Nahradí mobil platební kartu?

Mobilní telefony by v budoucnu měly sloužit k placení a nákupům mnohem více než dnes. Plné nahrazení platebních karet mobily ale zřejmě nehrozí ani v dlouhodobém horizontu. Mobily by se měly prosadit tam, kde je použití karet nepohodlné nebo kde je nyní neakceptují vůbec. Samozřejmě že mobily ukousnou i kus trhu karetním společnostem, i když je to možná nebude příliš trápit. VISA a Europay (vydavatel karet Eurocard/Mastercard) jsou totiž lídry ve vývoji platebních systémů využívajících mobilní telefony, a tak budou mít byznys zajištěný v každém případě.

Tito obři v oboru platebních karet se nemusí bát ani malých společností, které nyní jako jediné realizují platby z mobilu. Až se totiž jejich nápady prosadí, giganti je koupí, nebo vyvinou vlastní podobné řešení. Může se nám to zdát nefér, ale mobilní platby vyžadují masivní investice a prostředky na ně mají jenom velcí.

Mobily nosíme všude

Výhodou mobilních telefonů oproti platebním kartám je skutečnost, že je nosíme už téměř všude. Pokud chcete zaplatit v restauraci, tak si s sebou asi berete obojí, ale v případě návštěvy kina, koncertu nebo i myčky aut to tak již být nemusí. A navíc s mobilem zaplatíte, aniž byste ho dali z ruky, což s klasickou platební kartou není možné. Mobil může posloužit i jako potvrzení o zaplacení nebo přímo vstupenka – to karta opět nedokáže.

Zřejmá výhoda mobilů je právě u vstupenek. Za tu můžete zaplatit dopředu (jde to i kartou). Jako potvrzení dostanete na mobil textovou zprávu s číselným kódem. Ten je vždy unikátní a jednoduché čtecí zařízení při vstupu na koncert nebo do kina snadno ověří, že jste již zaplatili a máte platný kód. Kód můžete také nadiktovat obsluze v kině, nebo jí rovnou ukázat potvrzující textovou zprávu. Podobně funguje placení za vstupenky do kina u Eurotelu. Možnost falšování kódu je prakticky vyloučena, podobně jako u dobíjecích kupónů.

Jinou možností platby z mobilu je například služba T-Mobilu. Přijdete k nápojovému automatu a zavoláte na speciální telefonní číslo. Zadáte kód automatu a během pár sekund je z vašeho účtu odepsána platba za nápoj, zatímco automat dostane signál, že vám jej může vydat. Dovedete si představit, že takto platíte kartou? A že ji vůbec při tom vložíte do nějaké čtecího zařízení, které nepatří bance? S mobilem vám tyto starosti odpadají.

Jak se platí v Singapuru

Vylepšenou kombinací předchozích modelů je služba TeleMoney singapurské společnosti Systems@Work. Abyste ji mohli využít, potřebujete se jenom zaregistrovat na internetových stránkách a sdělit provozovateli své osobní údaje a údaje o platební kartě (provozovatel slibuje i další metody plateb). Poté obdržíte své TeleMoney číslo a autorizační kód (PIN).

Když nakupujete v obchodě (kamenném i internetovém) nebo platíte za službu (nyní parkování a taxík), sdělíte jenom své TeleMoney číslo prodavači či taxikáři, nebo jej zadáte do automatu nebo formuláře na internetové stránce. Platební terminál v obchodě, taxíku, automatu nebo internetové stránce kontaktuje autorizační centrum, kterému sdělí pouze vaše TeleMoney číslo. Autorizační centrum vám zavolá na telefonní číslo, které jste zadali při registraci, přeříká vám informace o placené částce a vyzve vás k zadání TeleMoney PINu. Po jeho správném zadání potvrdí autorizační systém platebnímu terminálu, že transakce může proběhnout.

Vám následně přijde potvrzující textová zpráva a platba je stržena z karty nebo zinkasována z účtu. TeleMoney poté fyzicky zaplatí i obchodníkovi. Výhody jsou zřejmé – tam, kde je TeleMoney podporováno, nemusíte nikomu dávat žádné osobní údaje ani údaje o platební kartě, které lze zneužít. Přitom vlastně platíte kartou, jenom přes prostředníka, kterému ale musíte důvěřovat. Při placení ale nic nedáváte fyzicky z ruky a vše autorizujete svým PINem. Pro všechny zainteresované strany je výhodné i to, že nejsou závislé na konkrétní bance nebo mobilním operátorovi – a přitom ani tyto strany nepřijdou zkrátka.

Jsou platby z mobilů bezpečnější?

Všechny mobilní platební systémy jsou založené na on-line transakcích. Pro obchodníky to znamená jistotu, že své peníze dostanou. Každou platbu současně ze svého mobilu autorizujete, takže riziko zneužití oproti platebním kartám je mnohem menší. Když platíte kartou, probíhá ověření identity přímo v obchodě, a to umožňuje podvody. V případě, že se nezadává PIN (u embosovaných karet), záleží pouze na obchodníkovi, jestli platbu schválí nebo ne – když má v rukou vaši kartu (a ta není zablokovaná), může transakci autorizovat. U mobilu mu to nestačí – musel by znát navíc i váš PIN a ten nikdy z ruky nedáváte. Podobná ochrana u magnetických karet není možná, PIN by totiž procházel zařízením obchodníka (čtečkou) a ten by ho tak v budoucnu mohl zneužít.

Mobily mají oproti platebním kartám jednu podstatnou výhodu. Tedy alespoň v České republice. U nás totiž na rozdíl od vyspělého světa majitelé karet ručí za transakce provedené po určitou dobu od nahlášení krádeže nebo ztráty karty. V zahraničí je běžné, že banka ručí za transakce od okamžiku nahlášení ztráty. Když vám ale někdo ukradne mobil, který používáte jako platební kartu, je mu to k ničemu. Bez PINu nebo hesla, které znáte jenom vy, nedokáže s mobilem zaplatit. Platební systém nebo operátor samozřejmě dokáže platby z vašeho čísla zablokovat prakticky okamžitě. A pokud máte mobil pojištěný proti ukradení, nemusí vás trápit ani to, že si musíte koupit nový.

Dáte přednost kartě nebo mobilu?

Přestože se zdají být mobilní platby všestranně výhodnější než ty klasické kartové, svou plastikovou kartičku zahazovat nemusíte. Oba způsoby plateb budou existovat vedle sebe a mobilní konkurence povede spíše k přechodu na pokročilejší čipové platební karty než k jejich útlumu. A čipové karty přinesou uživatelům další služby a možnosti, které využijí i v kombinaci s mobilem. Svou roli bude hrát také konzervativnost uživatelů – karty jim dávají banky a těm se věří, i když se v nich ztrácejí miliardy. Takovou důvěru mobilní operátoři nebo třetí strany nemají a zřejmě ani nikdy mít nebudou.

O budoucnost platebních karet strach mít nemusíte. Zato o mobilních platbách byste měli začít přemýšlet. Současná nabídka našich operátorů je jistě zajímavá a užitečná, ale o široké využitelnosti a občas i o pohodlnosti zatím nemůže být řeč. Ale to se velmi rychle změní.

O budoucnosti mobilních plateb v České republice si můžete přečíst v článku, který vyjde v následujících dnech.