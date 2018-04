Nahlédněte s námi do budoucnosti. Na co se můžeme těšit v roce 2007

Přestože všeobecně zájem o výstavy a veletrhy po světě upadá, 3GSM World Congress si udržuje stále důležité postavení a těší se neutuchajícímu zájmu vystavovatelů i návštěvníků. Proč? Protože právě on určuje důležité trendy pro následující rok. Právě zde se totiž odkrývají strategie a plány. Letošek nebyl výjimkou. Takže co nás čeká?





Mobilní internet

Zapomeňme na WAP, konečně je tu mobilní internet – tedy ne u nás, aspoň v plánech operátorů. Podle údajů, které zveřejnili operátoři i výrobci na svých tiskových konferencích, rychle roste počet uživatelů, kteří se k internetu přes mobil připojují aspoň jednou denně. Je to logické – displeje se zvětšují a ve stále větším počtu telefonů jsou k dispozici plnohodnotné internetové prohlížeče.

V Barceloně bylo k vidění řada telefonů a zařízení, která práci s mobilním internetem dále rozšiřují. Nový Nokia E90 Communicator nabízí horizontální rozlišení 800 bodů, a právě tomuto rozlišení je uzpůsobena velká část současných internetových stránek. Ty by tak na Nokii měly vypadat stejně jako na počítači.

Dalším krokem je třeba Pocket Surfer 2, který je určen výhradně pro práci s internetem a nedisponuje ani hlasovým modulem.

Na stánku T-Mobile bylo k vidění i Ameo. I o něm jsme vás už informovali . Ameo je skutečně zajímavý koncept někde na půl cesty mezi subnotebookem a smartphonem. Ovládá se pomocí velkého dotykového displeje s úhlopříčkou 12,4 cm, bohužel s rozlišením pouze 640 x 480 bodů, což je stejně jako v případě Pocket Sufreru dnes přece jen trochu málo.

Displej zobrazí 262 144 barev. Na druhou stranu nutno dodat, že stránky, které jsme zkoušeli vypadají na Ameu docela dobře. Ameo má rozměry 133,5 x 98 x 16 milimetrů a váží 359 gramů. Přístroj nabídne 256 MB paměti ROM, 128 MB RAM a 8 GB pevný disk.

Kromě větších a lepších displejů ale napomáhá rozvoji mobilního internetu ještě jedna důležitá věc – zrychlování datových přenosů. Všechny tři výše zmíněné přístroje nabízejí podporu HSDPA, to bylo v Barceloně k dispozici téměř kdykoli a připojit se rychlostí nad 1 Mb/s nebyl problém. V tomhle mají čeští uživatelé bohužel smůlu.

Naši operátoři se zatím ke skutečnému mobilnímu internetu staví poněkud vlažně. HSDPA implementovalo do své sítě pouze O2 a ještě jen na poměrně omezeném počtu míst. Navíc s omezením na 1,8 Mb/s, což v reále znamená, že se při připojení pohybuje maximálně na hranici 1 Mb/s. Naopak většina v Barceloně představených mobilů s podporou HSDPA nabídne dvojnásobnou rychlost, tedy 3,6 Mb/s.

Zbylí čeští operátoři pojali mobilní internet po svém – T-Mobile zvolil variantu 3G, která je spíše náhradou pevného připojení než optravdovým mobilním internetem. A mobily tento standard nikdy podporovat nebudou. Vodafone svůj 3G projekt úplně zastavil. Jediné co by nás mohlo zachránit, je pravděpodobná spolupráce všech tří operátorů na budování 3G sítě, o níž už se nějakou dobu mluví.

Máme tedy rychlá data a stále lepší displeje, přesto ke skutečnému pohodlí ještě něco chybí. V Barceloně bylo k vidění hned několik Javových aplikací, které mají práci s internetem ještě dále zpříjemnit.

Výhodou Javy je, že výstup může být přizpůsoben rozlišení konkrétního telefonu. Stále častěji se navíc setkáváme s implementací lokalizačních služeb – díky údajům z mobilní sítě dokáže telefon totiž relativně přesně určit, kde se nacházíme.

