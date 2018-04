Nahráli jsme pro vás melodii zvonečku. Stáhněte si ji do mobilu zcela zdarma

Jakmile se tak po večeři odeberou děti do vedlejšího pokoje, aby toužebně vyčkávaly zvonečku zvěstujícího Ježíškův příchod, můžete být bez starostí s nimi. Stačí totiž u stromečku šikovně ukrýt telefon s naší melodií a pak už jen nenápadně vytočit jeho číslo.

Aniž by tak kdokoliv odešel z místnosti, děti budou mít jistotu, že vytoužený nositel dárků právě dorazil.

Melodie stáhnete kliknutím na odkazy níže:

Melodie jsou v univerzálním formátu MP3, pokud však potřebujete formát jiný, stačí využít online převodník na adrese Media-convert.com. Zde tlačítkem Procházet zadáte cestu ke stažené melodii ve vašem počítači, vyberete požadovaný formát (Output format) a stisknete tlačítko OK. Po upřesnění konverzních parametrů služba vygeneruje melodii ve formátu, který potřebujete. - čtěte Výborná služba a navíc zadarmo - vyzkoušejte

Pokud nemůžete svůj telefon připojit k počítači, nabídnou vám stránky i wapovou adresu pro přímé stažení souboru do vašeho telefonu přes mobilní síť. Bez požadavku na konverzi melodie vám se stejným problémem pomohou stránky Wappal.com, kde stačí staženou melodii nahrát a poté do telefonu zadat vygenerovanou adresu a kód souboru. Pamatujte ale na to, že datové přenosy nejsou zadarmo. Za stažení jedné melodie byste ale neměli dát více než pár korun, maximálně desetikorun.

Zcela zdarma lze dostat melodii do telefonu přímo z počítače, například pomocí datového kabelu, bezdrátové technologie Bluetooth či infračerveného portu.

Redakce Mobil.cz vám tímto přeje krásné Vánoce.