Koupit mobil v Číně je snadné. Bát se nemusíte ani podezřelého e-mailu

Telefonů, ze kterých lze na čínských webech vybírat, je celá řada. U těch známých značek však žádnou markantní úsporu nečekejte. Pokud chcete ušetřit, je třeba dlouze vybírat z pro Čechy téměř neznámých značek, či již prověřených jmen, jako jsou Zopo, Oppo či Xiaomi.

Obezřetnost si žádá především výběr internetovému obchodu. To ovšem platí i na tuzemském trhu. Jenže zatímco v domácích podmínkách můžete nalézt desítky i stovky hodnocení jednotlivých obchodů, u těch menších čínských budete reference na internetu shánět obtížně.

Z těch největších lze jmenovat DealExtreme.com, Etotalk.com či Aliexpress.com. Tyto obchody jsou již prověřené mnoha lidmi, pozor si je třeba dát jen na posledně jmenovaném, který podobně jako eBay využívají různí obchodníci. U nich je třeba pečlivě studovat hodnocení, která o nich mnohé napoví.

Běžný čínský obchodník přitom není apriori podvodník. Pokud si však nejste jisti, doporučujeme volit i přes často vyšší cenu doručení na dobírku. Za zboží tak zaplatíte až při jeho fyzickém převzetí.

Nižší cena něco stojí

Kromě toho, že se mobily v Číně sekají jako pověstné Baťovy cvičky, mají na nižší cenu vliv i jisté kompromisy, které je třeba zvážit. Tím prvním je omezená záruka. Zatímco v Evropě jsme zvyklí na dvouletou, od čínských obchodníků nedostanete více než 12 měsíců. Případné reklamace se na druhou stranu není třeba obávat, i když bude trvat delší dobu. Ale vše záleží na vaší dohodě s příslušným obchodem.

Finty na celníky mohou přijít draho Mnozí lidé na internetu řeší různé obezličky, které pomohou vyhnout se, či snížit platbu DPH a cla. Zákazníkům jdou v tomto na ruku i samotní čínští obchodníci, kteří zásilku záměrně na přání podhodnotí, či ji označí jako „gift“, tedy dárek. Na tuto praxi si však dejte velký pozor. Celník obecně není hloupý člověk a lži při celním řízení mohou přijít draho (jste odpovědní za doklady pro celní správu, tedy i ten falešný, co vám tam Číňan hodí). Naopak radám o benevolentnějším přístupu k celnímu řízení u spediční firmy můžete i z naší vlastní zkušenosti věřit.

Je třeba počítat s tím, že taková reklamace nebude zadarmo. Zboží musíte do Číny nějak poslat a to vás vyjde v případě mobilu na zhruba čtyři stovky. Pokud je obchodník solidní, dokáže vám vyjít vstříc alespoň ve zkrácení potřebné doby tím, že vám zboží paralelně zašle výměnou za důkaz, že jste reklamovaný mobil již odeslali na domluvenou adresu. Některé obchody tak dokonce činí automaticky bez jakéhokoli dokazování. Na opravy se totiž v Číně skoro nehraje, když se věc porouchá, vymění se zkrátka za novou.

Dodací lhůta zboží z Číny je většinou okolo tří týdnů až měsíce, záleží na zvoleném druhu přepravy. To je srovnatelné s praxí v Česku, kdy si obchodníci rádi dopřávají luxusu třicetidenní lhůty na vyřízení reklamace. Jenže zatímco zde většinou končí jen obecnou formulkou „reklamace řešena opravou, nahraný nový firmware“, Číňan za stejnou dobu pošle nový kus bez jakýchkoli průpovídek.

Důležitou součástí nákupu telefonu z Číny jsou i pravidla pro placení cla a DPH (více o nich zde). Pokud tedy budete telefon posílat na reklamaci, je třeba myslet i na to, že celní správě tento fakt bude třeba dokázat, aby se při návratu zboží znovu nedanilo (od cla jsou mobilní telefony osvobozeny). Pro tento účel slouží formulář „Pasivní zušlechťovací styk s použitím systému prosté výměny“.

Nechme stranou divoký název tohoto procesu, v praxi to není nic jiného než vystavení potvrzení o odeslání reklamovaného zboží určitého typu. Poté, co dorazí nové a dostane se do celního řízení, tímto formulářem dokážete, že clo ani DPH platit nemusíte. Doporučujeme přitom volit jiné dopravce než Českou poštu, která si za zastupování v celním řízení účtuje 180 korun.

Praxe napoví nejvíce

V redakci jsme vyzkoušeli nákup na dvou čínských e-shopech. Prvním byl známý a velmi oblíbený DealExtereme.com, kde jsme zakoupili repasovaný starý telefon za pár peněz. Dorazil naprosto v pořádku během zhruba měsíce. To je doba, se kterou je nutné obecně počítat. Zaplatit si však můžete i expresní doručení.

To byl i případ druhého a mnohem rizikovějšího nákupu. Tentokrát jsme totiž zvolili oficiální e-shop čínského výrobce iNew, k němuž téměř neexistují zkušenosti uživatelů. Platbu jsme navíc provedli předem. Obavy posílily ve chvíli, kdy platba přes PayPal směřovala na e-mail focalandroid@gmail.com, který je na Googlu k dohledání s dotazy, zda náhodou zákazníci nenaletěli.

Tento e-mail je totožný pro mnohé další webové obchody, a vzbuzuje tak nedůvěru. Z praktické zkušenosti můžeme říci, že se není čeho bát. Telefon za 14 dnů dorazil ukázkově zabalený a navrch s fakturou (což není u čínských obchodů zrovna standard).

I v praxi jsme si tak ověřili, že nákupu v Číně se není třeba bát. Doprovází ho sice celá řada strašáků, jelikož stát v rámci „ochrany trhu“ preferuje obchodní aktivitu na vlastním území, ve skutečnosti je ovšem vše jednodušší, než se může zdát. Čínské obchody mají navíc jinou morálku než kdejaký pokoutný český prodejce.