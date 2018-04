Najděte si svou BTS

Když budete zjišťovat informace o pokrytí signálem sítě GSM ve vybraném místě, nemusíte se spoléhat jenom na mapu pokrytí od operátora, ale můžete si zjistit informace o vysílačích sítě GSM (základnových stanicích, BTS) v jednom z neoficiálních seznamů BTS. Na českém internetu existují dvě databáze základnových stanic - jednu najdete na adrese www.gsmweb.cz, druhou na bts.zde.cz.

Ve všech databázích jsou informace o konkrétních buňkách sítí GSM. Buňka nebo sektor je prostor, do kterého vysílá základnová stanice. Nejčastěji se v České republice setkáte s třísektorovými BTS - tzn. na jednu BTS připadají tři buňky. Obvyklé jsou i dvousektorové BTS; mimořádně můžete narazit na čtyřsektorovou základnovou stanici. To, že v seznamech nenajdete v konkrétním místě žádnou BTS, vůbec neznamená, že tam není signál operátora GSM. Oba dva servery provozující databáze vysílačů znají přibližně dvě třetiny všech BTS v České republice.

Počet buněk v seznamech

Síť GSMweb.cz BTS.ZDE.CZ Eurotel 5145 5124 Oskar 3404 3873 Paegas 6267 -

Jak vidíte z našich seznamů, množství záznamů se u obou serverů téměř neliší. Na GSMweb.cz je ale umístění jednotlivých BTS mnohem lépe popsáno. Protože podle vlastních slov BTS.ZDE.CZ vykrádá informace od GSMweb.cz, můžete v jejich seznamech (BTS.ZDE.CZ) najít nepřesnosti vzniklé při přepisu dat. Také hledání v seznamech na GSMweb.cz nabízí mnohem více možností.

GSMweb.cz

GSMweb.cz nabízí seznamy vysílačů všech českých mobilních sítí - včetně analogové sítě Eurotel Tip standardu NMT. Na své si přijdou i slovenští majitelé mobilů. Na GSMweb.cz jsou totiž i seznamy BTS ve slovenských sítích Eurotel a Globtel. Tyto seznamy však obsahují jen zanedbatelné množství záznamů.

V databázích BTS českých sítí (ve slovenských seznamech zatím není možné hledat) můžete na internetu hledat jednotlivé základnové stanice podle několika kritérií. Můžete zadat číslo Cell ID (unikátní identifikační číslo buněk v síti GSM) a to jak v desítkové soustavě, tak v šestnáctkové. Pokud zadáváte údaj v desítkové soustavě, stačí zadat jenom několik počátečních čísel. Vysílače můžete hledat i podle umístění v okresu (zadáváte zkratku okresu), v oblasti (podle čísla LAC (Local Area Code), opět v desítkové i šestnáctkové soustavě) nebo podle fyzického umístění (název místa může na hledané slovo začínat, nebo ho může obsahovat). Při hledání můžete určit, jestli se mají prohledat všechny databáze, nebo jenom jeden operátor.

Při přístupu přes wapovou stránku můžete hledat podle Cell ID (číslo v desítkové nebo šestnáctkové soustavě) nebo podle okresu. Hledat lze jen v databázi jednoho operátora. Hledání s pomocí SMS je přístupné pouze pro zákazníky Eurotelu a RadioMobilu. Tito operátoři totiž umožní čtení internetových stránek prostřednictvím textových zpráv. Funguje to tak, že odešlete textovou zprávu s klíčovým slovem a adresou stránky, kterou chcete vidět, na speciální telefonní číslo. Vrátí se vám textová zpráva, která obsahuje prvních 160 znaků textu na webové stránce. GSMweb.cz pro hledání přes SMS používá speciálně formátové stránky, takže hledaná informace se vejde do 160 znaků. Přesný popis hledání BTS přes textové zprávy najdete přímo na GSMweb.cz.

