodinu pod plnou zátěží, zato když nic nestahujete, vydrží podstatně déle. Hodina komunikace je dnes sakra málo a pokud se s tím rychle nic neudělá, bude to pro mnoho klientů rozčarování. A to jsme teprve na dvou timeslotech, co když budeme chtít mít čtyři?

Takže po první láhvi vína víme, že s GPRS se dočkáme nejprve rychlosti 26,8 Kbps, až o půl roku později přijde další zvyšování a rozumné rychlosti nad 100 Kbps přijdou nejdříve za rok. Rychlosti v řádu megabitů si reálně nechte na UMTS snění...

Druhou láhev vína si nalejme k cenám: GPRS nebude zase tak přehnaná láce, jak nám operátoři naznačují. Ať se na to díváte jakkoliv, operátor svoji síť potřebuje zaplatit a k tomu mu GPRS má pomoci lépe, než klasické datové přenosy. Nebudeme prý platit za čas strávený stahováním (výborně!), ale za množství přenesených dat.

D2-Privat je zřejmě první, z koho vypadl reálný (byť neoficiální) ceník za GPRS přenosy, takže se na to podívejme: Za 10KB dat (pozor, sčítá se down a upload!) zaplatíte 39 feniků, tedy prakticky stejně, jako za jednu SMS zprávu. Kromě toho hodlá D2 také zpoplatnit hodinu spojení za zhruba stejnou částku, čímž vás chtějí nutit, abyste jim zbytečně neblokovali zdroje sítě (GPRS v klidovém stavu má také nároky na síť, byť malé).Pokud jste na GPRS vysazeni, tak si za příplatek 15DM měsíčně můžete tohoto pokořujícícho časového poplatku zbavit.

A jakpak to bude u nás? Když jsem o tarifikaci GPRS hovořil s lidmi z RadioMobilu, "dovedli si představit" cenu 1-2 Kč za 10 KB dat. Tuhle informaci opět berte bez záruky a opovažte se ověřovat si ji na infolince - ale tu cenu nevidím jako nereálnou. Odpovídá poměru cen s D2-Privat a také to odpovídá cenám za stahování - 10 KB dat stáhnete dnešní rychlostí za jednu minutu, tedy zhruba za 2 Kč. GPRS to stáhne rychleji a zbaví vás závislosti sledování budíku, jak dlouho že jste připojeni. Ale žádná velká láce to nebude - stáhnutí titulní stránky Mobil serveru bez vypnutých obrázků vás šmahem přijde na 30 Kč.

GPRS ale není o HTML - GPRS je o WAPu. Bloud je ten, kdo prorokoval WAPu krátký život, neboť byť to není "přirozený standard" vyplynuvší z potřeb lidí, ale umělá "stvůra", právě stručnost, jakou se WAP vyjadřuje, bude pod GPRS dnes nedoceněnou výhodou - ve WAPu těžko stvoříte gigantickou stránku, která vám protočí počítadlo korunek o desítky, přitom informace dostanete na svůj displej stejně pohodlně, jako s HTML, ale bez zbytečností, za které platíte.

S GPRS bude možno využívat většinu služeb, které z internetu znáte - POP3, SMTP, ve WAPu existují již dnes email servery, ale i ICQ služba... to vše bez nároku za poplatky za čas připojení, jen za přenesená data. Prorokuji velký úspěch tomu, kdo první vměstná do mobilního telefonu (ideálně pro prepaid sady, lowendu) nativního ICQ klienta, který bude díky GPRS stále online... Takže jak jsme na tom po druhé láhvi vína? GPRS nebude rozhodně žádný charitativní špás, počítejte s tím, že 10KB vás opravdu velmi reálně přijde na 1 Kč.

Mimochodem - D2-Privat tvrdí, že začátkem příštího roku představí GPRS pro předplacené sady. Jako vždy se čeká na low-end telefony...

Shrnutí

Kdybych vám měl něco doporučit, zapřemýšlejte velmi vážně nad tím, nakolik GPRS opravdu nutně potřebujete a zda je nutné, abyste byli mezi prvními obětmi. Tak, jako si naběhli majitelé telefonů Nokia 7110 s WAPem, si naběhnou i lidé vlastnící GPRS telefony: budou jen závistivě sledovat, jak novější modely jsou podstatně dodělanější a budou mít špatný pocit z toho, že na nich se testovaly dětské nemoci GPRS. Pokud vydržíte do jara roku 2001, neunikne vám nic podstatného a koupíte podstatně lepší terminály.

Na druhou stranu, pokud máte podobnou povahu, jako já a chcete mít nejžhavější novinku jako první, i kdybyste za ni měli vydat peníze uložené bokem na zimní bundu, klidně prasátko poražte. S GPRS si užijeme hodně legrace. Jen si nejsem zatím jist, v jakém slova smyslu ...