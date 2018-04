Nainstalujte si nepostradatelné drobnosti pro Pocket PC

Uživatel poprvé postavený před kapesní počítač s operačním systémem Pocket PC 2002 nejprve zajásá, když uvidí pracovní plochu a tlačítko Start, ale poměrně záhy zjistí, že ovládání nové hračky stojí více úsilí, než by si představoval. Přenesení stolního OS do kapesního zařízení není bezproblémové, ale systémové nedostatky je možné vyřešit utilitami, z nichž mnohé jsou úplně zdarma.

Restart bez trapných pohledů

I když jsou Windows XP stabilnější než všechny předchozí verze dospělých Windows, Pocket PC 2002 má pořád své mezery, které se projeví zejména při zaplnění operační paměti. Pokud budete válčit se standardní kapacitou RAM bez paměťové karty, budete pravděpodobně co den dva restartovat svůj přístroj. Restart probíhá "šťouchnutím" rozšroubovaného stylusu do zdířky na spodu přístroje. Pokud máte takovou operaci provést na veřejnosti, budou se na vás lidé divně dívat. Přitom řešení je jednoduché. Z široké nabídky různých softwarových vypínačů jsme vybrali Shutdown (Windows XP Style) v1.0.0.0, který své služby nabízí v elegantním designu vypínacího dialogu ve Windows XP. Instalace probíhá standardním způsobem a práce s programem asi také nepotřebuje mnoho vysvětlování. Snad jen, že tlačítko Turn Off nahrazuje HW tlačítko na vrchu přístroje, telefon ale nevypne. K dispozici je verze s německými popisky a samozřejmě anglická.

Zkrocení zlého MDA

Přístup k nastavení systému probíhá podobně jako ve stolních Windows, tedy přes řadu menu. Ale i to se dá obejít. S programem PocketToolman v1.0 je možné dostat se ke všem nastavením na dvě ťuknutí stylusu. Program se po instalaci schová do stavové lišty na MDA a po ťuknutí rozbalí nabídku všech myslitelných nastavení. Pocket Toolman umí provést i HW reset, který vrátí kapesní počítač do stavu, ve kterém odešel z továrny. Proti náhodnému zvolení této nabídky je uživatel chráněn ztrojeným dialogovým oknem, které vyžaduje potvrzení daného úmyslu.

Ikony na ploše

I když zařízení Pocket PC simulují své stolní vzory, na některé detaily jejich tvůrci zapomněli, takže programy je nutné spouštět pouze z nabídky Start nebo ze složky Programy, což je opět trochu krkolomné. Mnohem elegantnější je umístit ikony často používaných programů na plochu, pak stačí pověstné jedno ťuknutí stylem. Vše potřebné zajistí program Handy Shortcuts. Program umí zobrazit až čtyři řádky ikonek a jako bonus zobrazuje aktuální datum, které by na úvodní obrazovce kapesního zařízení chybět nemělo.

Totální kontrola

Práce se soubory v Pocket Exploreru je stejně málo příjemná jako v případě Windows Exploreru ve starších verzích stolních Windows. Total Commander 1.1 pro Pocket PC je pak vhodným řešením pro práci se soubory, stejně jako jeho dospělá verze nahradila standardní filemanager na mnoha počítačích s Windows. Kapesní verze je omezena velikostí displeje, se kterou se program vyrovnává po svém. Pracovat můžete v jednom okně, ve dvou „pidioknech“ na jedné obrazovce a také v režimu dvou virtuálních oken. Funkce programu pokrývají všechny možné operace se soubory včetně integrovaného zipovacího programu pro archivaci nepoužívaných dat a tím úsporu místa v paměti. Nechybí ani jednoduchý textový editor pro editaci vybraných souborů rovnou z rozhraní Total Commanderu.