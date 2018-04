Nakrmte svůj mobil - velký přehled paměťových karet

Princip činnosti těchto paměťových médií by sám o sobě vydal na rozsáhlou monografii, řekněme si tedy alespoň pár technických faktů.

V principu se jedná o EEPROM nebo E2PROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only-Memory). Tato hrozivě vypadající zkratka znamená ve volném překladu elektricky mazatelnou a programovatelnou paměť pouze pro čtení. Překlad je ale zavádějící - slůvka programovatelná a zároveň pouze pro čtení si samozřejmě velmi odporují…

Základem byla paměť ROM s možností jen jednoho permanentního zápisu. Dalším krokem byla EPROM, paměť takového typu bylo možno pomocí UV záření vymazat a pomocí unikátního programátoru opět naprogramovat. Třetím a zároveň posledním vylepšením, které bylo těmto pamětím přidáno, byla možnost přepsat či vymazat obsah paměti elektrickým signálem. Termín “Flash“, který se v souvislosti s paměťovými kartami často vyskytuje, je odvozen právě z principu přepsání/vymazání paměťových buněk jediným elektrickým výbojem.



Nabídka je široká

Nezasvěcenému může dnešní nabídka paměťových karet (dále jen PK) tak trochu zamotat hlavu. Není divu, trh čítá více než desítku rozličných typů a tak může být orientace napříč takovým spektrem PK přeci jen trochu obtížná.

Mezi tou širokou škálou se však nachází i několik standardů, které se u mobilních telefonů nikdy nepoužívaly a vzhledem k velkým rozměrům ani používat nebudou. Jde o typ Compact Flash I a II, karty Smart Media a disky Microdrive (ty ovšem nejsou PK v tom pravém slova smyslu, jedná se totiž o miniaturní disky s rotující magnetickou plotnou o průměru 1“).



Porovnání velikostí jednotlivých typů paměťových karet



Slotem na PK Compact Flash byla dříve osazena valná většina kapesních počítačů, nové modely se však již nesou ve znamení mnohem menších karet SD, případně miniSD. Dalším typem, který si v tomto článku své místo nevydobyl, jsou karty xD (eXtreme Digital). Ty jsou označovány jako nepřímý nástupce typu Smart Media. Slot na xD karty lze nalézt u všech digitálních fotoaparátů značky FujiFilm a Olympus, do světa mobilních telefonů však zatím nepromluvily.



První část a co bude příště V dnešním dílu vám představíme karty MMC a Memory Stick včetně všech jejich variant. V druhém dílu se pak dostane na nejrozšířenější karty typu SD a jeho varianty.

MultiMedia Card (MMC)

Karty typu MMC jsou dnes pracovně nejstarším typem používaným u mobilních telefonů. První karta standardu MMC byla oficiálně představena v roce 1997, tedy téměř před deseti lety. Na vývoji tohoto typu spolupracovalo duo technologických gigantů Sandisk a Siemens AG. S tímto typem je spojen i vůbec první telefon, který v malinkém těle ukrýval i slot pro paměťovou kartu. Znalci jistě vědí, že mluvíme o převratném modelu Siemens SL 45/45i, který nejen v tomto ohledu předběhl dobu o několik let.



Karty MMC a MMC 4.0

MMC karty vedle na svou dobu příznivých rozměru přinesly i docela velkou nectnost v podobě nízké datové propustnosti (důvodem byly použité 1-bitové sběrnice). Vše se ale změnilo 1.června roku 2004, kdy firma Pretec oficiálně představila vylepšený standard MMC 4.0, který nejenže zachoval zpětnou kompatibilitu se staršími kartami MMC, ale především byla podstatně urychlena práce s pamětí. Karty MMC 4.0 umožňují zápis rychlostí až 18 MB/s, čtení pak dokonce celými 20 MB za jednotku času (teoretickou horní hranicí je pak datová propustnost až 416 Mbit/s). V současnosti je možno zakoupit tento typ PK v rozsahu 128 MB až po neuvěřitelné 4 GB, přičemž 8 GB varianta na sebe nenechá dlouho čekat.



