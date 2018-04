Nakrmte svou rybku ve Fish Food a zahrajte si nezvyklý Poker či americký fotbal (Hry do kapsy 129)

Novinky a aktualizace

Crocker

Řecká firma CrazySoft vydala novou hru Crocker, ve které se mísí prvky hazardní karetní hry pokeru, přičemž ale již poněkud okoukané karty jsou nahrazeny mnohem přitažlivějšími a humornějšími variantami, jaké ještě určitě neznáte.

Firma tradičně nezapomíná na starší palmy, a to je jedině dobře. Hru spustíte na Palm OS 3.0> s barevným i černobílým displejem. Crocker je za poplatek $12.95.





Madden NFL 2005

Profesionální výrobce sportovních her EA Sports , pod kterou si představíme tituly jako FIFA, NHL, Madden NFL, NBA či F1, zamířila i do oblasti PDA her a vydala Madden NFL 2005, což je sportovní simulátor amerického fotbalu.

NFL 2005 obsahuje kompletní databázi hráčů, dresů a týmů ze sezóny 2004-2005, výběr z několika stadiónů i počasí, tři herní režimy (liga, přátelák a play-off) a parádní grafiku plnou detailů.

Hra stojí pro obě platformy $29.99, a to není rozhodně málo. Koupí si ji asi jen skutečný fanoušek této sportovní disciplíny.

Demoverze: Palm OS (podpora LowResových OS5), Pocket PC

Fish Food

Zábavnou arkádu Fish Food přináší na displeje Pocket PC firma Shade-Eye Productions .

Vaším úkolem je s masožravou rybičkou požírat ostatní mořské živočichy, ovšem nejdřív je třeba lovit jen menší, než jste vy. Postupem času bude vaše rybička růst a vy si můžete dovolit sníst i větší kousky. K pochopení hry poslouží Tutorial, v nastavení pak lze určit obtížnost nebo vypnout/zapnout zvuky. HighScores tabulky jsou jako v každé arkádě samozřejmostí.

Hru spustíte na Pocket PC 2002/2003 s volnou pamětí 1 MB RAM. Stojí $9.99 a demoverze vás omezuje získatelným počtem bodů.

MegaBattle

Megasoft2000 přináší novou hru známou ze školních lavic, jejíž princip určitě všichni znáte. Dva hráči hledají na souřadnicích soupeřem rozestavěné lodě a vyhrává ten, kdo první všechny lodě potopí.

Hra je spustitelná na Palm OS 5> s HiRes a HiRes+ rozlišením. Stojí $12.95.



Explode Arena v1.2

Špičková a naprosto návyková hra doposud známá pouze z telefonů Nokia 3650/7650 se dočkala vydání i pro telefony s operačním systémem MS SmartPhone.

Budete-li chvíli hrát Explode Arena, zjistíte, že princip hry je zcela stejný jako ve starých gameskách DynaBlaster či Atomic Bomberman. Za použití bomb musíte zlikvidovat všechny nepřátele v aréně. K tomu nabízí skvělé režimy typu Capture the Flag (tým se snaží sebrat soupeřovi vlajku a donést do své základny), Domination (klasická týmovka), Deathmatch (vítězí ten, kdo získá nejvíce fragů - bodů za likvidaci nepřítele), Arcade (příběhová část hry) a již zmiňovaný Last Man Standing- o dlouhou zábavu je tak postaráno.

Bohužel tu chybí jedna zásadní věc, a tou je multiplayer (dostupný pouze ve verzi pro Symbian), takže si musíte vystačit pouze s "boty" (počítačem simulovaní protihráči).

Výrobcem je firma Infinite Dreams a hra stojí $9.95.



Aktualitky

Kyle´s Quest: Dungeons, nyní i pro Pocket PC

Od konce ledna je k dostání nová verze RPG Kyle´s Quest: Dungeons ( Crimson Fire ) i pro Pocket PC. Hra nevyžaduje žádné nepříjemné instalace, jen stačí zkopírovat .exe soubor na kartu a můžete hrát. Více o hře jste se mohli dočíst v minulém čísle Her do kapsy .

FireStorm v LowRes !

Jediný emulátor GameBoy Advance pro Palm OS 5 je nyní dostupný i pro lowResové Treo 600 a Zire 31. Stojí $17.99 a výrobcem je opět firma Crimson Fire .

Flux Challenge i pro Smartphone

PDAMill po několika betaverzích vydává zběsilé závody vznášedel ve stylu Wipeout (PSX) i pro telefony se systémem MS Smartphone. Demoverzi včetně možnosti nákupu plné verze za poplatek $9.95 naleznete ZDE .

Nový obrázek z Pocket UFO

Firma PDAground zveřejnila nový obrázek z připravované hry Pocket UFO. Pamětníci si určitě pod tímto screenshotem vybaví základní herní obrazovku zeměkoule, ovšem podíváme-li se na grafiku, určitě je modernější a hezčí než u originální X-Com. Nechme se tedy překvapit, vypadá to velmi zajímavě.

Poslední slovo pesimisty: Podobných projektů, a zrovinka u této firmy, už tu bylo...

V přípravě

Kyle´s Quest III

Ihned po vypuštění titulu Kyle´s Quest: Dungeons oznámila firma Crimson Fire brzké vydání třetího pokračování slavné RPG série Kyle´s Quest III, která má být již plnohodnotným pokračovatelem druhého dílu.

Zatímco zmíněný KQ: Dungeons je spíše nepříběhovou akční záležitostí, s KQIII se vracíme do staré školy, ale v novém kabátě. Grafika připomíná zlaté časy konzolí SNES (srovnatelná s Arvale ) a tentokrát se nebudete zaměřovat pouze na jednu postavu, nýbrž na celou vaší družinu. Jednotlivé questy se budou opět tvořit v přiloženém editoru map a jejich download bude k dispozici na stránkách firmy. Hudba a zvukové efekty jsou samozřejmostí.

Hra poběží na Palm OS 5.0+ s HiRes rozlišením a Pocket PC 2000/2002 a 2003. Vydání hry je stanoveno na 15. březen 2005. Pokud si hru nyní přeobjednáte, dostanete speciální slevu 25%, takže vás vše vyjde na 14.95 USD.

Klasika

Dual

Na závěr tu pro vás máme gamesku, která prověří vaše reflexy, nesmíte ovšem podvádět :-).

Hra se ovládá stylusem a k vítězství stačí ve správný okamžik pouhý klik na obrazovku. V každé úrovni dostanete proti sobě jednoho z pěti kovbojů a v mžiku, kdy protivník začne tasit zbraň, musíte kliknout stylusem na terčík nacházející se v pravém dolním rohu.