GSMweb.cz vzniknul sloučením několik samostatných databází BTS s dlouhou tradicí. Na samotném webu najdete vedle prohledávatelných databází základnových stanic (stáhnutelných v několika formátech) i krátké články zabývající se aktuálním děním v mobilních komunikacích.

BTS.ZDE.CZ

Na stránkách BTS.ZDE.CZ můžete prohledávat v seznamech BTS všech tří českých operátorů sítí GSM. Hledat můžete jenom podle jednoho parametru, a to Cell ID. Seznamy jsou k dispozici ke stáhnutí v několika formátech. Vybrat si můžete ale jenom ze seznamů sítí Eurotel a Oskar. Přestože na BTS.ZDE.CZ je k dispozici odkaz pro stažení databáze BTS sítě Paegas, vede tento odkaz na excelovou tabulku umístěnou na stránkách GSMweb.cz.

Na hlavní stránce BTS.ZDE.CZ najdete několik komentářů tvůrců těchto stránek, které se ale zabývají spíše samy sebou a konkurenčním GSMweb.cz, než děním v českých mobilních komunikacích. V minulosti jste si mohli prohlédnout i několik fotografií zajímavých BTS. Ty však někam zmizely (30. 8. 2001) - ani na jedné stránce, kde měla fotografie být, se nám žádný obrázek nezobrazil. Podle komentářů na hlavní stránce je možné usoudit, že došlo k nějaké ztrátě dat na webovém serveru, na němž běží stránky BTS.ZDE.CZ.

Napětí mezi servery

Mezi provozovateli obou serverů existuje poměrně silné napětí. V komentářích na BTS.ZDE.CZ lze najít osobní výpady vůči lidem z GSMweb.cz. Podle provozovatelů GSMweb.cz vykrádají lidé z BTS.ZDE.CZ jejich seznamy. Ti se tím vůbec netají. „Já, Aloner, zde bezostyšně prohlašuji, že kradu BTS nejen z GSMWebu, ale i z dalších www stránek, které uveřejňují seznamy BTS za účelem vedení nejkompletnějšího seznamu ET a OS !!!“ prohlásil 21. 8. Jiří Janda (vystupující pod přezdívkou Aloner) v diskusi na internetovém serveru MobilMania. Podle Jandy jsou totiž data v seznamech jiných serverů majetkem všech, kdo se zabývají zjišťováním informací o BTS, a nikoliv majetkem správců seznamů.

Na námitku Jiřího Jandy, že i GSMweb.cz od nich vykrádá informace, reaguje ve zmiňované diskusi Vladimír Bílý z GSMweb.cz: „Autoři tohoto webu (BTS.ZDE.CZ - pozn. red.) neustále tvrdí, že od nich krademe, protože jim nedochází, že existují lovci, kteří své úlovky posílají do obou seznamů a dále fakt, že to, co si odloví oni sami, je schopen odlovit i někdo jiný (natožpak stejně).“ Provozovatelé BTS.ZDE.CZ dokonce zablokovali pro osoby z GSMweb.cz přístup na internetovou adresu bts.zde.cz. „Vzhledem k tomu, že já i Michal Vinter máme přístup na bts.zde.cz zablokovaný, je poměrně těžké odtud něco krást.“ dodává Bílý.

Jak se loví BTS

K tomu, abyste přispěli do některého ze seznamů BTS (oba seznamy pracují jen díky příspěvkům dobrovolných lovců základnových stanic), potřebujete mobilní telefon vybavený tzv. servisním menu. Tato aplikace (správně se jí říká monitor sítě) dokáže zjišťovat některé informace o aktuální buňce a konfiguraci sítě GSM. Schopnosti každého telefonu jsou samozřejmě jiné; pro lov BTS jsou nejčastěji doporučovány telefony značky Nokia. Když najdete základnovou stanici, která není zapsána v seznamech na internetu (a takových stanic je stále ještě dost), zjistěte o ní co nejvíce informací (CellID, LAC, dostupné kanály, umístění) a pošlete je správci seznamu. Pomůžete tak zjistit co nejvíce informací o našich mobilních sítích a jejich pokrytí signálem.