Karty MMC Plus

V současnosti se pracuje na implementaci systému ochrany autorských práv na paměťovém médiu (obdoba technologie Magic Gate u Memory Stick karet), takové karty ponesou označení SecureMMC. Technické specifikace typu MMC (MMC 4.0):

MMC MMC 4.x Rozměry, hmotnost, kapacity Rozměry (vך×t) [mm] 32×24×1,4 Objem [mm³] 1 075,20 Hmotnost max. 1,5 g Kapacity 128 MB, 256 MB, 512 MB 1 GB, 2 GB, 4 GB Datová propustnost Sběrnice 1-bitové až 8-bitové Rychlost taktování 0 až 20 MHz 0 až 52 MHz Čtení (stálé, nárazové) 1,7 MB/s 2,5 MB/s 22,5 MB/s Zápis (stálé, nárazové) 0,4 MB/s 2,5 MB/s 18 MB/s (teoreticky až 52 MB/s) Spolehlivost MTBF > 1 000 000 h > 1 000 000 h Počet vložení min. 10 000× min. 10 000× Max. počet cyklů (zápis/výmaz) > 100 000 cyklů > 100 000 cyklů Napájení Pracovní napětí 2,7 V – 3,6 V 2,7 – 3,6 V Rozhraní 7-mi pinové 13-ti pinové Energetická náročnost Čtení max. 33 mA max. 33 mA Zápis max. 35 mA max. 35 mA Pohotovost 50 mA 50 mA Odolnost Vibrace 15-G "špička-špička" 15-G "špička-špička" Pracovní teplota -20 °C až 85 °C -20 °C až 85 °C Teplota uchování dat -40 °C až 85 °C -40 °C až 85 °C Přípustná vlhkost 25 % – 95 % 25 % – 95 %

Mobilní telefony/komunikátory s podporou MMC karet:

Výrobce/model MMC karty HTC Magician Charmer Universal Prophet MDA Compact MDA Compact II Qtek 9000 Qtek S200 Nokia 6230(i) 6600 9300(i) 9500 Siemens SFG75

Reduce-Size MultiMedia Card (RS-MMC)

Dlouhých sedm let čekal původní typ MMC na svou vylepšenou a miniaturizovanou verzi, která ve finále dostala označení Reduce-Size MMC. Rok 2004 tedy přinesl nový standard, který se vzápětí “zabydlel“ u většiny nových typů mobilních telefonů vyšší třídy (prvními podporovanými přístroji byly např. Siemens S65, Nokia 7610 nebo populární Motorola MPx 220). Rozměrové proporce byly redukovány vskutku významně a výsledný objem tak klesl téměř na polovinu. V každém balení RS-MMC karty zákazník samozřejmě najde i redukci, která umožní použití novějšího typu i u zařízení vybavených klasickým MMC slotem.



Karta RS-MMC

V našich zeměpisných šířkách se v případě RS-MMC karet musíme spokojit s maximální kapacitou 2 GB. Přímo na oficiálních stránkách některých výrobců však lze nalézt i nabídku 8 GB modifikace.

Technické specifikace typu RS-MMC a MMCmobile (RS-MMC Dual Voltage):

RS-MMC MMC mobile Rozměry, hmotnost, kapacity Rozměry (vך×t) [mm] 18×24×1,4 Objem [mm³] 604,8 Hmotnost max. 1,0 g Kapacity 128 MB, 256 MB, 512 MB 1 GB, 2 GB, 4 GB Datová propustnost Sběrnice 1-bitové až 8-bitové Rychlost taktování 0 až 20 MHz 0 až 52 MHz Čtení 2,5 MB/s teoreticky až 416 Mbit/s Zápis 2,5 MB/s (52 MB/s) Spolehlivost MTBF > 1 000 000 h > 1 000 000 h Počet vložení min. 10 000× min. 10 000× Max. počet cyklů (zápis/výmaz) > 100 000 cyklů > 100 000 cyklů Napájení Pracovní napětí 2,7 V – 3,6 V 1,65 V – 1,95 V/ 2,7 V – 3,6 V Rozhraní 7-mi pinové 13-ti pinové Energetická náročnost Čtení max. 33 mA 20 mA Zápis max. 35 mA 25 mA Pohotovost 50 mA 50 mA Odolnost Vibrace 15-G "špička-špička" 15-G "špička-špička" Pracovní teplota -25 °C až 85 °C -25 °C až 85 °C Teplota uchování dat -40 °C až 85 °C -40 °C až 85 °C Přípustná vlhkost 25 % – 95 % 25 % – 95 %

