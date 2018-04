Nákup mobilu u operátorů se podle nich stále vyplatí

Mobilní operátoři stále ještě patří k největším koncovým prodejcům mobilních telefonů v České republice. Jejich podíl na trhu ale oproti minulosti klesá – proto začínají více dbát o zákazníka, který u nich nakupuje, a dokonce začínají nabízet i služby, které by od nich loni ještě nikdo nečekal. Přitom prodej mobilů není to, co by operátory živilo.

Na co lákají zákazníky?

Nepochybně jste zaznamenali reklamní kampaň RadioMobilu, která informuje o možnosti pro stávající uživatele sítě T-Mobile pořídit si výhodně nový mobilní telefon. Nejde o novinku, program Extra (dříve Bonus) existuje již spoustu let. Eurotel sice nyní v reklamách propaguje služby multimediálních zpráv, ale podobný program nabízí také (Mobil plus, opět již několik let). V poslední době Eurotel umožnil zákazníkům pořídit si vybrané drahé telefony na splátky (platí se přímo Eurotelu, nikoliv splátkové firmě) a včera přidal další novinku – mezinárodní pojištění mobilu proti krádeži či loupeži.

Podobné služby přitom až dosud byly doménou nezávislých distribučních sítí. Pojištěním lákala zákazníky síť PhoneHouse, vyřízení splátek přímo při koupi bylo s výjimkou operátorských prodejen několik let již také samozřejmostí a nabídkami na výhodné zakoupení novějšího mobilu vás bombardovala klasická poštovní schránka vždy, když jste si někde koupili telefon a nechali tam adresu (většinou při aktivaci paušálního programu). Do značkových prodejen operátorů se pro mobil chodilo jenom tehdy, když byl člověk líný najít si levnější prodejnu s větší nabídkou služeb.

Oficiální ceny telefonů u Eurotelu a RadioMobilu totiž byly (a pořád ještě jsou) suverénně nejvyšší. Mnohdy byly nevýhodné i tzv. dotované ceny. K nim je totiž potřeba připočítat nesmyslný aktivační poplatek za uzavření smlouvy na dva roky. U některých modelů jste se tak dostali na úroveň ceny mobilu v nezávislé distribuční síti, kde se nemusíte k ničemu zavazovat. Existují samozřejmě mobily za dotované či akční ceny, které jsou výhodné, ale musíte zvážit, zda taková cena odůvodňuje úpis k operátorovi nejčastěji na dva roky. Výjimkou byl již od počátku Český Mobil. Ten prodává telefony neblokované, za konkurenční ceny, a když už po vás chce v poslední době u některých výhodných nabídek úpis, tak je to na pár měsíců a bez vyděračského aktivačního poplatku.

Provoz prodejen je nákladný

Eurotel a RadioMobil se v současnosti nesnaží zatraktivnit svou nabídku mobilů jen kvůli tomu, že by tito operátoři chtěli být jejich největšími prodejci (což ostatně stále jsou). Prodeje v jejich značkových prodejnách totiž začaly v poslední době klesat. To by operátory nemuselo trápit – větší problém to je pro distributory mobilů, protože prodeje klesají obecně. Operátoři navíc vydělávají nepoměrně více na hovorném a dalších službách. Jenže jejich prodejny už stojí a je třeba zaplatit drahý personál, byť ten má i jiné úkoly než prodávat telefony. Nemluvě o nájmech za lukrativní místa v historických centrech měst. To vše se již dříve podepisovalo na vysokých cenách za mobily – nyní to ale začíná být problém.

A zavírat prodejny kvůli ztrátovosti nejde. Na zákazníky by to nepůsobilo nejlépe, a navíc slouží i jako kontaktní místa pro další služby (výměny SIM, aktivace a nastavení služeb, rady zákazníkům), které nejsou přímo výdělečné. Podle Eurotelu se v jeho značkových prodejnách děje 40 až 70 % aktivací paušálních programů a 30 až 50 % prodejů předplacených sad Go. Prodejen Eurotelu je přibližně 90, dealerských míst několik tisíc. Podle Eurotelu jsou značkové prodejny navštěvovány nejvíce ze čtyř důvodů - kvalitě obsluhy, garanci služeb a servisu, komplexních služeb a speciálním nabídkám. Ty jsou v současnosti největší zbraní značkových prodejen oproti nezávislým distributorům. Těm totiž operátoři platí část aktivačního poplatku. Když se speciální nabídka týká jenom značkových prodejen, je možné tento poplatek odpustit a na hospodaření operátora se to nijak neprojeví.

V duchu svého loga může "být vysmátý" Český Mobil. Ten sice již několik prodejen otevřel – a také na adresách, kde nájmy nepatří k nejnižším, ale z historických důvodů nemá v prodejní síti utopené velké náklady; prodejen není tolik a navíc má levné mobily, které přitahují zákazníky. Není výjimkou, že u něj nový mobil nakupuje zákazník Eurotelu či RadioMobilu, zatímco obráceně se to téměř neděje. Prodejny Českého Mobilu sice slouží také jako kontaktní místo, jenže jeho zákazníci byli od začátku vedeni k používání telefonického či internetového kontaktu, a tak nepřítomnost prodejny tak nepociťují.

Je na čase zlevnit

Eurotel a RadioMobil v tuto chvíli zkrátka musejí svou nabídku mobilů zatraktivnit. Zatím se snaží nabízet služby především svým existujícím zákazníkům a doufají, že ti tak překousnou větší ceny telefonů. Do budoucna to však není udržitelné – vždyť proč si kupovat sadu Go v prodejně, když na webu Eurotelu je k dispozici levněji (pomíjíme fakt, že samotný telefon z vybrané sady je jinde k dispozici ještě výhodněji).

Prodej mohou zachránit ještě atraktivní mobily prodávané pod značkou operátora nebo sítě, které není možné sehnat jinde. To ale vydrží jenom chvíli – jako příklad může posloužit Eurotel DataPhone či T-Mobile MDA. Nyní je tento chytrý telefon pouze v nabídce operátorů, brzy jej nabídne pod značkou Qtek ve své síti GSMobil. Dříve nebo později na to operátoři budou muset přijít: nezachrání je speciální služby pro kupce mobilů, ty nabízí i nezávislá konkurence. Řešením je zlevnění mobilů na konkurenceschopné ceny.