Nákup programu efektivně

Ačkoliv podle zatímních výsledků naší malé ankety na titulce nepatří nákup PDA software mezi oblíbené činnosti uživatelů v našich končinách, přesto vám dáme několik rad pro "dobrý" nákup!

Má program demoverzi? Tak ji vyzkoušejte!

Většina placených programů je typu shareware s možností časově omezeného prozkoušení programu. I komerční produkty mají svoje demoverze (ty zase většinou s některou ze schopností limitovanou). Každopádně je velmi dobré, máte-li možnost si program před zakoupení osahat, vyzkoušet.

Komunikuje program s vaším desktop programem?

Typicky třeba kancelářský či finanční software je většinou určen ke spolupráci a kooperaci s určitým desktopovým produktem, s nímž si může obousměrně vyměňovat data.

Sebelepší spreadsheet bude mít pro vás zlomkový užitek, když se nedomluví s vaším Excelem, a naopak význam třeba omezeného spreadsheetu výrazně zvýší schopnost číst si v něm vaše excelovské tabulky...

Umí program pracovat s barvou?

Budoucnost mají jednoznačně barevné displeje a při nákupu software byste se měli tímto poznatkem řídit, a to dokonce i tehdy, když máte černobílý model. Program si kupujete na celá léta a vaše příští PDA bude pravděpodobně už barevné!

Barva vám může výrazně zpřehlednit data a usnadnit orientaci na displeji! Pozor – věc má i svou druhou stránku – někteří vývojáři (nadšení barvou) neumějí s barvou pracovat a jejich produkty vypadají opravdu strašlivě…

Vyhovuje vám interface/ovládání programu?

Každý má sice jiné preference, nicméně na malých PDA platí heslo jednoduchosti. Stejný povel lze vyvolat jednoduchým podržením tlačítka u jedné aplikace a zdlouhavým výběrem z několika hierarchických menu u druhého programu. Slušný program vám nabídne obě možnosti. Uměl programátor využít přepínacích tlačítek, rozbalovacích seznamů – aby vám maximálně usnadnil ovládání i orientaci?

Ale pozor – někdy je snaha o jednoduchost vykoupena zase příliš titěrnými tlačítky, do kterých se jen obtížně trefíte! Jiný tvůrce programu ve snaze maximálně zjednodušit obsluhu zaplní půl displeje tlačítky a zapomene na to, že je to textový editor a nemá kde zobrazit text...

Chci tím vším nasměrovat k našemu prvnímu tipu – vyzkoušejte si daný program v demoverzi!

Umí program pracovat s kartou?

Schopnost spouštět program z karty patří dnes k standardům slušného software. Programy, které pracují s rozsáhlými soubory (databáze, tabulky, texty), by vám měly nabídnout rovněž ukládání těchto souborů na kartu!

Má program českou lokalizaci?

Část programů seženete i v češtině – pokud jim dáváte přednost, můžete se zajímat i o tento aspekt.

Jaký je další „servis“ k programu?

Existují produkty, které se stále vyvíjejí a kde registrací získáte bezplatný přístup k novým verzím. Výrobci vám zasílají nové verze automaticky nebo vám pošlou e-mail s upozorněním na novou verzi.

Naopak existují i jiné placené programy – nevyvíjí se, a když už, tak po vás výrobce chce opět nový poplatek.

Další rada tedy zní:

Podívejte se na datum poslední verze programu!

Jestli je poslední verze programu tři roky stará, může to samozřejmě svědčit o tom, že byla aplikace tak dobře udělaná, že další vývoj nepotřebovala. Ale daleko pravděpodobnější bude, že další vývoj programu neprobíhá, že budete ochuzeni o poslední „vymoženosti“ (barva, odstíny šedi, lepší zvuky, vyšší rozlišení, práce s kartou apod.)

Je program dostatečně „blbuvzdorný“?

Pozor na produkty, které vám nenávratně odstřelí data po omylem zmáčknutém tlačítku „Delete“, či ještě hůř nějaké maličké ikonky, u kterých jste nemohli předpokládat, že se jedná o symbol koše na odpadky. Slušný program bude po vás chtít potvrdit všechny “destrukční“ příkazy.

Multiplatformní programy jsou vítány

Ano, je pravda , že PalmOS dnes kontroluje větší část trhu, přesto byste měli myslet na zadní vrátka a různé možnosti a při výběru ze dvou rovnocenných aplikací, z nichž třeba jedna je „PalmOS only“ a druhá existuje ve verzích i pro WinCE/PPC, byste měli dát přednost té druhé. Přechodem k jiné platformě pak nepřijdete o data a v některých případech vás změna platformy bude stát i méně než nákup nového programu (někdy dokonce nic)!