Mobilní telefony s podporou RS-MMC karet:

Výrobce/model RS-MMC Benq-Siemens C81 M81 Nokia 3230 6260 6670 7610 Siemens S65 M75 CX 75 S75 SXG75

MultiMedia Card Mobile (MMC Mobile™ = RS-MMC Dual Voltage)

Setkáte-li se s typem MMC karty ověnčeným přídomkem Mobile, pak vězte, že jde o mírně upravenou variantu předchozího typu RS-MMC. Proporcionálně i tvarově jsou oba typy naprosto totožné, hlavní změny se tedy udály přímo v útrobách karty. Největší výhodou je bezesporu mnohem menší odběr elektrické energie, zařízení si při práci s kartou (čtení, kopírování, mazání) odebírá místo běžných 3 V pouhých 1,8 V, což se samozřejmě pozitivně projeví na větší výdrži akumulátoru.



Karty MMC Mobile i s adaptérem

V době svého uvedení byly karty Dual Voltage téměř dvakrát dražší, nežli běžné RS-MMC. Zanedlouho se však ceny srovnaly a dnes jsou cenové diference mizivé. Prvními modely s podporou RS-MMC DV byly chytré telefony Nokia (6630, 6680, N70,…). Tyto nízko odběrové karty jsou samozřejmě zpětně kompatibilní s klasickými RS-MMC.

Mobilní telefony s podporou MMCmobile karet (RS-MMC Dual Voltage):

Výrobce/model MMCmobile (RS-MMC Dual Voltage) Nokia 6630 6680 6681 N70 E60 N72 N90

MMCmicro

Zatím posledním stupněm miniaturizace původního typu MMC se staly karty s označením MMCmicro. Objemově tvoří MMCmicro třetinu předchozího typu a i zde se uživatelé mohou spolehnout na menší odběr energie. Běžné 7-mi pinové rozhraní bylo nahrazeno modernější architekturou s deseti piny, použité 4-bitové sběrnice slibují mnohem rychlejší manipulaci s uloženými daty.



Karta MMC Micro



Co se týká maximálních dostupných kapacit, stropem jsou dnes 2 GB a MMCmicro kartu s takto velkým datovým úložištěm představila společnost Samsung na konci dubna. Uvnitř takové karty se nachází čtyři datové 4 Gb NAND čipy, pátý čip má potom na starost jejich vzájemnou komunikaci.

Zpětnou kompatibilitu zajišťuje dodávaná redukce a tak nebude problém použít toto miniaturní paměťové médium i u zařízení s původním MMC slotem.

Technické specifikace typu MMCmicro:

MMCmicro Rozměry, hmotnost, kapacity Rozměry (v x š x t) [mm] 14 x 12 x 1,1 Objem [mm3] 184,8 Hmotnost max. 1,0 g Kapacity 128 MB - 1 GB Datová propustnost Sběrnice 1 - 4-bitové Rychlost taktování 0 až 20 MHz Rychlost přenosu dat 6MB/s Spolehlivost MTBF > 1 000 000 h Počet vložení min. 10 000x Max. počet cyklů (zápis/výmaz) > 100 000 cyklů Napájení Pracovní napětí 1,65V - 1,95V/2,7V - 3,6V Rozhraní 10-ti pinové Energetická náročnost Čtení 25 mA Zápis 30 mA Pohotovost 50 mA Odolnost Vibrace 15-G "špička-špička" Pracovní teplota 0°C až 70°C Teplota uchování dat -20°C až 85°C Přípustná vlhkost 8% - 95%

