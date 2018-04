Nahlédli jsme do ráje smartphonů. Mají tam i exotické modely

Nabídnout podstatně širší portfolio chytrých telefonů než konkurence zní na první pohled jako snadný úkol. Jenže jak nám odhalili představitelé operátora Vodafone, za rozšířenou nabídkou se skrývá řada komplikací a změn. Na druhou stranu velká nabídka chytrých telefonů slouží pro operátora jako jakási laboratoř: na vybraném vzorku si může vyzkoušet, o jaké přístroje budou mít zákazníci zájem.

Více smartphonů jen někde

Vodafone nazývá prodejny s rozšířenou nabídkou chytrých telefonů pracovně House of Smartphones. Najdeme je v krajských městech: dvě jsou například v Praze, po jedné pak najdeme v Brně, Plzni, Ústí nad Labem a Pardubicích. Většinou jde o takzvané datové prodejny, ve kterých se operátor soustředil na propagaci a nabídku datových služeb. V těchto prodejnách najdou zákazníci podstatně více modelů chytrých telefonů než v ostatních operátorských obchodech.

Na první pohled je prodejna k nerozeznání od běžné. Odlišuje jí jen fakt, že na pultech v prodejně je více mobilů, které si mohou zákazníci otestovat. Konkrétně jeden pult, kam se vejde až dvanáct přístrojů, které operátor nemá k dispozici na jiných prodejnách. Telefony navíc nejsou pouze makety, jsou plně funkční a k dispozici k vyzkoušení.

Personál vybraných prodejen je také speciálně vyškolen. Do rozšířené nabídky se také dostanou tablety a právě jedna ze "supersmartphoních" prodejen může být vhodným místem pro jejich koupi.

Vodafone přistoupil ke strategii rozšířené nabídky, ze dvou důvodů. Jednak chtěl zákazníkům nabídnout širší portfolio telefonů, zároveň si také chtěl otestovat zájem o jednotlivé přístroje a mobilní platformy. "Když jsme přemýšleli, jak se odlišit od konkurence a jak oslovit i trochu jinou cílovou skupinu zákazníků, byla šíře nabídky mezi prvními nápady," říká ke vzniku nového portfolia David Novák, který je ve Vodafonu zodpovědný za portfolio telefonů.

Testování zájmu a služba zákazníkům

Důvod, proč je rozšířená nabídka k dispozici jen na několika vybraných prodejnách, je vcelku jednoduchý: firma nemusí mít tolik přístrojů skladem, což jí umožňuje vyplnit místa v nabídce dalšími modely a zároveň šetří peníze. "S každou další položkou na sladě jdou náklady hodně rychle nahoru," říká Novák a dodává: "Navíc se s síří portfolia komplikuje školení prodejců a jejich schopnost zákazníkům pomoci s nastavením jejich telefonu. Proto jsme přistoupili na koncept několika prodejen se speciálně proškoleným personálem."

Tím se operátor chrání také vůči poměrně rychlému životnímu cyklu, který některé špičkové telefony potkává. Novinka nakoupená na sklady za plnou cenu už totiž třeba po půl roce zná svého nástupce a její ceny výrazně klesají. A s nimi často i zájem zákazníků, které chtěl operátor svou rozšířenou nabídkou oslovit.

"Modely můžeme do nabídky velmi rychle přidávat nebo je z ní vyřazovat," říká David Novák. "Velmi úspěšné přístroje přitom mohou být přeřazeny do běžné nabídky a my můžeme zkoumat zájem zákazníků o jiné modely," dodává. Všechny telefony z rozšířené nabídky se pochopitelně dají zakoupit v e-shopu operátora.

Co na to konkurence

Dva největší čeští operátoři se zatím od svého menšího rivala neinspirovali v oblasti širší nabídky chytrých telefonů a podle všeho ani o takovém rozšíření v současnosti nepřemýšlí. Zájemce o chytré telefony se snaží oslovit jinak.

"Na všech našich značkových prodejnách najdou zákazníci funkční telefony s aktivním připojením k internetu, takže si lze všechny funkce detailně vyzkoušet," říká Blanka Vokounová z O2. A zároveň dodává, že chytrým telefonem jsou vybaveni všichni konzultanti na prodejnách. Se smartphony tak mají osobní zkušenosti a mohou díky tomu zákazníkům lépe poradit.

Operátor O2 také nabízí řadu služeb, které zákazníkům pomohou s nastavením chytrého telefonu a s objevováním jeho možností. Takovou službou je třeba O2 Guru s videonávody, jak používat a nastavovat vybrané služby, zajímavostí je i technická podpora na sociálních sítích.

Čtyřčlenný tým specialistů zastihnou uživatelé na Facebooku, Twitteru nebo YouTube kanálu společnosti denně od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. Objevit funkce telefonu a zajímavé aplikace pak pomáhá služba Už vím proč předinstalovaná v každém chytrém telefonu od O2.