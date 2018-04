Nákupem chytrého telefonu hodně získáte. Musíte toho ale využít

Na úvod je potřeba zmínit, že pokud by tento článek vznikal zhruba před třemi a více lety, celé srovnávání "hloupých" a "chytrých" telefonů by vyznělo úplně jinak. Ony uvozovky jsou skutečně na místě a hranice mezi hloupými a chytrými mobily jsou rok od roku menší.

Dnešní článek se zaobírá pouze chytrými telefony bez dotykového displeje, tedy zařízeními s operačním systémem Symbian S60 a Windows Mobile Standard 6.1. Článek týkající se Pocket PC vám nabídneme v nejbližší době. Nesnažíme se zde srovnávat dva rozdílné OS, ale spíše obecně představit jejich hlavní klady a nevýhody pro začínající uživatele.

Aplikace klíčem ke všemu

Jaký je vlastně hlavní rozdíl mezi hloupými a chytrými telefony? Pokud pomineme funkční výbavu zahrnující bezdrátové připojení k internetu wi-fi, GPS navigaci apod., je to především množství různorodých programů a způsobů, které mohou zasahovat do mobilního telefonu. Většina současných hloupých telefonů disponuje pouze Javou, což není nic jiného než větší aplikace, která nedovolí žádné jiné menší aplikaci (programu a hře) opustit vymezené hranice dané právě "velkou" Javou.

Jinými slovy: takové aplikace nemohou napáchat žádné škody, ale zato mají omezené pole působnosti a jsou aktivní pouze v případě, pokud běží hlavní Java aplikace. Nedávalo by totiž smysl, pokud byste si nainstalovali Java aplikaci budíku, který by vás však nevzbudil, protože jste si těsně před spaním zahráli nějakou tu hru. Ona hra by totiž úplně zabrala místo budíku, který by se stal tím pádem neaktivní.

Tím narážíme na další problém hloupých telefonů a tím je, že nedokážou mít spuštěných více různých aplikací současně běžících v pozadí. Svým způsobem se schopnost běhu aplikací v pozadí nijak neliší od běžného počítače, kdy ve spodní liště máte spuštěných několik odlišných programů a můžete mezi nimi libovolně přepínat.

Všemi výše zmíněnými nedostatky však chytré telefony s operačním systémem netrpí. Stručně řečeno: aplikace mohou působit v rámci celého telefonu (bude vzápětí vysvětleno), lze jich spustit více naráz a samozřejmě lze mezi nimi libovolně přepínat. Na druhou stranu si musíte dávat pozor, aby těchto programů nebylo spuštěno příliš mnoho. To by mohlo mít negativní vliv na výdrž baterie, rychlost přístroje a volná paměť, kam se programy při spuštění ukládají (RAM), by nemusela stačit pro nově spouštěné aplikace.

Všemocné programy

Zdá se vám výhoda běhu více aplikací na pozadí vykoupena příliš draze? Pokud jste nenáročný uživatel a spokojíte se s programy, které už v mobilní telefonu byly, je pro vás tato vlastnost naprosto zbytečná. Jestliže byste však chtěli kalendář s více funkcemi, lepší poznámky, přehlednější seznam úkolů nebo byste šli až tak daleko a žádali přehrávání videoklipů v běžných "počítačových" formátech, jiný MP3 přehrávač a další nespočet nejrůznějších aplikací, které vám buďto v telefonu schází, nebo vám vadí ty původně nainstalované, chytré telefony jsou tou nejlepší volbou.

Druhou sortou programů jsou ty, které ovlivňují některé základní funkce přístroje. Tím máme na mysli zejména uživatelské prostředí. Představte si, že můžete skutečně libovolně přeskládávat jednotlivé položky v menu přístroje nebo měnit pohotovostní obrazovku do nejmenších detailů. Do této kategorie patří například přidání předpovědi počasí, ICQ, poznámek z kalendáře, MP3 přehrávače a mnoho dalších vylepšení. S tím souvisí přenastavení jakéhokoliv tlačítka na jakoukoliv funkci či aplikaci telefonu. Tyto vlastnosti sice najdete i u hloupých telefonů, ale ani zdaleka se nepřibližují možnostem chytřejších bratříčků.

V podobném duchu by se dalo pokračovat dále, a pokud vás zajímají aplikace pro chytré telefony, zkuste se třeba podívat na každotýdenní přehled aplikací pro Windows Mobile na našem sesterském serveru palmare.cz.

Stojí to zato?

