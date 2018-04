Nakupujete po internetu či telefonem? Od Nového roku bezpečněji!

Pokud jste nespokojeni s nákupem na dálku, máme pro vás dobrou zprávu. Od Nového roku je mnoho věcí jinak a vy máte i při nákupu na dálku mnohá práva, o nichž jste si původně mohli nechat jen zdát.

Podle zákona 367/2000 novelizujícího zákon č. 40/1967 (ano, byl to třicet let starý zákon) totiž existuje smlouva uzavřená na dálku, tedy pomocí „prostředků komunikace na dálku“ – jimi se rozumí především telefon, fax a všechny prostředky internetu, jako e-mail, web, ale třeba i ICQ.

Zákon nyní ukládá podnikateli, aby v případě, že chce své služby či zboží nabízet takto na dálku (tedy například po internetu), srozumitelným a viditelným způsobem zveřejnil následující informace:

Obchodní jméno společnosti, identifikační číslo a sídlo, případně bydliště. Název a hlavní charakteristiky zboží či služeb. Cenu zboží nebo všech služeb včetně všech poplatků. Náklady na dodání. Způsob platby za zboží nebo jiného plnění a způsob dodání zboží. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (to platí především u telefonických objednávek, kdy byste měli být dopředu upozorněni na to, kolik stojí takový telefonát na objednávací centrálu, aby vás cena, například čísel 0609, nepřekvapila). Doba, po kterou zůstává nabídka a cena v platnosti.

Ačkoliv hovoříme zpravidla o nákupu zboží, vztahují se tato ustanovení i na služby a jiné smlouvy, než smlouvy kupní – pokud jsou uzavřeny na dálku.

Jestliže se rozhodnete zboží nakoupit, máte jako spotřebitel obdržet ještě následující písemné informace, a to nejpozději v okamžiku převzetí zboží (tedy například přibalené v zásilce):

Obchodní jméno společnosti, identifikační číslo a sídlo, případně bydliště dodavatele. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Informace o službách po prodeji a o zárukách. Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, pokud není určena doba platnosti smlouvy nebo je její platnost delší než jeden rok.

Jako spotřebitel máte právo ustoupit od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu – tedy například zboží, s nímž nejste spokojeni, můžete vrátit dodavateli a ten je povinen vrátit vám peníze ve výši kupní ceny.

Pokud vám ale dodavatel nedodá nejpozději v okamžiku převzetí zboží (tedy kupříkladu v balíčku) výše uvedené informace, na které máte právo, je lhůta pro odstoupení od smlouvy tříměsíční. Pokud by během této tříměsíční lhůty dodavatel zaslal patřičné informace, tříměsíční lhůta končí a začíná běžet lhůta čtrnáctidenní.

V praxi to znamená, že v případě nespokojenosti se zbožím jste oprávněni jej vrátit do čtrnácti dnů, pokud dodavatel nedodá výše uvedené dokumenty, tak i do tří měsíců. Samozřejmě se předpokládá, že vrátíte zboží nepoškozené, v původním obalu.

Pravidlo o vrácení zboží má ale i svoje výjimky. Nelze jej uplatnit u služeb, které již byly poskytnuty (například vymalování pokoje objednané telefonicky si už rozmyslet nemůžete), nebo u zboží, které bylo uzpůsobeno dle vašich požadavků, a také na zboží, které podléhá zkáze, opotřebení nebo zastarání (například on-line objednanou pizzu si musíte už sníst a nemůžete se vymlouvat, že vás přešla chuť).

Další výjimkou je software, audio a video nahrávky – ty můžete vrátit v uvedené lhůtě jen tehdy, neporušíte-li originální obal. To asi nepřekvapí: prodejci softwaru a videa se opravdu nechtějí stát lacinou půjčovnou. Stejně je tomu u objednávky tiskovin – novin a časopisů a u her a loterií. Pokud tedy budete vsázet přes telefon nebo po internetu, nemůžete si po prohrané vsázce nechat dva týdny na rozmyšlenou, jestli ji náhodou nevezmete zpět.

Důležité je také ustanovení, podle něhož se spotřebitel nemůže vzdát zákonem garantovaných práv. Například vám dodavatel nemůže tvrdit, že jste se dohodli o zkrácení záruky na akumulátory na dobu tří měsíců, protože zákon garantuje půlroční lhůtu.

Další změny souvisí s uzavřením smlouvy (tedy kupříkladu nákupu zboží) mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo pro případy, kdy dodavatel nemá stálé místo k podnikání. Jde především o podomní nebo stánkový prodej.

V takovém případě je možno od smlouvy ustoupit písmeně do sedmi dnů, pokud ještě nenastalo plnění (například zboží nebylo dodáno), poté až v lhůtě jednoho měsíce. Na toto právo musí dodavatel upozornit písemně a pokud se tak nestane, spotřebitel má právo od smlouvy ustoupit v roční lhůtě!

Výjimkou z roční lhůty jsou obchody s nemovitostmi, pojištění a cenné papíry, jakož i nákup zboží dle katalogu, který si může zákazník prohlédnout doma – v takovém případě ale musí být výslovně upozorněn na své minimálně sedmidenní právo od nákupu ustoupit.

Toto jsou pro zákazníka samé dobré zprávy – pokud se příště necháte takříkajíc napálit a koupíte si něco, u čeho nebudou vaše představy, natož prodejní sliby naplněny, jste již chráněni zákonem a zboží můžete vrátit. Přijdete sice o poštovné, většinu peněz ale zachráníte. Tento zákon by mohl znamenat to, co si všichni přejeme. Konec neseriozních prodejců využívajících toho, že zákazník zboží nevidí.

Nyní zbývá snad poslední problém. Co s prodejci, kterým zboží pošlete zpět a oni vám nevrátí peníze? Čekat několik let na soud?