Pro řadu služeb je toto určení polohy naprosto dostatečné. Lokalizaci používá Yahoo ve svém oneSearch. Jde o Java klienta sloužícího k vyhledávání na internetu. Pokud jste zkusili v mobilu použít některý z vyhledávačů, určitě to znáte – vyhledávač vrátil desítky adres a vyznat se v nich nebylo zrovna snadné.

oneSearch nabízí strukturované výsledky – zadáme-li například název filmu, dostaneme odkaz na recenze, následně možnost stáhnout si obrázky, a také odkazy na kina hrající film v našem okolí. Stejně tak, když zadáme jméno města, dostaneme podobně srovnané informace. Příjemnou drobností je pak možnost podívat se do nejvyhledávanějších témat a vybrat si z historie.

Stranou nechce zůstat ani Vodafone, ten ohlásil partnerství se službami MySpace.com, YouTube, eBay a Google Maps. Právě Google Maps budou také využívat lokalizační služby – ukáží vám vaši polohu na mapě a bude možné nechat si vyhledat restaurace, kina, divadla či další zajímavé body v našem okolí. I v tomto případě půjde o Java klienty pro každou ze služeb, kteří zajistí pohodlné ovládání prostřednictvím (někdy) malého displeje mobilu. Navíc na tiskové konferenci Vodafone přislíbil, že bude pracovat i na klientech pro operační systémy Symbian a Windows Mobile.

Konec papírových map

Zdá se, že navigace už z mobilů nikdo nedostane. Možná trochu překvapivě se ukazuje, že uživatelé raději volí navigaci v mobilu, než by si pořizovali jednoúčelové zařízení. Přitom to jim prozatím nabízí mnohem větší komfort. Zdá se, že výrobci mobilů tentokráte zareagovali velmi rychle a navigace v mobilech budou daleko příjemnější.

Hned dva modely s integrovaným GPS předvedla Nokia – již zmíněná Nokie E90 Communicator, a také Nokia 6110 Navigator. Navíc na tiskové konferenci bylo ohlášeno, že modelů s GPS bude rychle přibývat. Nokia v této snaze rozhodně není jediná – hlavní výrobci navigačních software (Garmin, Wayfinder) představili nové verze svých mobilních navigací.

O tom, že před navigací v mobilu není úniku svědčí nové BlackBerry 8800. BlackBerry se dosud poměrně hodně bránilo rozšiřovat možnosti svých zařízení mimo jejich striktně pracovní zaměření. Nyní už i BlackBerry nabízí navigaci a měli bychom se jí dočkat i v Česku – v nabídce ho určitě bude mít T-Mobile, s vysokou pravděpodobností i O2. Vodafone má také svoji verzi, bohužel v Česku zatím BlackBerry nenabízí.

Navigacím v mobilech se věnuje i nepříliš úspěšný výrobce mobilů Benefon, jehož sláva skončila s NMT sítěmi. V Barceloně předvedl modely Twig Discovery a Discovery Pro. Oba modely využívají k určení polohy kromě GPS i lokalizační služby, a tedy údajů z GSM sítě (aGPS). Oba modely mají integrovaný GPS přijímač, nabízejí 2D i 3D navigaci a možnost poslat nalezenou trasu jako SMS nebo mapu jako MMS. Discovery podporují sítě 850/900/1 800/1 900 MHz a jsou postaveny na procesoru AMR9 s taktem 312 MHz. Verze pro navíc nabídne i podporu telematických služeb Twig.

Televize v každém mobilu

S mobilem se už nikdy nebudeme nudit. Multimediální schopnosti současných zařízení mobily přímo předurčují k tomu, aby se staly mobilními přehrávači – nejen hudby, ale i videa. Ze souboje technologií na přenos televize se zdá vyjít vítězně DVB-H.

Nokia na tiskové konferenci ohlásila, že očekává, že v roce 2008 klesne cena čipu DVB-H pod 7 USD a podpora DVB-H tak bude dostupná ve všech modelech od nižší střední třídy výše. V Barceloně pak Nokia předvedla podařeného nástupce N73 v podobě modelu Nokia N77 s velkým displejem (16 milionů barev) a podporou DVB-H.

Ale nejen televize. Stále více filmů se objevuje přímo na paměťových kartách pro mobily – například kompletní knihovna Sony Pictures Film už je k dispozici na paměťových kartách miniSD. Jednoduše ji tak strčíme do mobilu a můžeme koukat na film – třeba pro sledování v letadle je mobil daleko vhodnější než notebook, místa totiž nikdy není nazbyt a displej už zase nejsou tak miniaturní.