Každá personalizace telefonu samozřejmě stojí čas, nikdo jiný to za vás neudělá a občas si vylepšování žádá pátrání po internetu, jak se která věc dělá. Pokud však jde o aplikace, tak těch najdete na síti spousty a za většinu nebudete muset utratit ani korunu. Instalace je velmi jednoduchá a složitost dalšího nastavení se odvíjí od toho, o jak složitý program jde. Ve většině případů nestrávíte před používám aplikace více než pět minut.

Trochu vrásek na čele vám však mohou udělat právě freewarové aplikace vyvíjené většinou "doma na koleně" a jejich správný chod vám na rozdíl od zakoupených programů nikdo nezaručuje. Většinou se však jedná o nepatrné procento aplikací a na funkčnost zbylých programů se můžete spolehnout.

Další otázkou je stabilita a rychlost samotných operačních systémů, která se za poslední léta hodně zlepšila. Přesto si však na spuštění některých programů budete muset chvilku počkat, protože nejsou běžnou součástí systému dodávaného výrobcem, nahrávací časy i těch objemnějších aplikací však málokdy překročí pět až deset vteřin. Menší aplikace jsou spuštěny prakticky okamžitě. Velmi blízká hloupým telefonům je i rychlost samotného prostředí operačního systému a vše se odvíjí od množství spuštěných aplikací v pozadí.

Jak poznáte hloupého od chytrého?

Na první pohled smartphone od běžného telefonu prakticky nerozeznáte. Mohou zde být jistá vodítka, jako je větší displej nebo například přítomnost hardwarové QWERTY klávesnice, jakou můžete nalézt třeba u modelů Nokia E71 a HTC S740. Ve zbývajících případech musíte nahlédnout do tabulkových parametrů a hledat stopy po přítomnosti Symbian Series 60 (S60) nebo Windows Mobile Standard 6.1 (Smartphone).

Díky postupnému dospívání uživatelského prostředí Nokia Series 40 ho možná v blízké době nerozpoznáte od toho, které je přítomné v přístrojích se Symbianem S60. Prakticky totožné jsou vlastnosti telefonního seznamu, editoru SMS zpráv a mnoha dalších aplikací. To samé samozřejmě platí i o přístrojích s Windows Mobile. Výrazné rozdíly byste poznali, pokud byste přestupovali na chytrý telefon z přístroje, za nějž jste původně nedali více než zhruba tři tisíce.

Minoritní problémy

Dlouhou dobu už neplatí, že chytré telefony jsou velké a těžké cihly. Samozřejmě cvalíků byste mezi nimi nalezli dostatek, ale třeba Nokia 6120 Classic dokazuje, že hmotnost může jít i hluboko pod hranici sta gramů. Trochu horší situace už je však se vzhledem a designéři se drží více u zdi. Nemluvíme o žádných extravagantních kreacích, ale přidat pár barev do většinou ponuré kombinace černé a šedivé by nebylo na škodu.

Problémem pro někoho může být i fakt, že chytré telefony naleznete prakticky pouze v portfoliu Nokie (Symbian S60) a ještě v daleko menším rozsahu u jiných výrobců, jako je HTC (Windows Mobile) a Samsung (Symbian S60). Každý měsíc se tento počet však o pár kousků rozrůstá. Na druhé straně výrobci spíše sází na dotykové displeje, které jsou však stále příliš drahé.

Jak se rozhodnout?

Na tuto otázku je poměrně jednoduchá odpověď. Pokud vám nedostačují aplikace, které máte nyní v telefonu, a navíc byste si chtěli přístroj více přizpůsobit, nemusíte s nákupem chytrého telefonu váhat. Na druhé straně se musíte smířit s tím, že v některých případech bude váš nový společník o trochu neposlušnější co se týče rychlosti a několika dalších maličkostí, které však už možná souvisejí s konkrétním přístrojem. Rovněž nezapomeňte, že chytré telefony jsou primárně určeny pro práci a multimédia stojí spíše na druhém místě.

Pro začátečníky na poli operačních systémů bychom doporučili spíše přístroje vybavené Symbianem S60, které se minimálně v uživatelském prostředí příliš neliší od Series 40 a jiných běžně používaných prostředích. V případě koupě telefonu s Windows Mobile už by šlo o trochu větší krok směrem k moderním technologiím a například personalizace přístroje se může dotýkat těch menších detailů. To je však parketa určená spíše mobilním veteránům, na niž není příliš radno se hned pouštět.