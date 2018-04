Nakupujte PDA výhodně - "barevňák" za babku a novinky od Dellu levnější o tisíce

Přinášíme vám přehled kapesních počítačů na českém trhu, o kterých si myslíme, že jejich nákup je výhodný. Po nástupu nových high-end Aximů se očekávalo, že zlevní předchozí modely. Opak je pravdou - top PDA Axim X51v s VGA a 256MB pamětí je o pět tisíc levnější než předchozí model. Již za tři tisíce mužete mít barevný palm, zaa 8 tisíc lze koupit PDA s navigací Acer n35.

Cena a jen cena

Pokud hledáte co nejlevnější kapesní počítač, ale z nějakých důvodů se vám nechce kupovat použitý, udělá vám jistě radost nový Palm Z22. Ten je totiž k mání za cenu jen lehce přes tři tisíce korun s daní. Za tu dostanete zařízení s barevnou obrazovkou, které může plně nahradit papírové diáře. Sloty pro paměťové karty, bezdráty a jiné vymoženosti nečekejte, Z22 je orientován na co nejnižší cenu, za kterou se ale opravdu prodává.

Levně a s Bluetooth

Pokud hledáte kapesní počítač na platformě PalmOS, máte hlouběji do kapsy a přitom nechcete dělat kompromisy například v absenci Bluetooth či ve slotech pro paměťové karty, je dobrou koupí Tungsten E2. Toto zařízení je k dostání za cenu již od 6200 korun. Když připočeteme, že má slot pro SD/MMC karty, nízkou hmotnost a je k němu dodávána řada softwaru, je tento palm dobrou volbou pro všechny ty, kteří hledají výkonný kapesní počítač za relativně málo peněz.

Nemáte-li digitální fotoaparát a to ani ve svém mobilním telefonu a přesto byste rádi zařízení, se kterým budete moci jednoduché, ale přitom celkem použitelné snímky vytvořit, může být pro vás ideálním řešením zařízení Zire 72. To je sice již staršího data a na dveře klepe jeho následovník, Zire 72 se však prodává za příjemných sedm a půl tisíce. Za tuto cenu dostanete multimediální zařízení s rychlým (na palm) procesorem, Bluetooth a především 1,2Mpx fotoaparátem. Ten sice nefotí kvůli miniaturnímu snímači žádné zázraky, snímky však vypadají přesto o poznání lépe, než z většiny mobilních fotoaparátů.

Pokud z nějakých důvodů nechcete zařízení s operačním systémem Palm, možná vás potěší Acer n50. Jeho nižší verze nabízí sice pouze 312MHz procesor a paměťi o velikosti 64/64MB, má však podporu Bluetooth i Wi-Fi. Ve spojení se synchronizační kolíbkou je PDA možné využít v režimu USB host. Model n50 se sloty pro CF i SD/MMC karty lze pořídit již od 8 tisíc korun.

Když chcete VGA...

V minulých týdnech došlo k razantnímu snížení cen (resp. nasazení nízkých cen na nová zařízení) modelů Dell Axim X51. Ačkoliv praxe bývá opačná - tedy snížení cen starších modelů a prodej nových za vyšší, česká pobočka Dellu se vydala přesně opačným směrem.

Nejvýkonnější model, X51v, s VGA rozlišením, systémem Windows Mobile 5.0 a ROM pamětí o velikosti 256MB stojí 14161 korun včetně daně. Starší verze X50v je přitom stále prodávána za cenu o pět tisíc korun vyšší. Podobně jsou na tom i ostatní verze handheldu X50.

Dell Axim X51 Wireless 520MHz přijde na 12376 korun s daní, starší X50 přitom stojí stále 16422 Kč.

Nejlevněji se dá z nabídky X51 modelů pořídit 416MHz verze, která nemá na rozdíl od předchozích Wi-Fi, ale je vybavena BT přijímačem. Ta stojí příjemných 10115 korun a oproti předchozímu modelu X50 se stejnou frekvencí má dvě nesporné výhody - operační systém Windows Mobile 5.0 a cenu o zhruba tři tisíce nižší. Také ROM paměť je dvojnásobná.

Za poslední měsíce cenu snížil také top model společnosti HP. iPAQ hx4700 je nyní k dostání za cenu pod 16 tisíc korun. Handicapem zařízení může být to, že se prodává již poměrně dlouho a zřejmě se tak brzy dočkáme jeho nástupce - to by však mohlo znamenat ještě nižší cenu hx4700ky. Druhou nevýhodou ve srovnání s novějšími modely je použitý operační systém (WM 2003 SE) - nová verze se objeví zřejmě až v nástupci tohoto jinak povedeného modelu. Do karet mu naopak hraje velký, čtyřpalcový VGA displej, rychlý procesor či velkokapacitní baterie.

Jinak si HP drží cenu poměrně solidně a žádného většího výkyvu jsme se za poslední dobu nedočkali.

Do třetice může být z VGA zařízení zajímavou volbou Pocket LOOX 718, který má VGA displej o velikosti 3,6 palce, 128/64MB paměti, BT, Wi-Fi a baterii s kapacitou 1640mAh. Tento kapesní počítač se dá koupit již za necelých 14 tisíc korun. Zařízení je však, stejně jako předchozí iPAQ, staršího data. Oproti němu však nabízí například USB host, k PDA tak lze připojit libovolné USB zařízení.

Je libo navigaci?

Už za osm tisíc s daní můžete mít kapesní počítač s GPS navigací. Je jím starší, ale přesto svému účelu plně dostačující Acer n35 s 12-ti kanálovým GPS přijímačem, procesorem Samsung o taktu 266MHz a paměťí 64MB RAM a 32 ROM. U některých prodejců je n35ka k dostání i s držákem do auta a autobíječkou. Za příplatek necelých tří tisíc dostanete toto PDA i s programem PocketKIM Pro, který obsahuje mapu ČR s plány 140 měst, 28650 bodů a 39125 úseků.

Jen za o něco vyšší cenu se prodává YAKUMO Alpha - kapesní počítač s GPS, který má vesměs stejné parametry jako n35. V balení je k nalezení také autoatlas SmartMaps 1: 300 000. Za příplatek zhruba 5.500 korun můžete mít toto PDA i s aplikací Dynavix Mobile 2005, která obsahuje software s hlasovou navigací pro celou Českou republiku s průjezdní mapou západní Evropy.

Závěr

Pokud hledáte VGA zařízení, je jednoznačnou koupí měsíce Axim X51v. Za 14 tisíc dostanete nabušený kapesní počítač s nejnovějším operačním systémem a lepší výdrží než předchozí x50v. Chcete-li naopak co nejlevnější PDA a nemusí-li to být nutně PocketPC, nešlápnete vedle s palmem Z22.

Pokud se domníváte, že jsou na trhu i jiné výhodné nabídky, můžete svůj názor napsat do diskuze pod článkem a ten případně o vaše poznatky doplníme.

Všechny ceny jsou s DPH a čerpali jsme je z internetových obchodů Sunnysoftu, AHMobile, PDAPlanet a Dellu.