Najděte si parkovací místo přes mobil

Prakticky všechny současné mobilní telefony jsou už vybaveny webovým prohlížečem. Americká firma SpotScout přišla se zajímavým nápadem, jak toho využít k ušetření nervů řidičů marně hledajících místo na zaparkování. Jednoduše prostřednictvím webového rozhraní aplikace vyberete parkoviště a zobrazí se vám všechna volná místa. Pak již stačí místo zarezervovat a rezervaci zaplatit prostřednictvím účtu PayPal. Pak už můžete k vybranému parkovacímu místu vyrazit na jisto.





Systém prozatím testuje několik parkovišť v Bostonu, New Yorku a San Franciscu. Další rozšiřování závisí na ochotě provozovatelů parkovišť ke spolupráci, samozřejmě podmínkou je, že musí jít o parkoviště s elektronickým počítadlem volných míst. Do budoucna počítá SpotScout i s integrací RFID technologie, takže by například bylo možné otevřít si závoru na parkoviště pouze přiložením mobilního telefonu a stejným způsobem i zaplatit za parkování (opět za využití PayPal). Představitelé firmy se dokonce zmiňují o tom, že by do budoucna chtěli vytvořit jakýsi „eBay pro parkovací místa“.

Podobný systém by měl jistě velký potenciál i v Česku. V současnosti je možné v Praze prostřednictvím xHTML verze stránek Technické správy komunikací (pda.doprava-praha.cz) nejen získat informace o dopravní situaci, ale také o volných místech na P+R parkovištích. K tomu, aby bylo možné si místo na parkovišti rezervovat už tedy mnoho nechybí.

Nedávno jsme psali o možnosti přes mobil koupit lístky do kina, podobný systém – kdy na mobil přijde MMS s čárkovým kódem by se dal určitě použít i pro čtečky na P+R parkovištích. Pokud by celý systém fungoval, určitě by se rádi přidali i provozovatelé obchodních center. V ideálním případě bychom tak za parkování mohli zaplatit pomocí SMS nebo mobilního bankovnictví. Najde se i v Česku někdo, kdo to zkusí?