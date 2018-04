Nákup aplikací v Android Marketu již brzy realitou

Alespoň takové informace našli uživatelé registrovaní v Android Marketu v minulých dnech ve svých e-mailových schránkách. V USA sice již obchod v provozu je, ale uživatelé mohou s jeho pomocí stahovat jen bezplatné aplikace.

Ne snad, že by placené aplikace pro Android do dneška neexistovaly, potíž ale byla v integraci platebního systému, jenž by umožnil nákup aplikací lidem ze všech možných koutů planety. Komerční aplikace tak mohli vývojáři nabízet jen s pomocí třetích stran, známý je třeba Brighthand Store.

V průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku budou moci své programy přes systém Android Marketu prodávat tvůrci z USA a Velké Británie a několika dalších zemí Evropy. V horizontu několika málo týdnů prostředí Android Marketu okusí v Rakousku, Německu, Nizozemsku a kupodivu se dočkáme i my, obyvatelé ČR.