Memory Stick (MS)

Dalším typem PK, který se dodnes používá k rozšíření paměti nejen mobilních telefonů, je standard Memory Stick. Tento typ byl patentován roku 1999 jako obchodní značka firmy Sony. Je tedy logické, že slotem na tyto PK jsou opatřeny především produkty tohoto technologického gigantu (fotoaparáty Sony, mobilní telefony Sony Ericsson). I po drastickém zlevnění PK jde o nejdražší typ vůbec.

Stejně jako předchozí typ se i PK Memory Stick dočkali několika nástupců, vezměme to ale pěkně popořadě. Historie karet MS se tedy začala psát roku 1999, kdy byly na trh uvedeny první kousky této později velmi početné skupiny. Jednalo se o zapouzdřené médium, což zaručovalo vyšší odolnost při mechanické zátěži (nechtěné pády média na tvrdý beton, atd.).



Karta Memory Stick

Maximální kapacita této základní varianty byla omezena na dnes naprosto nedostačujících 128 MB. Dočasným řešením byla neotřelá technologie Memory Stick Select, která znamenala navýšení kapacity na 256 MB. Jednalo se o dvě na sobě nezávislé 128 MB karty se společnými konektory. Na vnějším krytu byl pak umístěn jednoduchý přepínač, který určoval, která z karet je právě v činnosti. Po zaplnění první karty pak uživatel jednoduchým přepnutím aktivoval kartu druhou a mohl ve svých datových radovánkách vesele pokračovat J. Memory Stick PRO (MS PRO).



Memory Stick Pro

Ani dvojnásobné navýšení datového úložiště však nestačilo a tak Sony přivzala ke spolupráci nejznámějšího a největšího producenta paměťových karet vůbec, firmu San Disk corporation. O tom, že byla kooperace plodná a pro uživatele velmi významná, svědčí ohlášení vylepšeného typu MS PRO. Slavnostní představení 1 GB varianty padlo na 7.ledna roku 2003. Zpětné kompatibility se však uživatelé nedočkali a to i přes to, že rozměrově šlo o naprosto identická média.



Memory Stick Micro

Maximální dostupná kapacita tohoto formátu je dnes 4 GB, na kartu s takto velkým datovým úložištěm si však případný zájemce musí vyhradit částku okolo 6 000 Kč. Větší kapacity si však žádaly i rychlejší datové propustnosti a karty speciální edice San Disk Extreme III jsou tak schopny zapisovat rychlostí až 18 MB/s. Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo (MS Duo/MS PRO Duo).



Memory Stick Pro Duo

Karty Memory Stick s přídomkem Duo se nesly ve znamení redukce rozměrů, hmotnosti a tím i objemu tohoto paměťového média. Konkrétně objem byl, díky rozměrům 31 x 20 x 1,6 mm, stlačen o celých 43 %. Takto miniaturizované PK již byly vhodné i pro mobilní telefony, nebo ultrakompaktní digitální fotoaparáty zvané digitální šperky. Součástí každého balení je i redukce umožňující použít nový typ u zařízení se slotem pro původní MS karty.

MS Duo jsou dostupné v kapacitách 64 a 128 MB, což ale uspokojí jen opravdu nenáročného uživatele.

Typ MS PRO Duo je obdobou karet MS PRO, jen se sníženými rozměry. Datovým stropem jsou i zde 4 GB (cena okolo 4 500 Kč), do budoucna se však počítá až s 32 GB variantou. Memory Stick Micro (M2)

6. února 2007 tomu bude přesně 12 měsíců, co Sony představila “mikro“ variantu svých Memory Stick karet. Do dnešního dne byly uvedeny celkem ve třech kapacitních variantách (256 MB, 512 MB a 1 GB), díky moderní vnitřní architektuře lze do této mrňavé kartičky teoreticky dostat až 32 GB datového prostoru, čehož se ale jen tak nedočkáme… Samozřejmou součástí každého balení je redukce na předchozí typ MS PRO Duo.

