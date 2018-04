Nahrajte si Vánoce do mobilu, nemusíte zaplatit ani korunu

Pokud by se vám námi vybraný mobilní obsah nezamlouval, stačí, když se na dnes popisované servery podíváte sami. Mezi tisíci položek si určitě vyberete tu, která vám bude vyhovovat nejvíce. Sice to nebude ryze český motiv, ale kdo ví - obliba těchto portálů tak rapidně vzrůstá, že díky stále se rozšiřující české komunitě příští rok možná narazíme například i na koledu "Narodil se Kristus Pán". Tak neváhejte a přidejte se!

Jakmile si vyberete konkrétní motiv, stačí na něj kliknout a stáhnout si ho do počítače. Z něj si vybraný obrázek, video, hru nebo melodii můžete do svého mobilního telefonu přehrát například pomocí datového kabelu, infračerveného portu či bezdrátové technologie Bluetooth. Stejným způsobem si svůj telefon můžete ozdobit i na druhém z portálů, které si dnes představujeme.

Protože portál funguje na bázi jakéhosi výměnného systému, očekává se, že i vy občas do databáze přispějete vlastním motivem. Podmínkou to však není. Pak ale musíte počítat s tím, že denně je limit stažitelných motivů omezen na třicet kusů. Přestože je server Zedge.net v angličtině, předpokládáme, že se běžný uživatel na tomto webu nemůže ztratit. Vše je uspořádáno vcelku přehledně a pohyb po stránkách je velmi intuitivní.

Na portálu Zedge.net se nachází obrovské množství obrázků, pohlednic, témat, melodií, her i videí pro mobilní telefony, a to vše zcela legálně. Veškerý obsah zde totiž pochází právě od uživatelů stránky. Můžete mezi sebou vzájemně komunikovat, hodnotit jednotlivé motivy a podobně. Protože při registraci zadáváte model svého telefonu, bude se vám zobrazovat pouze obsah určený pro váš konkrétní typ. Vše je přehledně seřazeno do kategorií, přičemž vánoční motivy naleznete pod odkazem "Holiday/Occasions".

Redakce Mobil.cz doporučuje

Tapety

Zasněžený vánoční stromek

Sněhulák

Zasněžený dům

Sexy Santa

Ozdobený vánoční stromek

Pohádkový sněhulák

Vánoční zvonky

Vánoční ozdoby

Vánoční cukroví

Vánoční svíčky

Melodie

Last Christmas

White Christmas

Vánoční SMS tón

Rolničky

Rolničky - techno remix

We Wish You A Merry Christmas

I Want You For Xmas

Love Is All Around

Tichá noc

Grafická schémata

Sněhulák - (Symbian S40 3rd)

Modré Vánoce - (Symbian S40 3rd)

Zasněžená chalupa - (Symbian S60 3rd)

Zasněžená krajina - (Symbian S60 3rd)

Vánoční ozdoby - (Sony Ericsson K800i)

Zasněžený strom - (Sony Ericsson K850i)

Sněhuláci - (Sony Ericsson Z520i)

Vánoční stromeček - (Nokia 6600)

Videa (formát 3gp)

Videoklip All I Want For Christmas Is You

Loňská vánoční reklama Vodafone s Petrem Čtvrtníčkem

Last Christmas v podání "otravného" Crazy Froga

Rozsvěcení obřího vánočního stromu v USA (špatná kvalita - natočeno mobilem)

Obrázky z českých luhů a hájů

Sexy přání k Vánocům

Veselé Vánoce

Vánoční pohlednice

Novoroční pohlednice