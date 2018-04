Nahrajte si do navigace svoji vlastní mapu a vyrazte do ZOO nebo na lyže

Garmin před několika týdny obohatil své turistické navigace o funkci, na kterou mnoho uživatelů čekalo. Modely Colorado, Oregon a Dakota se totiž naučily spolupracovat s libovolnými rastrovými mapami, které si sami jednoduše vytvoříte.

Rastrové mapy nejsou tedy digitální, ale jde vlastně o naskenovaný papírový obrázek nebo o grafiku vytvořenou na počítači, kterou si můžete stáhnout kdykoliv z internetu. Chystáte se například s dětmi do zoologické zahrady? Stačí si stáhnout její plánek, nahrát ho do navigace a při návštěvě budete vždy přesně vědět, kde se zrovna nacházíte.

Pro převod mapy do navigace se používá volně dostupný program Google Earth a celý proces je velmi jednoduchý. Stačí jen vybraný snímek umístit nad satelitní mapu Googlu a poté jej nahrát na displej vaší navigace. Výhodou takové mapy je samozřejmě snadná dostupnost, zanedbatelná cena a především fakt, že na displeji navigace vidíte to samé, co byste museli mít v papírové podobě.

Do navigací Garmin je možné dohrát současně až 100 rastrových map. Každá z rastrových map může mít maximální velikost 1 MB. Rastrové mapy je možné nastavit jako průhledné nebo neprůhledné. Pokud je nastavena průhlednost, bude pod rastrovou mapou na displeji současně s rastrem vidět původní mapa, nahraná na displeji GPS navigace.

Více informací o této velmi zajímavé službě najdete na webové stránce Garminu.