Náhradní baterie pro HPC/PPC

Jestliže vám někde na cestách začne váš HPC nebo PPC signalizovat nízký nebo dokonce velmi nízký stav baterií, je nejvyšší čas se zamyslet, čím vašeho "miláčka" nakrmíte. Podobně budete muset uvažovat, když se chýlí ke konci životnost původního akumulátorového bloku zakoupeného s přístrojem. Mnoho uživatelů HPC nebo PPC již také přišlo o svá těžce nasbíraná data. Jedním z možných důvodů ztráty dat z počítače této kategorie je vybití jeho napájecích článků. Abychom mohli podobné nepříjemnosti předejít a abychom zvolili optimální náhradní baterie pro svůj přístroj, je zde uvedeno několik informací a rad pro zacházení s napájecími články v přenosných zařízeních. V následujícím textu jsou uvažovány pouze běžně dostupné typy primárních (bez možnosti nabíjení) a sekundárních (tj. nabíjecích) napájecích článků. Některé speciální druhy baterií a akumulátorů jsou záměrně opomenuty pro svou nedostupnost na trhu, pro svou vysokou cenu nebo pro předurčení pro konkrétní speciální přístroj. Protože různé akumulátorové bloky jsou určeny pouze pro konkrétní typ HPC, jsou všechny parametry vztaženy na běžné "tužkové" články v provedení AA nebo podle IEC označené R6, LR6 atd. Velká řada přístrojů (např. Cassiopeia A-11 a A-20, HP360LX, MobilePro 450, Compaq C800, Nino 300, Velo 1 a 500 atd.) umožňuje použít články AA přímo, uživatelé přístrojů se speciálnějším provedením napájecího článku mohou využít alespoň obecné informace zde uvedené. Jaké napájecí články jsou běžně dostupné na trhu? Článek Kapacita mAh Napětí článku

V Samovybíjení Počet nabíjecích cyklů Cena/ks

Kč zinkouhlíkový 500 - 1000 1,5 ne ne 5 - 8 alkalický 2000 - 2700 1,5 ne ne 15 - 25 NiCd 500 - 1000 1,2 20 %/měsíc 500 - 1500 50 - 90 NiMH 1000 - 1500 1,2 20 %/měsíc 500 110 -150 nabíjecí alkalický 1000 - 1800 1,5 ne 25 - 500 50 Pozn.:

1) V tabulce nejsou záměrně uvedeny např. LiIon články apod., protože zatím je nenabízejí obchody v běžném prodeji.

2) Údaje je nutno brát pouze jako orientační, protože se liší podle různých výrobců i různých zdrojů v literatuře.