Nový trend naznačil i Robert Redford a jeho Sundance Film Festival představil svůj Global Short Film Project. Pětice režisérů, kteří získali ocenění v některém z minulých ročníků filmového festivalu, natočilo 5 filmů určených pro mobily. Filmy si můžete pustit zde. Nejde přitom o filmy natočené mobilem, filmy natáčeli profesionální režiséři za použití profesionálních zařízení – některé scény byly natáčeny až na čtyři kamery. To by se mělo odrazit na technické kvalitě filmů. Prozatím byly omezeny na 3 MB a 3 minuty délky, ale tenhle projekt ještě zdaleka nekončí.

Rozvoji mobilních multimédií určitě napomůže i rostoucí kapacita paměťových karet – v Barceloně hned několik výrobců představilo microSD kartu s kapacitou 4 GB. SunDisk navíc přišel se zajímavým nápadem – 2 a 4 GB microSD karta bude prodávána v balení s redukcí na miniSD a klasickou SD kartu. Díky tomu bude možné v jakémkoli přístroji s podporou SD karet používat jen tuhle jedinou microSD kartu – stačí použít příslušnou redukci nebo kombinaci redukcí.

Pozornost upřena na třetí svět

Podle všech analytiků je třetí svět, zejména Afrika a Indie, nejperspektivnějším trhem. Proto se sem zaměřuje pozornost všech. O tom, jakou má indický trh sílu svědčí i popularita mobilního obsahu s tématy Bollywodských filmů. Indická kinematografie produkuje více než 1 000 filmů ročně (zhruba dvojnásobek Hollywoodu). Filmy jsou pro Evropana naprosto nestravitelné a jen opravdu otrlé povahy vydrží více než pár minut.

Jenže Indie má více než miliardu obyvatel a tak jsou místní hvězdy nesmírně populární. V Barceloně bylo k vidění hned několik DVB-H i IPTV kanálů specializovaných pouze na Bollywoodské filmy. K tomu samozřejmě obrovské množství témat pro mobily, screeansaverů, log nebo tapet na displeje.

Jediné co mohlo Bollywoodu co do šířky nabídky aspoň trochu konkurovat byly erotické a porno kanály a další mobilní obsah. Pokud si některý z našich operátorů z téhle nabídky vybral aspoň něco, máme se nač těšit...

Probléme Afriky není ani tak špatné pokrytí, jako spíše dostupnost elektřiny. To činí problémy například při napájení BTS. V Barceloně tak byla k vidění BTS Ericssonu s generátorem na biomasu. Stačí tak do kotle hodit trochu sena nebo nasypat přebytečnou kukuřici a může se vysílat. U Motoroly také vsadili na přírodní zdroje a předvedli BTS napájenou kombinací solárních panelů a větrné energie. Do Afriky rozhodně zajímavé řešení.

Motorola pak nechtěla zůstat stranou ani při podpoře koncových spotřebitelů a předvedla svoji nabíječku na mobil integrovanou do jízdního kola. Takže místo hledání zásuvky stačí sednout na kolo a vyrazit na výlet!

Více služeb

Co nás tedy čeká? Rozhodně se můžeme těšit na nášup nových služeb, operátoři si nás budou snažit udržet co nejvíce u sebe, a tak nám kromě běžného telefonování budou nabízet stále více – internet, navigaci, televizi a další služby.

Například česká pobočka Vodafone si pořídila nové řešení Foris NG od Strom Telecomu. Ten ohlásil v Barceloně partnerství s Microsoftem. Systém, který si pořídil Vodafone integruje Foris NG a CRM systém od Microsoftu. Díky tomuto řešení bude moci zpracovávat data o zatížení sítě a současně kompletně řeší i účtování všech služeb.





Na jedné faktuře tak bude moci snadno účtovat paušální zákazníky i předplacené karty, bude možné vytvářet individuální tarifní plány nebo akční nabídky a balíčky. Navíc Foris NG umí odděleně účtovat i VoIP. Že by Vodafone něco chystal?

Rozhodně se máme nač těšit. I když řada výrobků představených v Barceloně se nakonec na trh nedostane, trendy jsou jasné. A my zákazníci z toho budeme jen těžit.