Objemově tvoří M2 karty čtvrtinu předchozího typu, rozměry tedy byly redukovány velmi výrazně. Sníženy byly i energetické nároky a standard M2 se tak spokojí s napájením 1,8 V. Stropem datové propustnosti je u tohoto typu 160 Mbit/s, tedy 20 MB/s. Vůbec prvním mobilním telefonem s podporou karet M2 byl smartphone Sony Ericsson M600i, který zaujme nejen úplnou hardwarovou klávesnicí.

V poslední době se u novějších typů Memory Stick karet můžeme setkat s technologií Magic Gate, o jejíž přítomnosti nás informuje honosný nápis přímo na čelní straně média. Jde o unikátní ochranu proti nechtěnému kopírování obsahu paměti a první karty s touto technologií Sony uvedla již v roce 1999. Některé MP3 přehrávače této společnosti dokonce karty bez systému Magic Gate odmítají.

Technické specifikace typu MS (MS PRO), MS Duo (MS PRO Duo) a MS Micro (M2):

Memory Stick (MS PRO) MS Duo (MS PRO Duo) MS Micro (M2) Rozměry, hmotnost, kapacity Rozměry (v x š x t) [mm] 21,45 x 50 x 2,8 20 x 31 x 1,6 15 x 12,5 x 1,2 Objem [mm3] 3003,0 992,0 225,0 Hmotnost 3,9g 2,0 g 1,0 g Kapacity 32-128MB (128MB-4GB) 64-128MB (128MB-4GB) 256 MB - 1 GB Datová propustnost Napájení 2,7 - 3,6V 2,7 - 3,6V 2,7 - 3,6V Čtení 2,5MB/s (18MB/s) 2,5MB/s (18MB/s) až 20 MB/s Zápis 1,8MB/s (18MB/s) 1,8MB/s (18MB/s) až 20 MB/s Energetická náročnost Napájení 2,7 - 3,6 V 2,7 - 3,6 V 1,7 - 1,95 V a 2,7 - 3,6 V Pohotovost 130 mA 130 mA 100 mA Průměrná (čtení/zápis) 45mA 20mA 20mA Spolehlivost Počet vložení 10 000 cyklů 10 000 cyklů 10 000 cyklů Odolnost Otřesy 3000G 3000G 1000G Vibrace 15-G "špička-špička" 15-G "špička-špička" 15-G "špička-špička" Ostatní parametry Pracovní teplota -5°Caž 65°C -5°C až 65°C -5°C až 65°C Teplota uchování dat -40°C až 100°C -40°C až 100°C -25°C až 85°C Přípustná vlhkost 5% - 90% 5% - 90% 5% - 90%

Mobilní telefony s podporou karet MS (MS PRO), MS Duo (MS PRO Duo) a MS Micro (M2):

MS Pro Duo K750i (D750i) P910i P990i W700i W800i W810i W850i W900i MS Duo S700i M2 K790i K800i M600i V630i W300i W710i Z530i Z550i Z610i Z710i K610i

Cenové relace

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku zaznamenaly ceny všech typů PK strmý pád, což byla pro všechny uživatele velmi příjemná zpráva. Slevy byly opravdu markantní, vždyť například cena 1 GB SD karty (v půli roku 2005 cena okolo 2 500 Kč) se najednou ocitla pod hranicí jednoho tisíce korun. Klesající tendence pokračovala až do letošního srpna, ovšem během posledních měsíců byl zaznamenán mírný vzestup cen. Nejde však o žádné drastické cenové skoky a tak i dnes můžete pořídit vybraný typ PK za velmi sympatickou cenu. Na kolik příjemná cena to ve vašem případě bude zjistíte z naší tabulky.

Uvedené ceny jsou maximální, dráž byste nakoupit neměli. Naopak v různých akcích nakoupíte za výrazně výhodnější ceny.

