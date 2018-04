Najděte si svého delfína textovkou!

"Delfíny chceme od června sledovat kolem Kapského města, ale do deseti dnů spustíme testovací provoz," řekl Martin Haupt z firmy my Africa Wildlife Tracking. Ta vyrábí lokalizační přístroje pro sledování zvířat.

Výzkumníci by pak měli mít možnost sledovat pohyb delfínů až do dvou a půl kilometru od pobřeží. Jestliže bude projekt úspěšný, zvažuje se nasazení této technologie i na další mořské živočichy. Další na řadě jsou velryby. "Problém s velrybami je ale v tom, že je dost těžké tyto obry znehybnit," pousmál se Martin Haupt.

Podle Haupt jsou mobilní technologie velkým pomocníkem pro sledování zvířat v africké divočině. Během posledních čtyřech let si takto označili už přes dvě stě zvířat, včetně slonů, zeber a třeba i paviáni. Výhodou této technologie je hlavně to, že mnohem levnější než sledování satelitem. Nehledě na to, že zátěž baterií je mnohem nižsí.

"Slona pak najdeme přes textovou zprávu. Stačí napsat SMS 'Where is elephant number 1?' systém vám hned pošle jeho polohu." řekl Haupt. Systém také snižuje riziko konfliktů při náhodném střetnutí lidí s divokými zvířaty.