Nákupy s Pilotem

Pánové - dnes velký pozor. Řeč bude o programech, které mnohdy slouží k ospravedlnění existence vašeho předraženého miláčka před vaší ještě dražší polovičkou, což je záležitost mnohdy nesnesitelná k odkladům.

Nákupní programy nebudeme ovšem zkoumat pouze z hlediska jejich možností, schopností a výbavy, ale zejména budeme klást důraz na praktickou stránku věci - na přípravu plánu nákupu (aby byl co nejjednodušší) a na vlastní použití při nákupu, neboť jistě mi dáte za pravdu, že vyvolávání složitějších procedur z menu, přesunů a konfigurací není v tlačenici hypermarketu tou nejšťastnější činností šoféra plného vozíku....

K poznámkám, co dnes koupit, lze použít celou řadu univerzálních aplikací - MemoPadem počínaje. Solidní nákupní seznamy vytvoříme v databázích (mají-li typ pole chechbox/boolean, máme vyhráno - např. JFile, HanDBase, ale i DB). Jistou náhražkou jsou i outlinery, kdo znáte blíže ListMaker, tak víte o čem mluvím.

My se ale budeme věnovat zvláštním "shop" produktům, pravým to specialistům na nákupy, které byly k tomuto účely stvořeny. Je jich kupodivu celá řada a svědčí to o tom, že se jedná o často používané a žádané produkty.

SuperList

Začneme poněkud zvláštním produktem, který se svým charakterem docela vymyká ostatním produktům. Obrazovka je zde rozdělena do dvou částí - vlevo je seznam všech položek (MasterList), odkud plánované položky přetahujeme na pravou část (ShoppingList). Master List je plně editovatelný, má autosorting a field funkci, která hledá podle počátečních písmen zadané položky. Ostatní atributy (cena, množství, kategorie, obchody) zde chybí.

Příprava na nákup spočívá v přetažení potřebných položek z Masterlistu do Shoplistu (což je celkem jednoduché). Během nákupu tyto položky přetahujeme zpátky. To už je v obchodě poměrně nepohodlné. Navíc hodně chybí alespoň možnost zadání množství nakupovaného zboží.

Shopping

Dalším produktem, který se odlišuje od "standardu" tří dále popisovaných programů je Shopping. Pracuje s listy (seznamy), které můžeme použít jako obchody, popř. kategorie. Na každý list můžete sepsat jednotlivé položky, množství (nepřiřazuje se z menu) a cenu. Po zaškrtnutí požadovaných položek a zadání množství a ceny zobrazí sumář spolu s daní (tax).

Příprava na nákup - označíte si na požadovaném seznamu položky, které hodláte zakoupit s jejich množstvím. Při nákupu klikáte na checkboxy u těchto položek a takto je odznačujete. Docela dost nepraktické, položky nákupu "nemizí" ze základní obrazovky, pouze se ruší jejich zaškrtnutí.

ShopList

Prvním z řady osvědčených systémů nákupních seznamů je ShopList. Překvapí tím, že má jak kategorie, tak i obchody (stores). Každou položku lze zadat několika obchodům. Základní obrazovka má přepínače ALL - HAVE - NEED a celé to funguje tak, že položky, u kterých zaškrtnete checkbox, se přesunou do seznamu HAVE, zbytek zůstane v NEED. U každé položky lze zadat množství z menu. Zadání množství není "inteligentní" jako u dalších dvou programů, to znamená, že při označení položky zůstává množství 0 a podobně. Citelně však chybí zejména možnost zadání ceny.

Použití je jednoduché, i když trošičku nelogické. Chystání nákupu spočívá v označení položek, které nechcete koupit (ty se přesunou do kategorie HAVE). Požadované položky jsou pak v zobrazení NEED, odkud je při vlastním nákupu postupně odklikáváte. Je to jednoduché a pohodlné.

JShopper

Shareware program tvůrců slavné databáze JFile. U každé položky můžete definovat název, množství (Q), cenu, kupón a tzv. Aisle, což je pomocné číslo, které můžete použít na cokoliv (skupina položek, položka ceníku, číslo regálu apod.). Má přepínače ALL NEED a C. Nemá kategorie a maximální zadaná cena je dvoučíslelná, což možná postačuje v USA, ne však u nás. V zobrazení C se vám zobrazí položky, u nichž jste aktivovali checkbox "kupón".

Použití je jednoduché a dokonalé - označíte si v ALL seznamu požadované položky a množství, program, vypočte celkové náklady na nákup. Během nákupu přepnete do zobrazení NEED a odškrtáváte zakoupené položky, které mizí ze seznamu.(toto pořadí lze v menu přehodit).

HandyShop

Je dokonalý (a zdarma) program, kterému se snad dá vytknout jen jeho velikost, která se pomaličku blíží 50 kB (včetně vytvořené databáze). Položky mají názvy, checkbox, množství, Aisle, cenu i kupón. Program zná kategorie i obchody (stores) - lze tedy například vytvořit nákupní seznamy i balící listy apod.. Přepínače ALL NEED C jsou stejné jako u JShopperu. Stejné (stejně jednoduché a pohodlné) je i používání tohoto programu.

+ - SuperList jednoduchý nemá základní možnosti (viz výklad) nepohodlné použití velikost a cena Shopping má výpočet daně nepohodlné používání cena ShopList má kategorie i obchody jednoduchý malý a zdarma nemá ceny, Aisle a kupón nemá export HandyShop export i import cena má kategorie i obchody velikost programu JShopper velikost cena nemá kategorie maximálně dvouciferná cena

SuperList ShopList Shopping HandyShop Jshopper Velikost kB 34 29 19 46 28 Cena $ 10 -- -- 10 verze 1.1 1.01 1.4 1.7 1.5a Výrobce Mitchell Fawcett Jr. Gregg Geschke Marc Schneider Entertainment Christoher Antos Land-J Technologies Přepínače : All ano ano ano Need ano ano ano Coupon ano ano Have ano Kategorie ano ano Obchody ano ano ano ano Checkbox ano ano ano ano Quantity ano ano ano ano Cena ano ano ano Kupón ano ano Aisle ano ano Fonty ano OneTimeOnly ano ano Private ano Import ano Export ano ano Tax ano

Shrnutí a závěr :

Doporučuji prozkoušet, jedná se o velmi individuální pocit zejména při vlastním nákupu a zde co člověk, to jiný názor. Nejsem ale alibista - nejvybavenější jsou JShopper a HandyShop , ten druhý je zdarma a ještě lepší, takže jestli máte dost místa ....

Veselé nákupy.