3) Uvádění kapacity u některých výrobců je částečně nadhodnocené a je lepší počítat s kapacitou o 10 až 20% nižší. U nabíjecích alkalických článků klesá kapacita s rostoucím počtem nabití. Jaký proud HPC (PPC) z baterií odebírá? Každý přístroj se v průběhu dne nachází v různých stavech. 1) Nejdéle se pravděpodobně nachází ve vypnutém stavu (v režimu "Suspend"). Pozor! Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o opravdové vypnutí přístroje. I když s vámi počítač nekomunikuje, stále v něm probíhá řada činností. V přístroji se musí alespoň udržovat aktuální stav hodin reálného času a zajistit uchování uložených dat. Především druhý úkol vyžaduje nezanedbatelnou spotřebu proudu. Je to způsobeno tím, že výrobci jsou nuceni z technických a především ekonomických důvodů používat v některých přístrojích dynamické paměti RAM. Tyto paměti vyžadují pro uchování svého obsahu obnovu v tzv. refresh cyklech. Výsledkem je, že i zdánlivě vypnutý přístroj odebírá z baterií proud kolem 1 mA. Např. Velo 500 odebírá v režimu Suspend 1,33 mA z NiMH a 1,05 mA z baterií 1,5V (měřeno na 1ks). Může se zdát, že proud je zanedbatelný, ale není tomu tak. Vezměme např. NiMH akumulátory s kapacitou 1000 mAh. Při odběru 1,33 mA, podle výše uvedeného příkladu, by akumulátor vystačil na cca 750 hod tj. 31 den. A dále je nutno ještě do úvahy zahrnout vliv samovybíjení NiMH akumulátorů, které sníží uvedenou dobu na cca 25 dní! Vestavěná záložní baterie má tak malou kapacitu, že dokáže udržet informaci v paměti po dobu max. 1 dne. Záložní baterie slouží pouze pro překlenutí doby při výměně hlavních baterií a nelze na ni spoléhat po delší dobu než několik hodin. Z tohoto jednoduchého výpočtu vyplývá nutnost dávat pozor na stav napájecích článků v přístroji a neodkládat počítač na delší dobu, zvláště jsou-li články již slabší. Podobným způsobem můžete spolehlivě přijít o svá data. Pokud výrobce použil v přístroji statické paměti, nemusíte se ztráty dat příliš obávat. Poznáte to podle doby životnosti záložní baterie (obvykle typ CR2032) uvedené v technických parametrech přístroje. 2) V normálním pracovním režimu, kdy je přístroj zapnut a pracujete s ním, odebírá cca 100 mA (u přístrojů s barevným podsvíceným displejem je standardní proud větší). Odběr je silně závislý na tom, co je v daném okamžiku v provozu. Např. při zapnutém podsvícení displeje nebo při činnosti zapojené modemové karty vzroste tento odběr několikanásobně. Pro odhad, jak dlouho je přístroj schopen pracovat s konkrétním typem článku, je důležitá nejenom kapacita, ale i nominální napětí článku. Ve výše uvedeném příkladu (Suspend stav Velo 500) je zřejmé, že z článků s nižším nominálním napětím je odebírán větší proud než z článků, které mají vyšší nominální napětí. To je dáno funkcí vnitřního měniče napětí, který vytváří stabilizované napájení pro vnitřní obvody počítače. Budete-li zvažovat kapacity jednotlivých typů článků, je lepší řídit se součinem jmenovitého napětí a kapacity článku než samotnou kapacitou. Různé typy článků (jeden s nominálním napětím 1,2 a druhý 1,5V) a s udanou shodnou kapacitou (např. 1000 mAh) se liší množstvím dodané energie o 20%. Čím lze tedy HPC nebo PPC napájet? a) Obecně lze říci, že v přístroji je možné použít pro napájení všechny články, které mají odpovídající jmenovité napětí článku a nejsou poškozeny např. tak, že mají zvětšený vnitřní odpor. b) Typy článků, které výrobce z nějakého důvodu nedoporučuje nebo přímo zakazuje používat, nepoužívejte. c) Při hodnocení vhodnosti článku pro použití ve vašem přístroji bude rozhodující asi ekonomické kritérium. Napájení přístroje primárními články je velmi drahé a vhodnější je použít některý z nabíjecích typů. Pojedeme-li však na delší čas do oblastí, kde není možné akumulátory dobíjet, jsou alkalické baterie vhodné řešení. Zinkouhlíkové články je možné považovat pouze za nouzové řešení na kratší dobu, protože alkalické baterie jsou zpravidla ekonomicky výhodnější a u starších zinkouhlíkových článků navíc hrozí "vytečení" obsahu baterie a tím i poškození přístroje. d) Při používání dvou a více článků se vždy snažte vkládat do přístroje články stejného typu a se shodnou kapacitou (tj. stejně nabité). Jak nabíjet sekundární články? Sekundární články je možné nabíjet dvěma způsoby. Buď články dobijeme přímo v přístroji, nebo použijeme externí nabíječku a články dobíjíme mimo přístroj. a) Nabíjení v přístroji je často podmíněno používáním originálních akumulátorových bloků. Výrobci omezují možnost nabíjení akumulátoru jeho speciální konstrukcí (zvláštní tvar, netradičně vyvedený přívod apod.). Tento postup je celkem pochopitelný, neboť nabíjecí obvody mají parametry optimalizovány na konkrétní typ článku s určitou kapacitou. Různé amatérské úpravy nemusí dosáhnout požadovaného výsledku. Pro nabíjení akumulátoru je obvykle zvolen tzv. režim rychlého nabíjení, kdy do akumulátoru teče proud 0,5 až 1A. Takový proud již může poškodit nevhodně zvolený typ náhradního článku (i samotný přístroj) nebo to nemusí vydržet amatérsky zhotovené kontakty na novém akumulátorovém bloku. Pro nabíjení akumulátorů v přístroji je tedy nejvhodnější používat originální blok nebo typ článku dodávané výrobcem. b) Použití samostatné nabíječky má některé výhody proti předcházející variantě. Záleží samozřejmě na typu použité nabíječky. Obecně lze poznamenat, že jednoduché typy nabíjejí články obvykle standardním způsobem - tj. déle než 12 hod. Složitější typy mají již režim rychlonabíjení. Tady je vhodné si ověřit, zda nabíječka akumulátor před nabíjením vybije na stanovené napětí a teprve poté zahájí nabíjení. Zabrání se tím vzniku tzv. "paměťového efektu" u NiCd akumulátoru. Je nutno poznamenat, že dobíjecí alkalické akumulátory vyžadují speciální nabíječku, kterou nelze nabíjet jiné typy akumulátorů. Externí nabíjení článků zamezí možnosti poškození přístroje v době nabíjení. Také můžete používat dvě sady akumulátorů, kdy jedna je ve vašem přístroji a druhá sada se nabíjí. -SP-